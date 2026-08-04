Lançamentos da HBO Max em agosto de 2026: veja os filmes e as séries

O ano de 2026 segue a todo vapor no streaming e o mês de agosto chega com uma variedade de estreias na HBO Max. Entram no catálogo séries inéditas, novos episódios de sucessos já conhecidos e uma seleção de filmes e produções originais.

Entre os destaques para as séries, estão produções como a estreia da nova produção da DC Studios Lanternas, o final de temporada de A Casa do Dragão, além da terceira temporada da novela Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena.

Já para os filmes, a chegada do suspense de época Possuída no Deserto e a comédia dramática Miss You, Love You são grandes destaques. Para os amantes de esportes e realities, as rodadas de playoffs da Champions League e a nova temporada do Bake Off Brasil: Mão na Massa também garantem a diversão.

Confira a lista completa de lançamentos da HBO Max em agosto de 2026:

Séries e novelas que entram na HBO Max em agosto

O Hóspede Oculto | 07/08/2026

A Casa do Dragão: Final da Temporada 3 | 09/08/2026

Lanternas: Temporada 1 | 16/08/2026

Galera F.C.: Temporada 2 | 21/08/2026

Margarida, Que Sua Lenda Valha a Pena: Temporada 3 | 24/08/2026

A Produtora | 28/08/2026

Roupa Suja (Novela) | 31/08/2026

Filmes que entram na HBO Max em agosto

Vida Privada | 07/08/2026

Golpe Baixo | 12/08/2026

Sinfonia de Guerra | 14/08/2026

Flatliners | 19/08/2026

Evolução | 19/08/2026

Possuída no Deserto | 21/08/2026

Relatos de um Assassino | 26/08/2026

Corra, Lola, Corra | 26/08/2026

O Cara Perfeito | 26/08/2026

Ricki and the Flash: De Volta Para Casa | 26/08/2026

Miss You, Love You | 28/08/2026

Realities, documentários e animações.