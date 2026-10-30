Lady Gaga assume comando da Haus Labs, sua marca de maquiagem

Quando relançou sua linha de maquiagem nas lojas da Sephora, em junho de 2022, Lady Gaga já cuidava pessoalmente das fórmulas, das cores e da estética da marca. Quatro anos depois, a cantora e atriz passa a responder também pelos resultados da empresa. Gaga assumiu o cargo de CEO da Haus Labs, com efeito imediato, segundo informação confirmada com exclusividade pelo The Business of Beauty, publicação do grupo britânico The Business of Fashion.

A mudança acompanha a saída de Ben Jones, cofundador que comandava a operação desde a criação da empresa e deixou o cargo no início de outubro. A gestão do negócio se soma a uma agenda que, em 2025, incluiu o lançamento do álbum Mayhem e o show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que reuniu cerca de 2,1 milhões de pessoas, segundo a prefeitura da cidade.

Troca no comando

Jones chegou à Haus Labs por indicação de Michael Yanover, que na época chefiava o desenvolvimento de negócios da agência americana Creative Artists Agency, a CAA. O executivo trazia na bagagem quase dois anos como diretor digital da The Honest Company, empresa de produtos de cuidados pessoais criada pela atriz Jessica Alba, além de cargos de liderança no setor de games, onde passou pela Zynga. Em nota, ele disse ter orgulho da marca que construiu ao lado de Stefani, nome de batismo da cantora, e afirmou confiar que ela levará o negócio ainda mais longe.

Em agosto, a diretora de marketing Angela Simpson, que estava na empresa desde 2025, deixou a Haus Labs para trabalhar na Patrick Ta, marca de maquiagem criada pelo maquiador de mesmo nome.

Das farmácias de Manhattan à Sephora

A ideia da Haus Labs vem da fase em que Gaga ainda tentava se firmar como cantora no sul de Manhattan e montava seus visuais com maquiagem comprada em farmácia. O nome Haus Laboratories, por sua vez, surgiu antes da marca, em 2012, quando a artista lançou com a Coty o Fame, seu primeiro perfume.

A empresa saiu do papel em 2019, com uma rodada Série A liderada pela Lightspeed Venture Partners, como o primeiro negócio independente da cantora. A estratégia inicial foi vender com exclusividade na Amazon, algo inédito para uma marca de beleza, mas o modelo teve desempenho fraco. Em 2022, a companhia refez o portfólio, mudou a identidade visual e adotou o nome Haus Labs by Lady Gaga, com venda na Sephora e no site próprio. As novas fórmulas passaram a incluir ingredientes como a arnica fermentada, escolha que Gaga associou à própria experiência com a fibromialgia. No relançamento, os produtos custavam entre US$ 22 e US$ 38, o equivalente a cerca de R$ 110 a R$ 190 na cotação atual.

Expansão pela rede

A distribuição começou em 25 lojas da Sephora nos Estados Unidos, com o plano de chegar a mais de 500 pontos de venda no país e no Canadá. De acordo com a empresa, a receita cresceu 400% entre 2021 e 2022. Nos anos seguintes, a marca estreou na Sephora do Reino Unido, em junho de 2023, nas unidades europeias da rede, em março de 2024, e nos espaços da Sephora dentro da varejista americana Kohl's, em agosto do mesmo ano.

O produto mais conhecido do portfólio é a base Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation, presença frequente entre as mais vendidas da Sephora. Em 2025, Jones contou ao The Business of Beauty que a Haus Labs havia crescido de forma substancial nos três anos anteriores, sem divulgar números. Ao comentar o novo cargo, Gaga disse que pretende ter participação mais ativa no dia a dia da empresa, ao lado da equipe. "Tenho muita visão para esta marca, e ainda queremos fazer muito mais", afirmou.