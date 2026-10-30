Quanto vale a flexibilidade de um data center para a rede elétrica?

Data centers podem adicionar centenas de megawatts de demanda em prazos muito menores do que os necessários para construir linhas, subestações ou novas usinas. Com a expansão da inteligência artificial, esse descompasso começa a mudar a forma de planejar grandes conexões ao sistema elétrico. A pergunta deixa de ser apenas quanto de infraestrutura será necessário construir e passa a importar também quanto da nova carga pode ser flexibilizada justamente nos períodos em que a rede enfrenta restrições.

Um estudo da PSR para a região de Barueri, em São Paulo, ajuda a dimensionar esse efeito. Considerando o sistema em 2029, com 200 cenários de operação, a região comportaria cerca de 400 MW adicionais de carga no pior caso sem redução de consumo. Com flexibilidade equivalente a 1% da energia anual, essa capacidade sobe para aproximadamente 650 MW.

Isso não significa que os 250 MW de flexibilidade substituam automaticamente a mesma quantidade de geração ou transmissão: o que isso mostra é que reduções de consumo concentradas nas horas críticas podem permitir melhor aproveitamento da infraestrutura existente e postergar ou evitar determinados reforços. Logo, os data centers são particularmente interessantes nesse debate. Além de baterias e sistemas próprios de backup, parte da carga computacional pode, em determinadas condições, ser deslocada ou modulada. Há ainda alternativas de resposta da demanda e agregação de recursos externos.

Mas o valor da flexibilidade depende também da duração, frequência, velocidade de resposta e localização. Uma restrição na rede ocorre em determinado ponto e momento, e o recurso flexível precisa estar disponível justamente quando e onde produz benefício para o sistema, o que muda a economia da conexão. Dois consumidores com a mesma demanda máxima podem gerar impactos distintos sobre a rede se um deles puder reduzir consumo em situações críticas.

Para o Brasil, isso abre espaço para analisar conjuntamente prazo de conexão, investimentos em rede e compromissos de flexibilidade. Também permite comparar economicamente essa alternativa com reforços de transmissão e distribuição, armazenamento ou outras soluções de expansão.

O avanço dessa lógica depende, porém, de regras capazes de transformar flexibilidade técnica em recurso efetivamente utilizável pelo sistema. Isso exige medição verificável, remuneração compatível com a obrigação assumida, definição clara das condições de acionamento e coordenação entre planejamento, operação, transmissão, distribuição e mercado.

Também será necessário reconhecer que a flexibilidade tem valor locacional. Um recurso disponível longe do ponto de restrição pode ter pouco efeito sobre o problema que limita uma nova conexão. Por isso, a análise econômica precisa estar associada à configuração real da rede e às horas em que o sistema enfrenta maior estresse.

A questão para os próximos data centers, portanto, não será apenas quanta energia irão consumir. Será também quanto vale para o sistema a capacidade de consumir menos nas poucas horas em que a rede mais precisa disso.