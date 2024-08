Os 50 Melhores Hotéis do Brasil segundo ranking EXAME Casual 2024

Montanha com enoturismo, praia paradisíaca, passeio de barco no rio, cidade badalada e safári. Em uma leitura rápida, parece que estamos falando de opções turísticas na África, na Ásia, na Europa ou na América do Norte. A boa notícia é que tudo isso pode ser encontrado aqui, no Brasil mesmo, a poucas horas de carro ou de voo das principais cidades brasileiras.

A força do turismo local se reflete em números. Em 2023, a atividade turística cresceu 6,9% na comparação com o período pré-pandemia, segundo dados do IBGE. Com as fronteiras fechadas, o brasileiro redescobriu o Brasil e passou a viajar mais por nossos destinos. O que parecia ser um movimento circunstancial se mostrou permanente e um pilar importante na economia do país, contribuindo com 7,8% do PIB de 2023.

A lista que apresentamos a seguir é reflexo desse momento. A primeira edição do Ranking EXAME Casual 50 Melhores Hotéis do Brasil traz opções em todas as regiões brasileiras, de lodge na Floresta Amazônica a estância no Pantanal, passando por resorts em praias nordestinas e hotéis no centro financeiro do país.

A formação desta lista foi feita por um júri composto de 37 jornalistas, críticos e influenciadores do setor de turismo e estilo de vida de todo o país (veja a lista abaixo). Cada um deles indicou sete hotéis em que se hospedaram ou tiveram algum tipo de relacionamento, em eventos ou reportagens, nos últimos dois anos. Os hotéis que ficaram com o mesmo número de votos aparecem em ordem alfabética, apenas para organização do ranking. Confira quais foram os eleitos e boa viagem.

Rosewood | 1 o LUGAR → 10 votos

Mais de meio milhão de paulistanos nasceram na Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, em São Paulo, que hoje abriga o Melhor Hotel do Brasil, segundo nosso ranking. Fincado no complexo do Cidade Matarazzo, próximo à Avenida Paulista, o hotel de bandeira americana possui o lema “a sense of place”, os laços afetivos criados a partir de um lugar. Ainda que faça parte de uma rede internacional, o Rosewood São Paulo incorpora a cultura brasileira, seja por meio das 450 obras de arte criadas em parceria com artistas locais que decoram os espaços, dos azulejos da piscina aos elevadores, ou da gastronomia, com seis restaurantes e bares para hóspedes e não hóspedes.

O hotel conta com 160 quartos espalhados pela restaurada maternidade e pela torre vertical com jardim, que foram decorados pelo premiado arquiteto francês Philippe Starck, com detalhes como violões assinados por Gilberto Gil.

“A equipe por trás do Rosewood São Paulo passou uma década neste projeto para garantir que ele honre e celebre a herança da cidade enquanto dá nova vida ao destino. Ao fazermos isso, criamos um hotel que é uma verdadeira carta de amor para a cidade, a nação e seu povo”, diz ­Edouard Grosmangin, diretor administrativo do hotel.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.300 reais. Rua Itapeva, 435, Bela Vista, São Paulo. Reservas: (11) 3797-0500 ou saopaulo@rosewoodhotels.com

Hotel das Cataratas | 2 o LUGAR → 8 votos

Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu (Edgardo Contreras/Divulgação)

Imagine a cena: acordar, contemplar os 64 metros quadrados da suíte em que está hospedado e sentir o toque macio dos lençóis de algodão egípcio. Você então se senta na cama box tipo pillow top, anda alguns passos em direção à janela, a abre e se depara com as Cataratas do Iguaçu, uma das sete maravilhas da natureza no mundo. Essa imagem se torna realidade para aqueles que se hospedam em um dos quartos com vista do Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Sob o comando do grupo Belmond desde 2007, o prédio começou a ser construí­do em 1939 e foi inaugurado em 1958. Com a nova gestão, teve um investimento de 60 milhões de reais para a revitalização das 184 acomodações e renovação dos espaços comuns. Os apartamentos são divididos em 12 categorias, desde os apartamentos superiores até as Suí­tes Cataratas (com vista para as famosas quedas). Entre as atrações estão o restaurante Y (lê-se “i”), em parceria com o premiado chef Luiz Filipe Souza (que comanda o Evvai, em São Paulo), a piscina aquecida, os jardins exuberantes integrados ao Parque Nacional do Iguaçu e um spa. O hotel também conta com uma quadra de tênis e oferece atividades como piqueniques no gramado.

Serviço: diárias a partir de 3.095 reais, mais taxas (fora de feriados). Café da manhã incluso no restaurante Ipê. Rodovia BR-469, km 32, Parque Nacional do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Paraná. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Palácio Tangará | 3 o LUGAR → 7 votos

Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (James Merrell/Divulgação)

A história do Palácio Tangará começa nos anos 1940 com um romance. Baby Pignatari, um dos herdeiros da família Mataraz­zo, decidiu construir o Tangará Ranch, uma mansão dentro de uma fazenda para presentear e impressionar sua então noiva, a princesa austríaca Ira von Fürstenberg. O projeto seria feito pelo arquiteto Oscar Niemeyer e pelo paisagista Roberto Burle Marx. Pouco se sabe sobre essa história, pois o enlace se encerrou antes que o projeto fosse finalizado. No entanto, os jardins foram preservados, e Burle Marx finalizou o projeto, que foi incorporado ao parque público formado.

Décadas mais tarde, a Oetker Collection completou o monumento romântico como a primeira incursão do grupo nas Américas, com a inauguração do Palácio Tangará, em 2017. O hotel oferece 141 quartos, todos com vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada e incensada com o restaurante Tangará Jean-Georges, que coleciona estrelas Michelin (2018, 2019 e 2024) com seu menu degustação de seis tempos (770 reais), e o brunch aos domingos (515 reais), que exige reserva com pelo menos um mês de antecedência.

Serviço: diárias para agosto a partir de 3.500 reais. Rua Dep. Laércio Corte, 1.501, Panamby, São Paulo. Reservas: (11) 4904-4001 ou oetkercollection.com/pt/hoteis/palacio-tangara

Fairmont Rio de Janeiro Copacabana | 4 o LUGAR → 6 votos

Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (Romulo Fialdini/Divulgação)

Ainda que a história do Fairmont no Rio de Janeiro seja recente, com inauguração em 2019, o prédio é da década de 1950, com projeto da arquiteta Patrícia Anastassiadis. A decoração conta com acabamentos de madeira e couro e tons coloridos. Antes do Fairmont, o prédio já abrigou a TV Rio, em 1955, e o Rio Palace Hotel, nos anos 1970. As referências ao Rio aparecem no piso do lobby, que funciona como extensão da praia, com as pedras portuguesas que revestem as calçadas à beira-mar. A experiência do hotel continua na areia da praia, com o Tropìk Beach Club, com opções de café da manhã de frente para o mar e happy hour com drinques, música e um menu inspirado na gastronomia grega. No sexto andar fica a piscina de borda infinita. No térreo fica a loja da Reserva Praia. A praia de Copacabana também é a vista de parte dos 375 quartos divididos em dez categorias. O hotel possui ainda o Fairmont Gold, uma categoria premium que propõe momentos personalizados aos hóspedes, como check-in e check-out privativos, gerente e concierge exclusivos.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.100 reais. Av. Atlântica, 4.240, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2525-1232

Mahré Hotel | 5 o LUGAR → 6 votos

Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar (Mahré/Divulgação)

Inaugurado no final de 2023, em frente à segunda maior barreira de corais do mundo, o hotel Mahré, em São Miguel dos Milagres, Alagoas, aposta em elevar ao extremo o conceito de privacidade. São 30 suítes — todas com piscina privativa — distribuídas em um terreno de mais de 40.000 metros quadrados à beira-mar, sendo o destino perfeito para aqueles que buscam um refúgio pé na areia, com águas quentes, cristalinas e calmas, para se conectar com a natureza. Parte da Rota Ecológica dos Milagres, a pequena cidade alagoana encanta pela simplicidade, com praias praticamente desertas, piscinas naturais e coqueiros a perder de vista.

O projeto em estilo modernista dos arquitetos Waleska Agra e Daniel Lemos tem um lago como coração do hotel e uma arquitetura que se integra à natureza, trazendo a terracota do terreno na cor das paredes, a mata nativa dos manguezais para o lago central e a tonalidade da areia para as piscinas. As suítes têm jardins privativos, cama king size, sala integrada, enxoval Trousseau e amenities Bvlgari. Fora das suítes há ainda uma piscina com raia semiolímpica, serviço exclusivo para hóspedes na praia, rooftop com área aberta para o mar e vista do pôr do sol sobre o lago. O restaurante do hotel está sob o comando do premiado chef Rafa Gomes, dos restaurantes cariocas Itacoa e Tiara. Para completar, há três bares com drinques autorais assinados pela cachacière e especialista em destilados Isadora Bello Fornari.

Serviço: diárias a partir de 2.760 reais. Sítio Monjolo, São Miguel dos Milagres, Alagoas. Reservas: (82) 99381-1515

Copacabana Palace | 6 o LUGAR → 5 votos

Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (Copacabana Palace/Divulgação)

O dia 4 de maio de 2024 vai ficar marcado na história do Copacabana Palace. Quase 1,6 milhão de pessoas foram à praia de Copacabana assistir ao show da Madonna em um palco montado em frente ao hotel, onde ela e todo o seu staff estavam hospedados. Esse foi apenas um dos momentos emblemáticos que o hotel testemunhou em seus 100 anos de vida. O clássico edifício na praia mais famosa do país foi palco de importantes acontecimentos históricos e culturais, recebendo visitas ilustres de reis, rainhas, presidentes e ícones do passado e do presente.

Após um passado de auge e declínio, o Copa, como é carinhosamente chamado, foi adquirido pelo grupo Belmond. De lá para cá, passou por várias reformas e revitalizações, preservando seu charme clássico e acrescentando toques contemporâneos. Com mais de 12.000 metros quadrados, tem 220 apartamentos e suí­tes que combinam decoração clássica com elementos contemporâneos. Na gastronomia destacam-se o premiado Cipriani e o restaurante all-day-dining Pérgula, de cozinha mediterrânea com um toque carioca. O hotspot do hotel é a mítica piscina, construída em 1934, local para ver e ser visto dos ilustres hóspedes.

Serviço: diárias a partir de 2.500 reais, mais taxas, em apartamento com vista. Café da manhã incluso no Pérgula. Avenida Atlântica, 1.702, Copacabana, Rio de Janeiro. Reservas: (21) 2545-8878 ou belmond.com

Fasano Jardins | 7 o LUGAR → 5 votos

Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (Daniel Pinheiro/Divulgação)

São mais de 120 anos de história do Fasano em São Paulo. Em 1902, Vittorio Fasano inaugurava a Brasserie Paulista, no Centro Histórico da cidade. Foi só um século mais tarde, em 2003 com a inauguração do Hotel Fasano São Paulo Jardins por Gero Fasano, que o sobrenome se tornou também sinônimo de hotelaria de luxo. Assinado por Isay Weinfeld e Márcio Kogan, o projeto arquitetônico remonta aos anos 1930, quando foi inaugurado o primeiro restaurante Fasano.

A assinatura da decoração são os tons sóbrios e materiais como madeira, couro, mármore travertino de Roma e tijolos ingleses, além do mobiliário antigo no lobby, que parece uma extensa sala de estar. O grande ambiente no térreo conecta o restaurante Fasano ao bar Baretto, ambos entre os 100 Melhores Restaurantes e 100 Melhores Bares do Brasil, segundo os rankings da EXAME Casual. Para os momentos de descanso a propriedade conta com 60 acomodações, divididas em cinco categorias, todas com camas king size vestidas com lençóis de algodão egípcio de 500 fios e ornadas com travesseiros de plumas de ganso. A decoração traz tapetes persas e vasos de Murano, em lembrança à herança italiana da família Fasano.

Serviço: diárias em agosto a partir de 2.850 reais. Rua Vittorio Fasano, 88, Jardins, São Paulo. Reservas: (11) 3896-4000, (11) 3896-4155 ou fasano.com.br

Fera Palace Hotel | 8 o LUGAR → 5 votos

Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador (Fera Palace/Divulgação)

Carmen Miranda, Grande Otelo e Orson Welles já foram alguns dos hóspedes do Fera Palace Hotel, um dos ícones tanto da hotelaria de Salvador como da arquitetura e da história da cidade. Situa­do no Centro Histórico, o original Palace Hotel foi construído como o primeiro hotel de luxo do Nordeste, em 1934, pelo comendador Martins Catharino.

O prédio imponente de oito andares foi construído em uma esquina triangular pontuda, inspirado na arquitetura do icônico Flatiron Building, em Nova York. O imóvel estava deteriorado desde o final dos anos 1980 e chegou a fechar as portas. Foi adquirido pela Fera Investimentos, que restaurou a construção e trouxe de volta os dias de glória. O hotel conta com 81 quartos com designs distintos e uma paleta de cores claras e pastel, com um toque art déco e móveis com forte identidade baiana por meio do uso de materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval. O restaurante do hotel, o Omí, tem cardápio assinado pela premiada dupla de chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, responsáveis pelos premiados restaurantes Ori e Origem, em Salvador. Em 2024, o hotel celebra seus 90 anos com toda a pompa e destaque nesta lista dos melhores do país.

Serviço: diárias a partir de 1.150 reais, mais taxas. Rua Chile, 20, Centro Histórico, Salvador. Reservas: (71) 3036-9200, reservas@ferahoteis ou ferahoteis.com

Nannai | 9 o LUGAR → 5 votos

Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar (Nannai/Divulgação)

O Nannai, localizado em Ipojuca, no estado de Pernambuco, adota o conceito de hospedagem “quiet”. Neste modelo, o hóspede aproveita ao máximo o descanso e as comodidades do resort sem precisar sair dele, em acomodações privativas e atividades que valorizam o bem-estar. Apenas contemplar as belezas naturais da Praia de Muro Alto, a 10 minutos de Porto de Galinhas, já é uma verdadeira terapia.

O resort existe há 22 anos e tem um total de 95 acomodações, sendo 49 bangalôs, quatro suítes Villa e 42 apartamentos. O bangalô master conta com piscina privativa com hidromassagem na sala de estar, jardim e gazebo privativos. Na gastronomia, o TiaTê­ foi inaugurado em 2022, com inspiração nas receitas de família de Dona Tereza de Jesus Meira Lins, a matriarca do Nannai, com destaque para lagosta e outros frutos do mar. O bar Salero cumpre a função de ser o ponto de encontro para quem quer provar desde drinques clássicos até bons vinhos e petiscos. O Nannai também conta com uma unidade na Ilha de Fernando de Noronha, com o estilo de pousada butique.

Serviço: as reservas são feitas para no mínimo três diárias, que custam, em média, 4.000 reais (valor consultado em julho). Rua Beira Mar, S/N, Gleba 07, Área A2B, Muro Alto, Ipojuca, Pernambuco. Reservas: nannai.com.br

Tivoli Ecoresort Praia do Forte | 10 o LUGAR → 5 votos

Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer (Eduardo Moody/Divulgação)

“Ecoturismo”. Essa é a palavra que define o Tivoli Ecoresort Praia do Forte, localizado ao norte da capital baiana, que oferece hospedagem em meio a jardins e à biodiversidade local. O resort está próximo a reservas de Mata Atlântica, lagos, praias de desova de tartarugas-marinhas, áreas de observação de baleias e recifes de coral. Por lá, é possível fazer um mergulho nas águas quentes da Bahia, ter a experiência de voar de parapente ou mesmo cavalgar na Fazenda Polomar.

O Tivoli dispõe de 287 apartamentos com varandas voltadas para o mar, sete piscinas, quadras esportivas e um centro fitness. Os hóspedes também podem renovar as energias no Anantara- Spa, com tratamentos terapêuticos e massagens revitalizantes inspiradas nas tradições tailandesas, ou desfrutar um Candlelight Dinner em um bangalô privativo. O espaço de lazer comum conta com um kids club ideal para quem viaja com crianças. Na gastronomia, os sabores e ingredientes baianos estão muito presentes. O resort oferece transfer de helicóptero até a propriedade, com serviço agendado previamente. O hóspede pode pousar diretamente no Tivoli, sem taxa adicional.

Serviço: diárias a partir de 1.883 reais. Avenida do Farol, Praia do Forte, Mata de São João, Bahia. Reservas: (71) 3676.4000 ou tepf@tivolihotels.com

11º Anavilhanas Jungle Lodge

Imerso no coração da Floresta Amazônica, o Anavilhanas Jungle Lodge é um pequeno hotel às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, um santuário com mais de 3,5 bilhões de metros quadrados de natureza preservada. Por ali, as diárias incluem todos os passeios, refeições à la carte com culinária local e transfer terrestre entre Manaus e o lodge, com duração de cerca de 3 horas por trecho.

As 24 acomodações são inspiradas na arquitetura cabocla da região, que se integra à paisagem em total harmonia, e as opções se dividem em bangalôs (39 metros quadrados), villas (duas suítes), chalés (36 metros quadrados) e suítes panorâmicas (70 metros quadrados). As experiências podem durar entre 2 e 5 noites e têm sua programação desenhada de acordo com o tempo de estadia de cada viajante.

Serviço: Rodovia AM, 352, km 01, Remanso, Novo Airão - AM. Reservas em reservas@anavilhanaslodge.com e (92) 3622-899. Diárias a partir de R$ R$ 5.940 por casal.

12° Botanique Hotel Experience

O charmoso hotel está localizado na Serra da Mantiqueira em uma região que abraça os municípios de Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí e Campos do Jordão. O Botanique Hotel Experience conta com apenas 20 acomodações, entre amplas suítes distribuídas no prédio central do hotel, onde se concentram bar, restaurante, spa, lounges elegantes, e entre as vilas, que estão espalhadas pela e oferecem privacidade através da vegetação.

É possível realizar passeios de bicicleta ou a cavalo, tours por trilhas ecológicas e visitas a fazendas produtivas locais ao redor da propriedade, além de aulas de tênis, beach tênis, yoga e meditação no refúgio.

Serviço: Rua Elídio Gonçalves da Silva, 4000, Bairro dos Mellos, Campos do Jordão - SP. Reservas em reservas@botanique.com.br e (12) 3662 5800. Diárias a partir de R$ 3.330 + taxas.

13º Estância Caiman

A Caiman, criada há 35 anos por um conservacionista, é um verdadeiro oásis de 53 mil hectares, que tem como missão conservar a fauna, a flora e a cultura do Pantanal. A estância é a base de projetos pioneiros de preservação, como o Onçafari e o Instituto Arara Azul, e está localizada no Mato Grosso do Sul.

Além de ser morada de 500 animais, o lugar oferece pousada principal com 18 apartamentos com varanda, uma piscina, deque com vista para a baía, salas de estar, lareira, redário e restaurante. Para quem deseja mais privacidade, há ainda uma vila privativa, a Baiazinha, com 6 quartos e ideal para atender grupos de até 12 pessoas. Entre as atividades inclusas nas diárias, estão os safáris e a focagem noturna.

Serviço: Estância Caiman, s/nº, Zona Rural, Miranda – MS. Reservas em (11) 3706-1800 ou (11) 93752-3064. Diárias a partir de R$ 5.360 para duas pessoas.

14º Casas Brancas Boutique Hotel & Spa

Fundado em 1974, em Búzios, o Casas Brancas Hotel Boutique & Spa era uma casa com somente quatro quartos. Aninhado sobre a Baía da Armação, o local dispõe hoje 34 acomodações divididas em nove categorias, com quartos projetados individualmente e com autenticidade. Nesse refúgio, chama a atenção o terraço de estilo mediterrâneo, que garante vista panorâmica para o mar e proporciona relaxamento nas espreguiçadeiras da piscina.

O hotel completa as experiências de descanso com uma variedade de massagens e tratamentos corporais e faciais em seu spa. Abertos ao público no geral, destacam-se também os restaurantes do hotel, o 74 Restaurant e o 74 Osteria, ambos comandados pelo chef Filipe dos Santos.

Serviço: Rua Alto do Humaitá, 10, Centro, Armação dos Búzios – RJ. Reservas em reservas@casasbrancas.com.br e (21) 2018-0382. Diárias a partir de R$ 2.000.

15º Fasano Salvador

Sétimo empreendimento hoteleiro do Grupo, o Fasano Salvador é o primeiro instalado em um prédio histórico tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) como Bem Cultural da Bahia. Localizada na Praça Castro Alves, Centro Histórico de Salvador, a construção em estilo Art Déco abrigou por 45 anos a sede do jornal A Tarde. Com 11 andares, a propriedade apresenta 70 apartamentos, restaurante com dois ambientes e adega climatizada, rooftop com área de lazer e business center com três salas.

Os apartamentos variam de 26 metros quadrados a 73 metros quadrados, tendo como destaque o 106, onde funcionou a antiga sala da presidência do jornal. Com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, o rooftop dispõe de deck em madeira, com piscina, bar, spa e academia.

Serviço: Praça Castro Alves, 05, Salvador – BA. Reservas em (71) 2201.6300 e ssa@fasano.com.br. Diárias a partir de R$ 1.915,00 + taxas.

16º Fazenda Santa Vitória

Propriedade produtiva fundada durante o Ciclo do Café no século 19, a Fazenda Santa Vitória recentemente passou a oferecer hospedagem de alto padrão em Queluz, na Serra da Mantiqueira. Em meio à produção de leite, queijo, hortaliças e madeira de reflorestamento, além do recém-implantado vinhedo, os quatro mil hectares de área contam com dois núcleos de hospedagem.

A Vila Prosperidade, inaugurada em 2017, apresenta acomodações de diversas propostas: Casas da Montanha, Suítes Quintal, Casas do Pomar, Suítes da Sede (dentro do casarão histórico) e a Casa do Galo. Por trás da fachada colonial, a Vila da Cascata, aberta ao público em 2023, guarda ambientes contemporâneos e suítes, além de um deck com vista para a cachoeira.

Serviço: Rodovia João Batista Melo Souza, km 5, Queluz – SP. Reservas em reservas@fazendasantavitoria.com.br e (12) 99784-2568. Diárias a partir de R$ 2.200.

17° Parador Cambará do Sul

Em uma fazenda próxima ao Parque Nacional de Aparados da Serra e ao Cânion Itaimbezinho, em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, o hotel Parador possui 30 acomodações em estilo glamping (acampamento com glamour), separadas entre as categorias Barraca Luxo, Barraca Suíte, Bangalôs, Casulos, e as suítes Verbena e Lavanda que, juntas, compõem o Chalé Camarinhas.

As “barracas” são feitas com lonas e materiais térmicos que suportam o rigoroso frio da região. As suítes possuem deque privativo com banheira de hidromassagem e as acomodações da categoria Bangalô têm o conceito luxo rústico, com o telhado de santa-fé, paredes de lona e detalhes em madeira, e dispõe ainda de lareira privativa na área externa.

Serviço: Estrada do Faxinal, s/n°, Morro Agudo, Cambará do Sul – RS. Reservas em reservas@casahoteis.com.br e (54) 3295-7575. Diárias a partir de R$ 940.

18° Hotel Unique

O Hotel Unique já se tornou cartão-postal da cidade de São Paulo, com projeto arquitetônico único, assinado por Ruy Ohtake, e paisagismo de Gilberto Elkis. São seis andares e 90 apartamentos que variam entre 36 metros quadrados e 312 metros quadrados, todos com vista para o Parque do Ibirapuera ou o bairro dos Jardins. O local disponibiliza espaço para eventos para até 800 pessoas, graças a um sistema de divisórias retráteis. Assim, o salão de 2 mil metros quadrados pode ser transformado em diversos ambientes para encontros sociais ou empresariais.

O bar e restaurante Skye, localizado na cobertura do hotel tem assinatura do chef Emmanuel Bassoleil. De lá, é possível avistar o horizonte oeste e sul da cidade, o Parque do Ibirapuera e até mesmo alguns edifícios da Avenida Paulista.

Serviço: Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700, Jardim Paulista, São Paulo. Reservas em (11) 3055-4700. Diárias a partir de R$2.600.

19° Mirante do Gavião Amazon Logde

Às margens do Rio Negro, em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, o Mirante do Gavião Amazon Logde abriga treze espaçosos bangalôs que remetem à forma de barcos invertidos, com design interior que incorpora materiais da floresta com revestimentos em teçume de fibras naturais, mobiliário de madeira nobre com detalhes em marchetaria e outras peças de artesanato regional, muitos deles, criados pelos profissionais da Fundação Almerinda Malaquias, ONG a qual o hotel é patrono e apoia.

Espalhados na parte alta do terreno de 30 mil metros quadrados em meio à floresta nativa, os bangalôs são conectados por passarelas até a parte baixa onde fica a moderna piscina e a enorme cobertura que abriga o Restaurante Camu-camu, com menu que evidencia os ingredientes amazônicos.

Serviço: Rua Francisco Cardoso, s/n, Nossa Sra Auxiliadora. Novo Airão – AM. Reservas em (92) 95003-8634 e (92) 99379-2784. Pacote de 2 noites a partir de R$ 6.725 por pessoa.

20º B Hotel Brasília

O B Hotel Brasília foi concebido pelo premiado arquiteto Isay Weinfeld e erguido no Eixo Monumental. No interior das linhas marcantes do projeto estão 302 apartamentos, restaurante, bares e espaços para eventos. Inspirada no movimento modernista brasileiro, a construção se evidencia no horizonte da cidade.

As acomodações se distribuem ao longo de 15 andares e compartilham entre si a predominância de madeiras claras e decoração minimalista. Os quartos se dividem em três categorias: superior, executive e room. Já as suítes somam cinco categorias: premium, deluxe, executive, master e suíte presidencial. O Bar 16 chama a atenção, com festas e apresentações de DJs na cobertura do hotel, que tem como pano de fundo o pôr do sol visto do alto do edifício.

Serviço: SHN Q 5 BL J Lote L - Asa Norte, Brasília – DF. Reservas em (61) 3962-2000 e reservas@bhotelbrasilia.com.br. Diárias a partir de R$ 559 + 13% de taxas.

21º Casa Marambaia

A Fazenda Marambaia inaugurou em 2021 a Casa Marambaia, construção erguida em 1947, no distrito de Corrêa, em Petrópolis, que hoje conta com 8 quartos no casarão, mais 4 ao redor dos jardins e 14 ao longo da propriedade. Imersa na natureza exuberante e preservados jardins de Burle Marx, a sede abriga, ainda, um restaurante com gastronomia franco-brasileira, o Odete, comandado pelo chef Douglas Franco.

A antiga fazenda agora oferece piscina, quadras de tênis, beach tênis e pickleball, e spa com uma segunda piscina aquecida, saunas e ducha cromoterápica, além de trilhas para bicicleta, cavalgadas e caminhadas, com lago e quedas d’água. Experiências como aulas de yoga ao ar livre, piquenique e degustação de vinhos na cave também estão disponíveis aos hóspedes.

Serviço: Rua Dr. Agostinho Goulão, 2.098, Corrêas, Petrópolis – RJ. Reservas em (24) 99965-2115. Diárias a partir de R$ 1.800.

22º Casana Hotel

Considerado um dos melhores destinos do mundo para a prática de kitesurfe, a Praia do Preá, no Ceará, foi o local escolhido para a construção do Casana Hotel. Inaugurado em 2018, o empreendimento conta com apenas 7 suítes e se destaca não apenas pela sua localização, com ventos constantes durante todo o ano, garantindo uma ótima prática esportiva, mas também pelas instalações.

Os quartos estão posicionados em frente ao mar e distribuídos de uma maneira quase exclusiva. Há duas suítes com piscinas privativas e todos as instalações contam com uma ducha extra, a céu aberto. Entre as opções de lazer estão uma escola de kitesurfe com instrutores bilíngues e um spa, que oferece um cardápio extenso de tratamentos individuais ou para casais.

Serviço: Avenida Beira Mar, s/n, Caiçara, Cruz – CE. Reserva em (85) 2180-5076

e reservations@casana.com. Diárias a partir de R$4.495 para o casal, com pensão completa.

23º Clara Ibiúna Resort

O confortável resort une privacidade a um extenso leque de atrativos para todas as idades. O lugar abriga 163 apartamentos, com destaque para o Bloco Vila da Mata, com acomodações que garantem vista especial para a represa. Os apartamentos apresentam uma infraestrutura completa e privativa com banheiro amplo, banheira, frigobar e cafeteira. São quatro categorias, como a Master Garden, que dispõe de lareira, sauna, banheira de hidromassagem dupla, copa e sala de estar.

A alimentação inclui pensão completa, composta por café da manhã, almoço, café da tarde e jantar, incluindo bebidas não alcoólicas. Os hóspedes podem ainda aproveitar as atividades do Parque de Aventuras, como tirolesa russa, arvorismo, parede de escalada, arco e flecha, além do complexo aquático com piscinas climatizadas.

Serviço: Estrada da Cachoeira, Estrada Vicinal Campo Verde de Baixo, km 12, Ibiúna – SP. Reservas em reservas@clararesorts.com.br ou (16) 3345-9990. Diárias a partir R$ 2.554,20 (para 2 adultos e 2 crianças).

24º Fasano Trancoso

O Hotel Fasano Trancoso aportou na Praia de Itapororoca, no sul da Bahia, no final de 2021. São 40 bangalôs distribuídos por um terreno de 300 hectares, dos quais 100 hectares são área de preservação ambiental, em meio a um reservado cenário de mata nativa, céu azul e águas quentes e quase sempre calmas.

Divididos em cinco categorias, os bangalôs variam de 60 metros quadrados a 206 metros quadrados, incluindo opções com sala de estar e dois quartos. Grande parte das unidades contam ainda com terraço privativo no piso superior, com espreguiçadeiras e chuveiro. O hotel oferece um amplo spa, com sauna, piscina wellness e academia, e três piscinas em um deque de 500 metros de extensão.

Serviço: Estrada de Itaquena, 3.925, Trancoso – BA. Reservas em reserva.trancoso@fasano.com.br e (73) 99818-1091.Diárias a partir de R$ 2.550 + taxas.

25º Pedras do Patacho Hotel Boutique Experience

A Praia do Patacho está localizada em Porto de Pedras, um dos três municípios protegidos pela Rota Ecológica dos Milagres, em Alagoas. Nesse refúgio, o Pedras do Patacho Hotel Boutique Experience oferece 23 acomodações, divididas em oito categorias diferentes com propostas singulares de hospedagem, dentre bangalôs com rooftop, suítes com deque ou jardim, suítes em andar elevado, a maioria delas com piscinas privativas.

Nas dependências do hotel, o Restaurante Corten traz um cardápio assinado por Pedro Godói e Biba Fernandes, dois chefs celebrados na cena gastronômica de Recife, que encabeçam as experiências gastronômicas do lugar. O Pedras do Patacho conta ainda com um dos seletos spas da Sisley-Paris no Brasil.

Serviço: Praia do Patacho s/nº, Porto de Pedras – AL. Reservas em reservas@pedrasdopatacho.com.br e (82) 99329-1590. Diárias a partir de R$ 2.390.

26º Royal Palm Plaza Resort

O amplo resort em Campinas apresenta piscinas climatizadas, piscinas infantis com jatos d’água, toboágua e jacuzzi ao ar livre. Com opções para a família toda, o complexo também disponibiliza quatro quadras para a prática de beach tênis, três quadras de tênis, campo de futebol society, ginásio poliesportivo, arvorismo e uma equipe de recreação que atende crianças a partir de 3 anos de idade.

Entre a variedade de acomodações, o Royal Palm Resort apresenta as categorias Luxo, Master, Super Luxo e Suítes Especiais, todos equipados com ar-condicionado, TV, mesa de trabalho e frigobar.

Serviço: Avenida Royal Palm Plaza, 277 G, Jardim Nova California, Campinas. Reservas em (19) 2117-8093. Diárias a partir de R$ 2.267 + 5% ISS em apartamento Luxo Família, para 2 adultos e 2 crianças de até 6 anos, com pensão completa.

27° Uxua Casa Hotel & Spa

Em casas históricas reformadas e modernizadas localizadas no quadrado de Trancoso, o Uxua Casa Hotel & Spa dispõe de 24 suítes distribuídas entre 16 casas autênticas. As construções estão espalhadas em uma área com 9 mil metros quadrados de jardins privados, juntamente com uma piscina revestida de Quartzo Aventurino, academia, spa e ateliê com tear antigo. O hotel ainda conta com restaurante e uma fazenda com horta orgânica.

Todas as casas possuem camas king size, caixas de som bluetooth, cozinha equipada completa ou cozinha americana (exceto nas casas Cerâmica e Casa da Árvore), wi-fi, ar-condicionado, ventiladores, bar e mesa para refeições. Algumas contam também com piscinas privativas.

Serviço: Praça São João Batista, Trancoso, Porto Seguro – BA. Reservas em (73) 3668 2277. Diárias a partir de R$1.970.

28º Ba'ra Hotel

De frente para a orla do Cabo Branco, em um largo aberto apenas para pedestres e veículos não motorizados, o Ba’ra Hotel está a poucos metros da areia da praia em João Pessoa. São 123 unidades, sendo 2 suítes de 40 metros quadrados, 2 suítes de 60 metros quadrados e 119 apartamentos de 22 metros quadrados a 36 metros quadrados.

O hotel apresenta o Iocá, restaurante que une gastronomia típica da Itália com toque nordestino, que evidencia ingredientes orgânicos e de produção artesanal. Entre as atividades oferecidas, as crianças também têm um leque de atrações preparadas por profissionais de educação física e pedagogos no Kids Club, com oficinas, leituras, circuitos lúdicos, gincana de convívio, dias temáticos sobre natureza e gastronomia, oficinas com mini chefes, caminhadas de pais e filhos e piscina de bolinhas.

Serviço: Avenida Cabo Branco, 1148, Cabo Branco, João Pessoa – PB. Reservas em (83) 3035-6801 e reservas@barahotel.com.br. Diárias a partir R$ 1.120 + 15% de taxas.

29° Barracuda Hotel & Villas

Integrado à vegetação nativa abundante na encosta esquerda na Praia do Resende, e a poucos passos da “Pituba”, a vibrante rua onde tudo acontece em Itacaré, na Bahia, o Barracuda Hotel & Villas apresenta uma arquitetura em total sinergia com a mata nativa. No edifício principal, o restaurante e os ambientes sociais estão interligados com a piscina de borda infinita debruçada sobre o mar e seu deque.

No hotel, são 17 suítes com varanda privativa, com muita luz natural e design minimalista que valoriza as texturas de fibras naturais, como a palha de dendê e as superfícies de madeira. Ideais para grupos de amigos ou famílias, as vilas do Barracuda acomodam de 8 a 16 pessoas.

Serviço: Rua Pedro Longo, 600 - Pituba, Itacaré – BA. Reservas em reservations@thebarracuda.com.br e (73) 3199-9025. Diárias a partir de RS R$2.800 + 10% taxas.

30º Bourbon Atibaia Resort

A apenas 50 quilômetros da capital paulista, o Bourbon Atibaia Resort oferece 544 acomodações em categorias que vão desde a superior até a suíte presidencial, além das suítes da Mônica e do Cebolinha, decoradas com a temática da Turma da Mônica por meio de parceria com a Mauricio de Sousa Produções.

Entre os atrativos do resort, destacam-se o complexo de piscinas, incluindo o Acqua Kids, parque aquático indoor para crianças, áreas esportivas com quadras de tênis, beach tênis, vôlei, estande de arco e flecha e tirolesa. O resort conta ainda com um spa, academia, sala de jogos e espaços kids. Para eventos, o Bourbon Atibaia Resort disponibiliza 14 mil metros quadrados de área e é capaz de acomodar até 4 mil pessoas.

Serviço: Rodovia Fernão Dias, km 37,5, s/nº, Atibaia – SP. Reservas em reservas@bourbon.com.br e (11) 2119-4700. Diárias a partir de R$ 2.279,38 para dois adultos e duas crianças, com pensão completa.

31º Carmel Taíba Exclusive Resort

O Carmel Taíba Exclusive Resort fica em São Gonçalo do Amarante, a 75 quilômetros de Fortaleza, e disponibiliza 36 acomodações de luxo, em 10 categorias distintas, todas com vistas deslumbrantes para o mar ou para a vegetação nativa. Algumas possuem piscinas, banheiras de hidromassagem e saunas privativas, garantindo uma experiência de conforto e descanso para cada hóspede.

O hotel também dispõe de espaço kids, piscina sonorizada, jacuzzi, sauna, aluguel de bicicletas, academia, spa, serviço de massagens e dois restaurantes. Há ainda a oferta de experiências, como passeio de helicóptero, café da manhã na barca e prática de yoga.

Serviço: Rua Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante – CE. Reservas em reservas@carmelhoteis.com.br e (85) 3266-6100. Diárias a partir de R$ 3.555 na baixa temporada e R$ 4.930 na alta temporada.

32º Club Med Lake Paradise

Situado a apenas uma hora e meia da capital paulista, na região do Alto Tietê, o Club Med Lake Paradise é um oásis verde à beira do lago da represa Taiaçupeba. O resort proporciona uma experiência de conforto, lazer e serviço all inclusive. As modalidades esportivas à disposição dos hóspedes são diversas e consideram diferentes públicos, com destaque para os esportes náuticos.

São 329 quartos, quatro piscinas, dentre elas uma coberta e uma infantil; dez quadras de tênis, 12 quadras de beach tênis, uma quadra poliesportiva, dois campos de futebol profissionais, três restaurantes (Lakeshore e Loch, além do restaurante Gourmet destinado a grupos e eventos), três bares (Lake Bar, Bar Paradise e Bar The Pond), o Mini Club, além de um campo profissional de golfe com 18 buracos.

Serviço: Rodovia Engenheiro Candido Do Rêgo Chaves, 4500, Jundiapeba, Mogi Das Cruzes – SP. Reservas em reservas.br@clubmed.com. Férias de Janeiro com diárias a partir de 8x R$ 556 por adulto com até 2 crianças.

33º Emiliano Rio

O Emiliano Rio, que completa oito anos neste mês, surpreende com localização privilegiada na praia de Copacabana, de frente para o mar, com 90 amplos e exclusivos apartamentos, separados em 7 categorias. A maior delas, com 120 metros quadrados, a Ocean Master Suite, tem vista grandiosa para o mar e conta com sala, lavabo, cozinha e varanda.

O projeto contemporâneo privilegia a luz natural, valoriza a vista e conecta os hóspedes à Cidade Maravilhosa. Nas dependências do hotel, o Restaurante Emile apresenta gastronomia contemporânea com os ingredientes brasileiros sazonais e produtos orgânicos preparados com os cuidados do Chef Camilo Vanazzi.

Serviço: Avenida Atlântica, 3804 - Copacabana, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em reservas@rj.emiliano.com.br e (21) 3503-6600. Diárias a partir de R$ 2.500.

34º Fasano Belo Horizonte

As 77 suítes do Fasano Belo Horizonte são classificadas em sete categorias, que variam de 27 metros quadrados a 110 metros quadrados. Os quartos que não desfrutam de vista panorâmica possuem varandas decoradas com jardins externos. O hotel dispõe de academia e spa, que inclui três salas de massagem, sauna úmida e piscina. O espaço fica na cobertura, proporcionando mais comodidade e privacidade aos hóspedes e ao público externo, que também pode ter acesso ao local.

Localizado no bairro de Lourdes, o lugar destaca ainda o aconchegante bar Baretto no lobby, que recebe shows ao vivo de Jazz e MPB. No Business Center, seis salas modernas permitem acomodar, no total, até 120 pessoas.

Serviço: Rua São Paulo, 2.320, Lourdes, Belo Horizonte – MG. Reservas em (31) 3500-8900. Diárias a partir de R$ 1.900.

35º Fasano Boa Vista

Localizado na Fazenda Boa Vista, nos arredores de Porto Feliz, a apenas 100 quilômetros de São Paulo, o hotel foi inaugurado em 2007, com projeto assinado pelo arquiteto Isay Weinfeld. São três milhões de metros quadrados cobertos por bosques e jardins de mata nativa e construções totalmente integradas à natureza.

As 46 espaçosas acomodações (apartamentos de 60 metros quadrados e suítes com até 180 metros quadrados) dialogam com a natureza local e todas as unidades do Fasano Boa Vista possuem varanda privativa com vista panorâmica para os jardins da propriedade. A estrutura de lazer inclui piscina externa de borda infinita com raia de 25 metros, quadras poliesportivas, de tênis e de beach tênis, campos de futebol e pista de triatlo com percurso para ciclismo e corrida com 3,4 quilômetros de extensão.

Serviço: Rodovia Presidente Castello Branco, Km 102,5 – SP. Reservas em (15) 3261-9900. Diárias a partir de R$ 3.200.

36º Fasano Rio de Janeiro

Situado na Avenida Vieira Souto, na orla de Ipanema, o Hotel Fasano Rio de Janeiro é o primeiro projeto totalmente desenhado pelo arquiteto francês Philippe Starck no Brasil. Desde o mobiliário dos anos 50 e 60 aos uniformes vintage exclusivamente desenvolvidos para o hotel, tudo foi pensado a fim de recriar a atmosfera da bossa nova.

Divididas em 5 categorias, suas 89 suítes são amplas e oferecem sofisticação e conforto. A maioria das unidades tem vista para a praia de Ipanema, e todas contam com varanda. A estrutura do hotel traz, ainda, academia, business center, além de serviços personalizados como o ‘Fasano Bambini’, que decora quartos que vão receber crianças, e o ‘Vipet’, que oferece cuidados especiais para quem deseja se hospedar com seu cãozinho de até 7 quilos.

Serviço: Avenida Vieira Souto, 80, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3202-4000 e rio@fasano.com.br. Diárias a partir de R$2.900 + taxas.

37° Grande Hotel Termas de Araxá

A cidade mineira de Araxá é reconhecida há décadas pelas propriedades medicinais de suas águas termais, e por lá está o Grande Hotel Termas de Araxá, construído na década de 1940, hospedou celebridades da época e até Getúlio Vargas. A imponente construção de 33 mil metros quadrados, localizada no centro de um grandioso parque, tem jardins projetados por Roberto Burle Marx.

São 150 quartos, divididos em oito categorias que evidenciam o mobiliário histórico. Por lá, a hospedagem pode incluir pensão completa, com café da manhã, almoço e jantar. Entre as terapias ofertadas no spa, há massagem de som com taças tibetanas, oficina de aromaterapia e de florais, reiki e aulas de meditação guiada e yoga.

Serviço: Rua Águas do Araxá, Barreiro, Araxá, MG. Reservas em 0800 0031 910. Diárias a partir de R$ 1.420,80.

38º Glamping Hidden Treasure - Chapada dos Veadeiros

Dentro de uma estrutura geodésica que dá um ar de acampamento, existe um quarto com muito conforto e vista para o Morro da Baleia, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Cama aconchegantes, toalhas, banheira de imersão, banheiro interno com água quente, frigobar e máquina de café, tudo isso dentro de uma área de preservação ambiental.

Além da hospedagem no estilo glamping, o lugar oferece aos hóspedes a possibilidade de uma experiência gastronômica de 4 tempos (aperitivo ao pôr do sol, entrada, prato principal e sobremesa). Também está disponível uma cozinha gourmet, que pode ser usada para o hóspede preparar refeições ao longo do dia.

Serviço: Área rural de Alto Paraíso de Goiás, a 30 minutos do centro da cidade (localização exata é fornecida apenas aos hóspedes). Reservas em (62) 99692-6529 e contato@glampingchapadadosveadeiros.com. Diárias a partir de R$ 1.050.

39º Janeiro Hotel

O Janeiro Hotel é um hotel que reflete o lifestyle carioca, com assinatura do designer e artista Oskar Metsavaht. Nos 51 apartamentos, as janelas evidenciam as belezas naturais do Rio de Janeiro e do bairro do Leblon. O grande destaque vai para a escadaria espiral na Varanda no último andar, com degraus flutuantes soltos e formato de hélice, que é uma referência da arquitetura modernista brasileira.

Nas dependências do hotel, o Janeiro Restaurante evidencia cozinha local e fresca, valorizando os pequenos produtores e a sazonalidade dos ingredientes, combinando frutos do mar abundantes, peixes, vegetais coloridos, grãos e azeites de oliva. O restaurante está aberto todos os dias para café da manhã, almoço e jantar.

Serviço: Avenida Delfim Moreira, 696, Leblon, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em reservas@janeirohotel.rio ou (21) 2172-1001. Diárias a partir de R$ 1.965 + 15% taxas.

40º Japaratinga Lounge Resort

O resort all inclusive premium está localizado no coração das Costas do Corais, no litoral de Alagoas, no município de Japaratinga. São quatro variações de acomodação, de smart (1 cama de king size e a varanda) a garden exclusive dog friendly (1 cama king size em um ambiente integrado, com banheira, chopeira, iluminação inteligente e Alexa.

Todas as refeições, lanches, petiscos, bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão inclusas na diária sem limite de consumação. As programações de lazer destacam hidroginástica, treinamento com personal trainer na academia e meditação. Os hóspedes também contam com 9 piscinas (incluindo piscina aquecida), duas quadras poliesportivas, salão de jogos, academia, sauna e spa.

Serviço: Rodovia AL-101 Norte, km 128 Nº 33C, Japaratinga – AL. Reservas em (81) 4042-1352 ou (82) 3142-0702. Diárias em média R$1.899.

41º Juma Amazon Lodge

Um dos objetivos do Juma Amazon Lodge, hotel de selva em Autazes, a 100 quilômetros de Manaus, é conectar os viajantes às riquezas da cultura amazônica. O hotel conta com 20 bangalôs construídos sobre palafitas na copa das árvores. Sua infraestrutura inclui piscina de rio, restaurante, redário, torre de observação no meio da floresta com 31 metros de altura, museu com informações sobre a Amazônia e energia solar. Além disso, o local organiza passeios pela região com guias especializados.

O restaurante do hotel explora ingredientes e sabores típicos da região. Os variados buffets de almoço, por exemplo, incluem delícias como peixe tambaqui grelhado no molho de maracujá, pirão, pastel de costela, creme de graviola e pudim de tapioca.

Serviço: Margem Esquerda do Rio Juma, Autazes – AM. Reservas em reservas.lodge@jumahoteis.com.br e (11) 3030-7618. Diárias a partir de R$ 6.927 para uma pessoa.

42º JW Marriott Hotel São Paulo

O JW Marriott Hotel São Paulo é o primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital paulista. O hotel conta com 258 quartos e suítes com decoração contemporânea elegante, móveis feitos sob medida e vista para a Ponte Estaiada e o horizonte da cidade. A recepção é coroada com uma instalação exclusiva de fibras ópticas e cristais e o lobby conta com obras criadas por Burle Marx e pelo pintor e designer paulistano Antônio Malta.

Entre as atrações, o JW Marriott oferece opções de bem-estar, gastronômicas, enogastronômicas, de coquetelaria, com destaque para o Bar Caju, que apresenta uma carta autoral de coquetéis elaborada com diferentes técnicas, ingredientes frescos e bebidas premium.

Serviço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Chácara Santo Antônio, São Paulo – SP. Reservas em reservas.brasil@marriott.com. Diárias a partir de R$ 1.600.

43º Makena Hotel

Com foco na exclusividade, o hotel boutique possui 13 suítes espaçosas em quatro categorias diferentes, com arquitetura moderna e design brasileiro, em Icaraizinho de Amontada, localizado a 190 quilômetros de Fortaleza. A maior suíte, com 112 metros quadrados, apresenta amplo terraço e a exuberante natureza integrada à piscina privativa proporciona momentos de tranquilidade.

Em paralelo à calmaria, o Makena Hotel oferece animação junto à natureza, com programação com música e gastronomia. A região também é uma das melhores para a prática do kitesurf e outros esportes de vento, além de atividades ao ar livre, como o piquenique nas dunas cearenses, passeio de bike e caminhadas.

Serviço: Rua Joaquim Alves Parente, Icaraizinho de Amontada, Ceará. Reservas em reservas@makenahotel.com.br. Diárias a partir de R$ 1.290 + 5% de ISS.

44º Nomaa Hotel

O Nomaa é um hotel de estrutura pequena e familiar, que faz parte de um grupo de empresas Grupo JNP, em Curitiba. Com projeto do arquiteto José Luiz Smolka e design de interiores de Fernanda Cassou, o local privilegia curadoria de arte, designers brasileiros e artistas locais em seus ambientes.

São 41 apartamentos, em 5 categorias, sendo a Ático a maior delas, com suíte, antessala, varanda aberta com lareira, banheira de imersão com vista da cidade, em 92 metros quadrados. Aberto a todos, o Nomade Restaurante segue o conceito do hotel, mesclando ambientação de biblioteca, estar, bar e restaurante. Os pratos que compõem o menu são inspirados em sabores regionais e internacionais e contam com ingredientes de origem.

Serviço: Rua Gutemberg, 168, Batel, Curitiba – PR. Reservas em (41) 99964-5681. Diárias média de R$1.150.

45º Pousada Morena

A Pousada Morena recebe seus hóspedes com vistas panorâmicas do icônico Morro do Pico, em Fernando de Noronha, formando um cenário pitoresco que funde a grandiosidade da natureza com sofisticação. Os quartos e bangalôs são retiros de elegância e conforto. Os Apartamentos Luxo, situados no primeiro andar do prédio principal, oferecem varandas semi privativas com vistas panorâmicas do mar, do Morro do Pico e da piscina.

Para uma experiência mais íntima, os Bangalôs Luxo proporcionam a tranquilidade de estar cercado por vegetação nativa, com vistas parciais. Já o Bangalô Master, apresenta um terraço e deck privativos, onde os hóspedes podem desfrutar de uma vista panorâmica privilegiada para a Praia da Conceição e o Morro do Pico.

Serviço: Rua Nice Cordeiro, 2600, Floresta Nova, Fernando de Noronha – PE. Reservas em reservas.morena@noronha.com.br e (81) 3038-5008. Diárias a partir de R$ 2.900.

46º Refúgio na Serra Hotel Boutique

O Refúgio na Serra Hotel Boutique, na Chapada Diamantina, possui 13 suítes em 5 categorias: bangalô, jardim, design, vista da serra e master. As diárias incluem café da manhã à la carte, servido com insumos frescos e preparos regionais, como cuscuz com carne seca, queijo coalho e banana da terra, além de cafés especiais premiados, produzidos na região.

O refúgio dispõe também de um cardápio com serviços customizados como piquenique com vista para as montanhas, jantar de celebração privada com a presença exclusiva do chef, massagens no spa e o Restaurante Paraguassu, que contempla no menu pratos que passeiam pela culinária local com inserções da experiência do chef por outras culturas.

Serviço: Rua Caetité, 40, Centro Histórico, Mucugê – BA. Reservas em (71) 98136-5626 e contato@refugionaserra.com.br. Diárias a partir de R$ 1.283.

47º Sandi Hotel

Com 30 acomodações, divididas em 13 categorias, o Sandi Hotel, em Paraty, apresenta uma estrutura com duas piscinas climatizadas, um bar de piscina, sauna a vapor, ofurô e uma agência para customizar passeios de lanchas, jeeps ou city tours pela região. Há ainda um ateliê de cerâmicas onde os hóspedes podem produzir peças e desenvolver habilidades artísticas.

O hotel é o único de Paraty que dispõe de dois restaurantes de alta gastronomia, o Pupu’s e o Restaurante Fugu. Na diária está incluso café da manhã, chá da tarde, um drinque no bar apothekario e um gelato na gelateria especial do hotel.

Serviço: Largo do Rosário 1, Centro Histórico, Paraty – RJ. Reservas em (11) 2503-0195 e reservas@sandihotel.com.br. Diárias a partir de R$ 850 + 10 de taxas de serviço para duas pessoas.

48º Santa Teresa Hotel RJ – MGallery

O Santa Teresa Hotel – MGallery está em uma histórica fazenda de café de 1850, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com decoração e arquitetura inspirada na época do cacau em um ambiente sofisticado e elegante com materiais nobres e ecológicos brasileiros. É um oásis histórico e tranquilo no Rio de Janeiro. A piscina do hotel possui uma vista impressionante do Centro da cidade até a Baía de Guanabara.

Os confortáveis apartamentos e suítes, total de 42 quartos divididos em 6 categorias diferentes, decorados com peças de mobiliário de design brasileiro, são ligados a jardins repletos de plantas e árvores frutíferas. Cada quarto possui peças de decoração de arte brasileira e camas king-size. Alguns dos banheiros possuem banheiras do Studio Vitty ou de cimento queimado e chuveiros.

Serviço: Rua Almirante Alexandrino, 660, Santa Teresa, Rio de Janeiro – RJ. Reservas em (21) 3380-0200 e www.santateresahotelrio.com/pt-b/. Diárias a partir de R$ 1.800.

49º Txai Resort Itacaré

Com certificado do exclusivo grupo de hotéis Relais & Châteaux, o Txai Resort Itacaré está situado em uma área de 92 hectares de Mata Atlântica, em meio à uma região de proteção ambiental e na rota de passagens de baleias e golfinhos no sul da Bahia. O resort é cercado por coqueiros e água cristalina, cenário privilegiado que se confunde com a arquitetura original e rústica de maneira assertiva e harmônica.

Projetado para ressaltar as belezas da Costa do Cacau, o Txai possui apenas 38 bangalôs, divididos em 7 categorias, planejados e construídos com o propósito de oferecer comodidade e conforto ao hóspede, criando um ambiente aconchegante à beira mar com muita privacidade, em 3 quilômetros de praia deserta.

Serviço: Rodovia Ilhéus, Itacaré – BA. Reservas em (73) 2101-5000 e central.reservas@txairesorts.com. Diárias a partir de R$ 2.290.

50º Vila Bela Vista

Refúgio na Costa do Descobrimento, em Corumbau, na Bahia, o hotel une todo o conforto e serviços com a intimidade de uma casa de veraneio, com estrutura integrada à praia. As três principais refeições estão inclusas na diária (café da manhã, almoço e jantar) e o cardápio é escolhido com antecedência em uma conversa entre as cozinheiras locais de mãos cheias e os hóspedes.

O Vila Bela Vista disponibiliza bicicletas, prancha para stand up, caiaques e quadra para jogar beach tênis sem custo adicional. Para quem quer relaxar ainda mais, uma área isolada e bem privativa, mas externa e com vista para o mar, foi montada para os hóspedes que quiserem receber massagem ao som das ondas do mar.

Serviço: Vila Bela Vista Corumbau, Prado – BA. Reservas em vilabelavista1@gmail.com e (31) 99934-1818. Diárias a partir de R$ 2.600 para o casal.

Os 50 Melhores Hotéis

A lista completa dos finalistas apontados pelos jurados da EXAME Casual

Posição Hotel Localização 1 Rosewood São Paulo São Paulo 2 Hotel das Cataratas, A Belmond Hotel Foz do Iguaçu (PR) 3 Palácio Tangará São Paulo 4 Fairmont Rio Rio de Janeiro 5 Mahré Hotel & Spa São Miguel dos Milagres (AL) 6 Copacabana Palace, A Belmond Hotel Rio de Janeiro 7 Fasano São Paulo São Paulo 8 Fera Palace Hotel Salvador 9 Nannai Resort & Spa Ipojuca (PE) 10 Tivoli Ecoresort

Praia do Forte Mata de São João,

Praia do Forte (BA) 11 Anavilhanas Jungle Lodge Novo Airão (AM) 12 Botanique Hotel Experience Campos do Jordão (SP) 13 Estância Caiman Miranda (MS) 14 Casas Brancas Boutique Hotel & Spa Búzios (RJ) 15 Fasano Salvador Salvador 16 Fazenda Santa Vitória Queluz (SP) 17 Parador Cambará do Sul Cambará do Sul (RS) 18 Hotel Unique São Paulo 19 Mirante do Gavião Amazon Lodge Novo Airão (AM) 20 B Hotel Brasília Brasília 21 Casa Marambaia Petrópolis (RJ) 22 Casana Hotel Cruz (CE) 23 Clara Ibiúna Resort Ibiúna (SP) 24 Fasano Trancoso Trancoso (BA) 25 Pedras do Patacho

Hotel Boutique Experience Porto de Pedras (AL) 26 Royal Palm Plaza Resort Campinas (SP) 27 Uxua Casa Hotel & Spa Trancoso (BA) 28 Ba’ra Hotel João Pessoa 29 Barracuda Hotel & Villas Itacaré (BA) 30 Bourbon Atibaia Resort Atibaia (SP) 31 Carmel Taíba Exclusive Resort São Gonçalo do Amarante (CE) 32 Club Med Lake Paradise Mogi das Cruzes (SP) 33 Emiliano Rio Rio de Janeiro 34 Fasano Belo Horizonte Belo Horizonte 35 Fasano Boa Vista Porto Feliz (SP) 36 Fasano Rio de Janeiro Rio de Janeiro 37 Grande Hotel Termas de Araxá Araxá (MG) 38 Glamping Hidden Treasure Chapada dos Veadeiros (GO) 39 Janeiro Hotel Rio de Janeiro 40 Japaratinga Lounge Resort Japaratinga (AL) 41 Juma Amazon Lodge Autazes (AM) 42 JW Marriott Hotel São Paulo São Paulo 43 Makena Hotel Icaraizinho de Amontada (CE) 44 Nomaa Hotel Curitiba 45 Pousada Morena Fernando de Noronha (PE) 46 Refúgio na Serra Hotel Boutique Mucugê (BA) 47 Sandi Hotel Paraty (RJ) 48 Santa Teresa Hotel RJ — MGallery Rio de Janeiro 49 Txai Resort Itacaré Itacaré (BA) 50 Vila Bela Vista Corumbau (BA)

Júri: André Aloi (Bazaar), André Coutinho (BandNews TV e FM), Anelise Zanoni (@C3Travelterapia), Artur Luiz Andrade (Panrotas), Caio Ramon (@caiotravels), Cecilia Padilha (@yeswecook), Cristiana Beltrão (Veja Rio), Camille Panzera (Melhores Destinos), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Eduardo Burckhardt (Uol/Nossa), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Elaine Villatoro (@LiveMoreTravelMore), Fabrício Brasiliense (Viagem e Turismo), Felipe Almeida (@almeida1984), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Ivan Padilla (EXAME), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (The Travel Lifestyle), Junior Ferraro (revista Azul), Kike Martins (revista 29horas), Mariah Luz (@oquefazercuritiba), Natalie Soares (@sundaycooks), Nathalia Molina (jornalista), Paula Santana (@gpslifetime), Paula Calçade (revista 29horas), Renata Araújo (@YouMustGo), Renata Menezes (Crescer), Renata Porto (@renataporto e Alpha FM), Ricardo Moreno (The Summer Hunter), Roberta Malta (jornalista), Roberto Araújo (Viaje Mais), Roberto Hirth (­@robertohirth), Tarcila Ferro (@revistaviajar e @tarcilaferro), Otavio Furtado (@maiorviagem), Tereza Carvalho (@proveieaprovei), Thiago Batoni (@viajeporconta_) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).