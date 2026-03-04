Da fazenda ao prato: a nova lógica do consumo de carne

A forma como a carne é consumida tem mudado — e não apenas por causa do preço ou da oferta. Sustentabilidade, saúde e transparência passaram a influenciar de maneira decisiva as escolhas do consumidor, reposicionando a proteína animal no centro de um debate que envolve bem-estar, responsabilidade ambiental e qualidade de vida.

Nos últimos anos, pautas ligadas à preservação ecológica e ao equilíbrio pessoal ganharam força e transformaram critérios de decisão em diferentes setores. Longe de ser um modismo, o cuidado com a natureza e com a longevidade consolidou-se como um estilo de vida que orienta escolhas cotidianas — e aparece, de forma cada vez mais clara, no que chega ao prato.

O resultado é uma mudança de prioridades: qualidade, origem e impacto passam a pesar tanto quanto sabor e tradição, redesenhando as expectativas sobre toda a cadeia produtiva.

O avanço do segmento de bem-estar ajuda a dimensionar esse movimento. Segundo o Global Wellness Institute, o setor cresceu 12% em períodos recentes, movimentando cerca de US$ 100 bilhões no Brasil. O consumidor já não busca apenas o produto, mas também sua história.

O estudo Global Sustainability 2024 mostra que 64% das pessoas priorizam a responsabilidade ecológica no momento da compra. Já os dados da empresas de auditoria e consultoria PwC apontam ainda que oito em cada dez consumidores estão dispostos a pagar mais por itens associados a práticas éticas de produção.

Com a projeção da FAO (Food and Agriculture Organization) e da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) de que a demanda por proteínas seguirá em alta até meados de 2034, o agronegócio enfrenta o desafio de acompanhar essa nova lógica. A meta é combinar crescimento produtivo com tecnologia, proteção da biodiversidade e maior resiliência do sistema alimentar.

Entre os produtores, a resposta tem sido a adoção de modelos que integram pecuária e preservação ambiental. Um exemplo é a SOUBEEF, marca especializada em carnes gourmet. “Nossa operação foca em uma pecuária sustentável conectada ao ecossistema do Vale do Araguaia, utilizando a bagagem de um grupo histórico no agronegócio que prioriza o amanhã do ecossistema”, afirma Caio Penido, proprietário da marca.

Segundo Penido, a preservação vai além do discurso. “Preservamos mais de 40% da propriedade com mata original, garantindo a proteção de fontes de água e corredores de biodiversidade, além de adotar métodos que favorecem a retenção de carbono no solo.”

O compromisso é reforçado por certificações como a Rainforest Alliance, que atestam práticas alinhadas ao bem-estar animal e à qualidade nutricional. “Monitorar cada etapa da vida do animal é fundamental para entregar um produto premium, constante e seguro”, diz.

Na outra ponta da cadeia, restaurantes assumem o papel de curadores. No Blaise, do hotel Rosewood São Paulo, a procedência é tratada como premissa básica. “Nossa parceria principal domina todo o processo, do campo até aqui. Essa gestão minuciosa nos dá estabilidade e confiança sobre a origem da peça”, afirma o chef Fernando Bouzan.

Para Bouzan, saudabilidade também se expressa na técnica. “Priorizamos o bem-estar sem abrir mão da experiência sensorial. Eliminamos ultraprocessados, produzimos nossos próprios caldos e adotamos métodos de cocção com o mínimo de gordura.” Ele destaca ainda o valor da transparência no serviço. “Explicar a origem e a forma de produção faz parte da experiência, desde que essa informação seja compartilhada de maneira leve.”

O mesmo acontece nas três unidades do Varanda Grill, uma das mais premiadas casas de carnes do país. Elas trabalham somente com cortes selecionados da Intermezzo, empresa do grupo que mantém parcerias estratégicas com produtores certificados das raças Angus e Wagyu. Todas têm selos de equilíbrio agroambiental, de origem e procedência.

“Aderimos à gastronomia ambiental responsável e aos melhores caminhos para uma produção mais consciente, priorizando a conservação da biodiversidade e a segurança alimentar”, diz Sylvio Lazzarini, CEO do Grupo Varanda.

“Nesse sentido, saímos na frente e nos destacamos pelo aprimoramento de projetos que favorecem a pauta da sustentabilidade, apresentando e implementando soluções que fazem a diferença no campo, nos hábitos de consumo e na economia circular.”

A nova pirâmide alimentar

A ciência também sustenta esse novo olhar. A nova pirâmide alimentar americana, atualizada em janeiro, reposicionou a proteína animal como elemento central da dieta, com foco em densidade nutricional.

Henrique Freitas, consultor de carnes do Corrientes 348 e do Assador, reforça os aspectos biológicos. “A proteína animal tem alta absorção pelo organismo, é rica em ferro e vitaminas do complexo B, essenciais para a imunidade e para as funções cerebrais”, explica.

Para ele, a lógica atual privilegia qualidade em vez de quantidade. “A regra é simples: consumir menos, mas melhor. Ao escolher um corte de procedência certificada e com marmoreio adequado, o excesso deixa de ser necessário.” Conceitos como o aproveitamento integral do animal e o uso da vaca de ciclo completo, de sabor mais intenso, também ganham espaço dentro da lógica de desperdício zero.

Saúde, sustentabilidade e transparência convergem, assim, para um novo padrão de consumo. A carne deixa de ser apenas um ingrediente e passa a carregar valores. O futuro da proteína animal dependerá da capacidade de unir produtividade e compromisso socioambiental — algo que o consumidor já não aceita separar do que coloca no prato.