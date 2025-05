Fuga de Nova York? As cidades baratas que estão virando febre entre empresas dos EUA

Destinos corporativos tradicionais — como Nova York, Las Vegas e Chicago — estão perdendo espaço para cidades mais econômicas nos Estados Unidos. Empresas agora buscam locais com menores custos de hospedagem e passagens para sediar eventos e encontros corporativos.

Segundo Ariel Katen, diretora de produto da plataforma de gestão de viagens corporativas Engine, há uma mudança clara na lógica de escolha desses destinos. “Se você precisar levar toda a equipe para algum lugar, onde vai encontrar quartos de hotel mais baratos? Em Nova York ou em Tampa?”, questionou Katen em entrevista ao Business Insider.

Um estudo da Deloitte, realizado em 2024, confirma o movimento: mesmo com um aumento no orçamento geral para viagens corporativas, a maioria das empresas ainda busca maneiras de economizar em voos e hotéis.

Charlotte, Orlando e Nashville crescem nas viagens de negócios

Dados da Engine e da FCM Travel mostram que esse movimento já se reflete nas estatísticas. Charlotte, na Carolina do Norte, teve um aumento de 9% em viagens corporativas em 2024, enquanto Orlando, na Flórida, cresceu quase 11% no segundo semestre.

Orlando se destaca também pelas opções de entretenimento — fator que impulsiona as chamadas viagens híbridas, que combinam lazer e trabalho. Nashville, no Tennessee, e Denver, no Colorado, também registraram forte aumento na demanda, especialmente em setores como saúde, tecnologia e turismo.

Tampa surpreende com aumento nos preços de hospedagem

A cidade que mais surpreendeu foi Tampa, na Flórida. Em janeiro de 2025, os preços de hospedagem na cidade subiram 16%, reflexo direto do aumento da procura como destino corporativo e polo tecnológico. Tampa tem sido cada vez mais buscada por startups desde a pandemia de Covid-19.

Essas transformações revelam uma mudança estratégica nas políticas de viagem das empresas: economizar sem abrir mão de boas estruturas e experiências para seus funcionários.