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Lançamentos da HBO Max em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

'Lanternas', o final da 3ª temporada de 'A Casa do Dragão' e os novos episódios de 'Margarida' são os destaques do mês

HBO Max: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Divulgação/HBO Max)

HBO Max: o que chega ao streaming em agosto de 2026? (Divulgação/HBO Max)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h12.

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O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de agosto chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes e produções originais.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a estreia da nova produção da DC Studios Lanternas, o final de temporada de A Casa do Dragão, além da terceira temporada da novela Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena.

Já para os filmes, a chegada do suspense de época Possuída no Deserto e a comédia dramática Miss You, Love You são grandes destaques. Para os amantes de esportes e realities, as rodadas de playoffs da Champions League e a nova temporada do Bake Off Brasil: Mão na Massa também garantem a diversão.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em agosto de 2026:

Séries e novelas que entram na HBO Max em agosto

  • O Hóspede Oculto | 07/08/2026
  • A Casa do Dragão: Final da Temporada 3 | 09/08/2026
  • Lanternas: Temporada 1 | 16/08/2026
  • Galera F.C.: Temporada 2 | 21/08/2026
  • Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena: Temporada 3 | 24/08/2026
  • A Produtora | 28/08/2026
  • Roupa Suja (Novela) | 31/08/2026

Filmes que entram na HBO Max em agosto

  • Vida Privada | 07/08/2026
  • Golpe Baixo | 12/08/2026
  • Sinfonia de Guerra | 14/08/2026
  • Flatliners | 19/08/2026
  • Evolução | 19/08/2026
  • Possuída no Deserto | 21/08/2026
  • Relatos de um Assassino | 26/08/2026
  • Corra, Lola, Corra | 26/08/2026
  • O Cara Perfeito | 26/08/2026
  • Ricki and the Flash: De Volta Para Casa | 26/08/2026
  • Miss You, Love You | 28/08/2026

Realities, documentários e animações.

  • Monstros de Deus | 06/08/2026
  • Bake Off Brasil: Mão na Massa - Temporada 12 | 07/08/2026
  • Peter Frederiksen: Anatomia de um Monstro | 07/08/2026
  • Hard Knocks: Campo de Treinamento com os Seattle Seahawks - Temporada 21 | 08/08/2026
  • Quilos Mortais México - Temporada 2 | 10/08/2026
  • Mexicânicos - Temporada 12 | 11/08/2026
  • A Escrava Sexual | 14/08/2026
  • Baylen: Uma Vida Sem Filtro - Temporada 3 | 15/08/2026
  • Hey Duggee's Squirrel Club (Animação) | 17/08/2026
  • People Magazine: Por Dentro da Seita Doze Tribos | 19/08/2026
  • Conan O'Brien Vai Nessa - Temporada 3 | 21/08/2026
  • Reino Selvagem | 27/08/2026
  • Guerra de Gangues: Oslo | 28/08/2026
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