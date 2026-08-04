Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo Lula se prepara para sanções dos EUA em resposta a vistos negados

Entre cenários considerados prováveis, está a reinclusão de brasileiros na Lei Magnitsky e revogação de vistos a autoridades

O presidente Lula durante convenção nacional do PT em SP (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

O presidente Lula durante convenção nacional do PT em SP (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Ivan Martínez-Vargas
Ivan Martínez-Vargas

Repórter especial em Brasília

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 14h47.

O governo brasileiro espera o anúncio, nos próximos dias, de novas sanções diplomáticas contra o Brasil por parte do governo dos Estados Unidos.

A medida seria uma resposta da Secretaria de Estado dos EUA à decisão do Brasil de negar vistos a Riley Barnes, secretário-assistente para Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado americano, e a Samuel Samson, subsecretário-adjunto, que viriam ao país em uma missão diplomática e se reuniriam com Flávio Bolsonaro.

O cenário considerado mais factível pelo governo brasileiro é que os EUA recusem ou revoguem vistos a oficiais brasileiros. Há também a possibilidade de que os americanos voltem a sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito da Lei Magnitsky. A norma americana, voltada a punir condenados por corrupção e violadores dos direitos humanos, bloqueia ativos nos Estados Unidos, revoga seus vistos e impede que empresas americanas mantenham relação com os sancionados.

Moraes e a esposa, Viviane Barsi de Moraes, chegaram a ser incluídos no rol de punidos pela Magnitsky no ano passado, mas foram retirados da lista em dezembro de 2025. O blogueiro Paulo Figueiredo, que tem influência junto à Secretaria de Estado americana, já solicitou formalmente o retorno da sanção.

Como a EXAME noticiou, os dois funcionários americanos solicitaram reuniões com autoridades brasileiras para abordar urnas eletrônicas e a embaixada dos EUA no Brasil informou que a comitiva se encontraria com Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O perfil ideológico dos dois funcionários do Departamento americano acendeu um alerta no governo brasileiro, que decidiu negar o visto por considerar que ambos teriam como objetivo corroborar teorias da conspiração sobre o processo eleitoral brasileiro, em sintonia com o discurso bolsonarista.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaDonald Trump

Mais de Brasil

Pane na CET impede medição do trânsito em dia de greve da CPTM em São Paulo

Renan Santos diz que próximo presidente precisará "disciplinar" o STF

TRE-RJ muda 66 locais de votação para evitar a influência de facções e milícias

Weverton diz que não se renderá à 'dureza do jogo político' após operação da PF

Mais na Exame

Casual

Lançamentos da Mubi em agosto de 2026: veja os filmes do mês

Pop

Rock In Rio anuncia Venda Extraordinária: saiba como conseguir ingressos

Esporte

Nicolas Bosshardt poderá continuar jogando pelo São Paulo após atropelamento?

Brasil

Pane na CET impede medição do trânsito em dia de greve da CPTM em São Paulo