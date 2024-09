O mar como inspiração: Hotel Arpoador comemora 50 anos

Com paisagens reconhecidas por todo o mundo, entre os destaques do Rio de Janeiro estão as belas praias. Não é preciso descrever tais cenários, que atraem turistas de todo o mundo. Para receber bem, a cidade oferece uma grande lista de hospedagens, com uma longa lista de hotéis, de grandes cadeias internacionais aos refúgios locais. É o caso do Hotel Arpoador, que comemora 50 anos na famosa faixa litorânea que vai desde Copacabana a Ipanema.

Fundado em julho de 1974 por Manoel e Rachel Strosberg, o Hotel Arpoador é observador das transformações da cidade. Há cinco anos, o hotel passou por uma reforma completa, mas manteve o estilo praiano e a essência da vida marítima na decoração dos espaços. Nos corredores que levam aos quartos, há pequenas janelas circulares, como escotilhas, onde é possível avistar o mar ou a cidade.

“A abertura do novo Hotel Arpoador em janeiro de 2019 trouxe para a cidade o primeiro hotel lifestyle genuinamente carioca. O projeto desenvolvido pela Bernardes arquitetura, do arquiteto Thiago Bernardes, teve como cerne a alma praiana do hotel, onde os limites de exterior e interior foram integrados utilizando-se materiais naturais como a madeira maciça, a palha de taboa e tecidos em linho e algodão. Promovemos uma renovação total, que além da estrutura física renovada, trouxe novos ares para essa parte tão especial da orla, já que estamos em uma península que se destaca dos icônicos bairros de Ipanema e Copacabana”, diz Daniel Gorin, gerente geral do Grupo Arpoador, que administra o empreendimento.

O hotel conta com 49 quartos divididos em 5 categorias, como o Arpoador, suíte única com ampla sala de estar integrada ao quarto e varanda de 50 metros quadrados debruçada sobre o mar, espaçoso banheiro com banheira e box com chuveiro duplo, possibilidade de integração ao quarto grande ao lado, totalizando 75 metros quadrados.

A opção de quarto Grande com varanda conquista o olhar logo na entrada do quarto, com janelões com vista para o mar, que também é avistado da banheira com chuveiro. A vista de cartão-postal também aparece nos quartos Grandes, com 24metros quadrados. Já as opções de quarto Médio e Pequeno, tem 18 metros quadrados e 16 metros quadrados, com vista urbana e para o pátio interno, respectivamente.

Todos os quartos têm piso de madeira maciça tauari, cortinas em linho, armários em marcenaria, roupas de cama em algodão, cabeceiras de palha de taboa confeccionadas por artesãos locais, máquinas de café expresso e amenities. Além do minibar wellness, com bebidas e snacks orgânicos.

"Nossa inspiração é na vida praiana e no fascínio que o mar exerce nas pessoas. A maresia, o som das ondas quebrando e a proximidade com a praia complementam o projeto do hotel e nos fazem tão icônicos nos nossos serviços oferecidos para os hóspedes", diz Gorin.

Vista da piscina do hotel Arpoador. (Divulgação/Divulgação)

No terraço do prédio acontecem aulas de ioga nas manhãs durante a semana. Uma experiência que propicia relaxamento com o som e a vista do mar ao fundo. Na área há ainda uma pequena piscina, um espaço dedicado a wellness com sauna, sala relax para massagem e outra para exercícios.

Gastronomia premiada

O calçadão divide a areia da praia do hotel, que serve seu famoso café da manhã e outras refeições no calçamento de pedras portuguesas. “Nossas mesas ao ar livre são um convite para o público desfrutar de boa comida e bebida a céu aberto. A ideia é enaltecer o estilo de vida carioca. É um estilo que mistura de forma perfeita o urbano e o praiano transportando o cliente para um programa típico da cidade", diz Gorin. Neste segundo semestre de 2024, a grande novidade é o novo menu de almoço e jantar do arp bar, eleito entre os 100 melhores bares do Brasil segundo o ranking da EXAME.

Para comemorar os 50 anos do Hotel Arpoador, serão feitos jantares especiais intitulados “50 tons de mar”.

Arp Bar com vista para a praia. (Tomas Rangel/Divulgação)

“O chef do arp bar, Lucas Lemos, receberá convidados, entre eles os chefs Gonzalo Vidal e Elia Schramm. Os menus serão uma celebração da cozinha costeira dos diversos mares do mundo, o oceano Atlântico, que nos banha, com os pescados e frutos do mar receberão, e a influência do Oceano Pacífico, através de técnicas de preparo asiáticas. Os brindes poderão ser feitos com o recém-lançado “arp chardonnay”, um vinho criado para a casa por uma vinícola do Rio Grande do Sul e que irá harmonizar com o menu”, diz Gorin.

O primeiro jantar acontece no dia 24 de setembro. As reservas podem ser feitas através do site cityandsea.shop, ou através do WhatsApp +55 21 96746-0778, por R$ 215 por pessoa (bebidas à parte).

Em comemoração aos 50 anos de história, o Hotel Arpoador se torna protagonista de uma das praias mais bonitas do Rio de Janeiro.