Lançamentos da HBO Max em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de agosto chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes e produções originais.
Entre os destaques para as séries, estão produções como a estreia da nova produção da DC Studios Lanternas, o final de temporada de A Casa do Dragão, além da terceira temporada da novela Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena.
Já para os filmes, a chegada do suspense de época Possuída no Deserto e a comédia dramática Miss You, Love You são grandes destaques. Para os amantes de esportes e realities, as rodadas de playoffs da Champions League e a nova temporada do Bake Off Brasil: Mão na Massa também garantem a diversão.
Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em agosto de 2026:
Séries e novelas que entram na HBO Max em agosto
- O Hóspede Oculto | 07/08/2026
- A Casa do Dragão: Final da Temporada 3 | 09/08/2026
- Lanternas: Temporada 1 | 16/08/2026
- Galera F.C.: Temporada 2 | 21/08/2026
- Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena: Temporada 3 | 24/08/2026
- A Produtora | 28/08/2026
- Roupa Suja (Novela) | 31/08/2026
Filmes que entram na HBO Max em agosto
- Vida Privada | 07/08/2026
- Golpe Baixo | 12/08/2026
- Sinfonia de Guerra | 14/08/2026
- Flatliners | 19/08/2026
- Evolução | 19/08/2026
- Possuída no Deserto | 21/08/2026
- Relatos de um Assassino | 26/08/2026
- Corra, Lola, Corra | 26/08/2026
- O Cara Perfeito | 26/08/2026
- Ricki and the Flash: De Volta Para Casa | 26/08/2026
- Miss You, Love You | 28/08/2026
Realities, documentários e animações.
- Monstros de Deus | 06/08/2026
- Bake Off Brasil: Mão na Massa - Temporada 12 | 07/08/2026
- Peter Frederiksen: Anatomia de um Monstro | 07/08/2026
- Hard Knocks: Campo de Treinamento com os Seattle Seahawks - Temporada 21 | 08/08/2026
- Quilos Mortais México - Temporada 2 | 10/08/2026
- Mexicânicos - Temporada 12 | 11/08/2026
- A Escrava Sexual | 14/08/2026
- Baylen: Uma Vida Sem Filtro - Temporada 3 | 15/08/2026
- Hey Duggee's Squirrel Club (Animação) | 17/08/2026
- People Magazine: Por Dentro da Seita Doze Tribos | 19/08/2026
- Conan O'Brien Vai Nessa - Temporada 3 | 21/08/2026
- Reino Selvagem | 27/08/2026
- Guerra de Gangues: Oslo | 28/08/2026