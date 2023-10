Os melhores bares do Rio de Janeiro segundo o ranking da EXAME 2023

Curioso para saber quais são os melhores bares no Rio de Janeiro? Para resolver essa questão, CASUAL Exame selecionou os 17 representantes da boa coquetelaria em território carioca que foram reconhecidos por especialistas dos 100 Melhores Bares do Brasil 2023. Confira.

4º Nosso - 16 votos

Comandado pelo chef e sócio Bruno Katz, o Nosso segue a linha de gastrobar, com uma gastronomia contemporânea, mais cosmopolita, e drinques assinados. Sem se prender a uma única referência, a casa tem como foco extrair o máximo potencial dos ingredientes. O menu aposta no frescor e na leveza — inspirado pelo calor carioca. O bartender Daniel Estevan traz ingredientes regionais para colocar brasilidade na carta de drinques.

Mostrando a potência máxima dos ingredientes está a entrada trio de ostras com vinagre de framboesa e sorbet de angostura (36 reais), e a pancetta, curada em cachaça e sal, assada em baixa temperatura, frita e servida com picles de cebola roxa e semente de mostarda, goiabada, gochujang, supreme de limão e cebolinha (45 reais).

Nos drinques, a brasilidade é representada pelo Highball do Caparaó (42 reais), com vodca infusionada em óleo de coco com soda de café da cidade mineira de Caparaó (café de denominação de origem controlada). O Negroni Cunhã Puca (48 reais), que consagrou Daniel campeão da Campari Bartender Competition 2022, traz o clássico drinque em uma versão amazônica, com gin infusionado com jambu, Campari infusionado com cogumelo yanomami, caxiri (bebida alcoólica fermentada da mandioca-brava, conhecida como cerveja da Amazônia) e um blend de vermute italiano, sendo um coquetel de notas amargas e defumadas associadas ao umami.

Serviço: Rua Maria Quitéria, 91, Ipanema, Rio de Janeiro. Horário: de terça a sábado, das 18h30 à 0h30; domingo, das 18h30 às 23 horas (exceto o último domingo do mês).

26º ARP

Conhecido também pelo café da manhã instagramável em frente ao mar do Arpoador, o Arp Bar também oferece boa carta de drinques assindada pelo chefe de bar Waguinho. Para a mixologia das bebidas, o chefe de bar também brinca com insumos dos diversos biomas brasileiros. Dentre as opções, destacam-se o Imperatriz Descolada, uma refrescante mistura de gin, abacaxi, água de coco, mel de cacau e suco de limão (R$ 36); O Gosto e o Sumo, referência à música de Alceu Valença, o coquetel leva gin, shrub de manga, espumante e alecrim (R$ 35); Cheiro de Amor, uma deliciosa combinação entre cachaça com infusão de jambu, pepino, pimenta de cheiro, manjericão, suco de limão e rapadura (R$34); e o colorido Primavera, que leva gin, morango, tangerina, siciliano, mel picante (R$35)

Serviço: Rua Francisco Otaviano, 177, Ipanema, Rio de Janeiro. Telefone: (21) 3600-4041 / WhatsApp: (21) 97156-6589. Almoço e jantar de segunda a quinta de 13h às 23h, sexta e sábado de 13h à 00h e domingo de 13h às 22h.

26º Quartinho

As telas nas paredes, o telhado aparente e a curtição na calçada setam o mood despretensioso que fez do Quartinho uma das esquinas favoritas de Botafogo. No menu, destaque para o Gabriela Não Voltou (com gin larios infusionado com mate e tangerina, jim beam fire, água de mel, gengibre e suco de limão siciliano com bolha de fumaça de cravo e canela) e para as comidinhas gostosas de compartilhar, como as coxinhas signature servidas com sweetchilli.

Serviço: Rua Arnaldo Quintela, 124, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a quinta às 18h às 01h. Sexta e sábado das 18h às 02h.

32º Bar Urca

Patrimônio Cultural Carioca, o Bar Urca foi fundado em 1939 e está desde 72 sob o comando da mesma família, que serve pasteiszinhos, empadinhas e outros petiscos sempre acompanhados de cervejas extremamente geladas. Em agosto de 2022, inclusive, a casa lançou seu rótulo próprio de cerveja, uma lager fabricada pela cervejaria artesanal carioca Hocus Pocus.

Serviço: Rua Cândido Gaffrée, 205, Urca, Rio de Janeiro. Segunda a sexta, das 6h30 às 23h. Sábado, das 8h às 23h.

32º Chanchada

Quem vê o Chanchada por até pensar que esse “boteco” é daqueles que resistiram às décadas. Mas esse empreendimento, na verdade, abriu no início deste ano – e quatro anos de planejamento antes de sair do papel. Para combinar com esse jeitão saudosista, há desde chope gelado até porção de torresmo, além de batidas como maracujá com rapadura.

Serviço: Rua General Polidoro, 164, Botafogo, Rio de Janeiro. De terça a sábado, das 12h à 1h, e domingo, das 12h às 22h.

32º Gogo (Elena)

No andar superior do casarão que abriga o restaurante Elena está o Gogo Bar, com vista para o Cristo Redentor e a Mata Atlântica. O estabelecimento, focado em uma culinária asiática despojada, tem assinatura do chef Itamar Araújo, com experiência acumulada durante anos no Mee. Já a seção de coquetéis é assinada pelo mixologista Alex Mesquita, eleito neste ano como o Melhor Bartender do Brasil. Entre as criações estão os drinques Machu Pisco, com pisco, vermute dry, leor de Amaretto, abacaxi e mel, Rubas cocktail, com Rum 3 anos, Aperol, xarope framboesa, limão tahiti e espumante, Berry Fizz, feito com gim importado, xarope de cranberry, cardamomo, limão siciliano, capim limão, Água com gás.

Serviço: Rua Pacheco Leão, 758 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro. De terça a quinta, das 19h às 01h. Sexta e sábado, das 19h às 02h.

32º Liz Cocktails&Co

Esqueça qualquer clichê carioca: esse bar deixa de lado qualquer tropicalidade e está mais para um pub irlandês. Já a carta de drinks presta homenagem a diferentes nacionalidades, desde o inusitado Cuban Ale , com blend de rum, redução de cervejas pretas, camaru, nibs de cacau e bitters de chocolate, até o “marroquino” Casablanca. Claro, também há clássicos.

Serviço: Rua Dias Ferreira, 679, Leblon, Rio de Janeiro. De quarta a sábado das 17h à 01h. Domingo, das 17h à meia-noite.

42º Adega Pérola

Frequentar o Adega Pérola é como viajar no tempo – mais precisamente para 1957, quando o bar foi inaugurado em Copacabana: o balcão toma destaque com os diferentes petiscos à mostra, bem em frente às mesas, enquanto cartazes amarelos espalhados pelas paredes indicam especialidades da casa. Para beber, há chope, cerveja de garrafa, doses e caipirinhas.

Serviço: Rua Siqueira Campos, 138, Copacabana, Rio de Janeiro. De segunda a sábado, 11h à 1h.

42º Boteco Rainha

Em apenas dois anos (e no meio da pandemia), o Boteco Rainha conquistou reconhecimento entre os 100 Melhores Bares do Brasil e até abriu uma filial em São Paulo. E qual é o segredo? Inspiração em estabelecimentos portugueses, na decoração e no cardápio, com azulejos tradicionais e porção de sardinha para acompanhar drinks tradicionais – como Maria Mole – e chope.

Serviço: Rua Dias Ferreira, 247 – Leblon, Rio de Janeiro. Todos os dias, das 12h à 1h. Rua Pedroso Alvarenga, 1173 - Itaim Bibi - São Paulo

42º Brewteco

Como o nome apresenta, o Brewteco é um despojado lugar para provar cervejas. Com cinco casas no Leblon, na Barra da Tijuca, na Gávea, na Tijuca e em Botafogo, em copos de 300ml e 450ml são servidas cervejas de diferentes cidades do Rio de Janeiro e do Brasil, com preços que variam de R$ 10 a R$ 38. Batidas, caipirinhas e coquetéis também tem presença no cardápio, assim como comidinhas clássicas de boteco.

Serviço: Av. Marechal Henrique Lott, 120 - Loja 101 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. (21) 3085-5881. Praça Santos Dumont, 106 Gávea, RJ. (21) 3594-3642. Rua Dias Ferreira, 420 Leblon, RJ - (21) 3217-8280. Praia de Botafogo, 400 - Loja 900. (21) 9 7083.9903. Av. Maracanã, 782 - Tijuca, Rio de Janeiro. (21) 3596-6270. Segunda a sábado das 10h às 22h.

42º Galeto Sat's

O botequim Galeto Sat’s: patrimônio do Rio de JaneiroSe um dos programas prediletos dos cariocas no pós-praia é devorar um galeto assado na brasa — guarnecido de farofa de ovo, batata frita e arroz —, a culpa, em parte, é do Galeto Sat’s. Em funcionamento desde 1962, tanto a matriz, em Copacabana, quanto a filial, em Botafogo, viraram destinos seguros para quem quer esticar a noitada ao máximo.

Sem luxo algum, como convém aos tradicionais botequins do Rio de Janeiro, virou ponto de encontro de músicos, atores e demais profissionais da classe artística, além de chefs e bartenders. Não à toa, acaba de ganhar o título de Patrimônio Cultural Carioca, por decreto do prefeito Eduardo Paes, que tem um fraco por estabelecimentos do tipo.

A estrela da casa é a churrasqueira, a carvão mesmo, de onde saem os galetos e também corações assados corretamente, picanha fatiada, filé mignon e outras pedidas do gênero. A clientela costuma se hidratar, principalmente, com o chope ­Brahma, que sai como água, e com as caipirinhas, a exemplo da que combina caju e limão. As cachaças foram garimpadas Brasil afora por Sérgio e Elaine Rabello, o casal de proprietários.

Serviço: Rua Barata Ribeiro, 7, Copacabana, Rio de Janeiro. De terça a domingo, das 11h30 às 23h.

42º Labuta Mar

Após curta passagem por Copacabana, o bar irmão do Labuta Bar e Labuta Braseiro, ganhou nova casa no bairro da Glória. Com cadeiras de praia e caixote de cerveja na calçada, o espaço comandado por Lucio Vieira conta com petiscos e pratos com ingredientes do mar, é claro. Entre as opções, empanada de polvo (frita, cabeça de polvo) e azeitona preta (R$ 15), escabeche de sardinha na brasa com legumes assados (R$ 18), sanduíche de peixe: brioche, maionese de sriracha, alface americana, peixe empanado e picles (R$ 45), espetinho de polvo na brasa com pimentão vermelho, gremolata, bacon de peixe e farofa de pão (R$ 52, moqueca de peixe, arroz, farofa de dendê, pirão e coentro (R$ 89) e bobó de camarão, arroz, farofa de dendê, pirão e coentro (R$ 110)

Serviço: Rua do Russel, 450 - loja B - Glória, Rio de Janeiro. (21) 3268-7672. De terça a domingo das 11h30 às 22h.

60º Bar do Momo

Um clássico do Rio de Janeiro, o Bar do Momo existe desde 1972 e traz no cardápio diversos pratos, sabores e bebidas típicos dos principais botecos do país. Não deixe de provar o entre o torresmo e a moela (35 reais), servido com purê de batata doce, coberto com moela, tomate, cebola, coentro, e, é claro, o torresmo supercrocante.

Serviço: Rua General Espírito Santo Cardoso, 50, Tijuca, Rio de Janeiro. Funcionamento: Segunda a sábado das 12h30 às 22h; domingo das 12h30 às 17h30; terças fica fechado.

60º Bode Cheiroso

Quando este clássico estabelecimento carioca abriu suas portas em 1945, seu ilustre vizinho, o ainda em construção Maracanã, estava nos primórdios de sua fama. Com décadas de história, o local tornou-se célebre por suas iguarias, como o apreciado torresmo (a partir de 18 reais a porção), a moela saborosa (25 reais) e o pernil com maionese (38,50 reais). A cerveja aqui é sempre servida geladíssima, mas em nome da tradição, não deixe de experimentar as caipirinhas, desde a tradicional com limão até a surpreendente caju (25 reais com cachaça comum ou 27 com cachaça especial). Aos fins de semana, pode ser necessário um pouco de paciência para garantir uma mesa, mas a experiência única que aguarda faz valer a espera.

Serviço: Rua General Canabarro, 218, Maracanã, Rio de Janeiro. Funcionamento: de terça a sábado das 11h30 às 22h30; domingo das 11h às 18h.

60º Bracarense

O Bracarense, um verdadeiro ícone carioca, tem uma história que abrange mais de seis décadas e uma clientela que inclui ilustres, como o renomado músico Tom Jobim. Há alguns anos prefeitura do Rio de Janeiro reconheceu oficialmente sua importância, designando-o como patrimônio da cidade. O estabelecimento é conhecido por servir chope gelado, tradicionalmente servido em copos tulipa, e seus petiscos, com destaque para o delicioso bolinho de jiló com calabresa, que conquistaram o paladar dos frequentadores.

Serviço: Rua José Linhares, 85, Leblon, Rio de Janeiro. Funcionamento: segunda das 11h às 22h; terça e quarta das 11h às 23h; quinta a sábado das 11h às 23h55; domingo das 11h às 21h.

60º Marinho Atlântica

Em plena Praia de Copacabana, o Marinho Atlântico é aquele local com boa comida e boa bebida para praticamente qualquer hora do dia. Serve de petiscos e sanduíches até pratos individuais e sobremesas. Nos drinks, tem Negroni (40 reais), Dry Martini (38 reais) e o Rabo de Galo (36 reais). Reserva ainda um espaço no menu para criações exclusivas, como o Simona (36 reais) que leva gim com infusão de frutas vermelhas, tônica com groselha e cranberry.

Serviço: Avenida Atlântica, 4206, Copacabana, Rio de Janeiro. Funcionamento: todos os dias das 12h à 1h.

60º Stuzzi - (fechado)

O Stuzzi Gastrobar, em Ipanema, no Rio de Janeiro, figurou entre os melhores do país, listado inclusive no ranking EXAME Casual em 2022. Após o fechamento da lista deste ano, o local anunciou uma pausa nas atividades, por isso ele apareceu neste ranking. No local, abriu o restaurante japonês Suibi, casa que funcionou até 2008 em Nova York e era do pai do chef Sei Shiroma, que agora comanda o restaurante.

60º Vian

Para o casal e sócios Frederico Vian e Zu Moraes, o Vian transcende a mera condição de um lugar de passagem. Nesse sentido, a coquetelaria no estabelecimento segue uma abordagem distinta: grande parte das receitas autorais são confeccionadas sob medida para os clientes, levando em consideração suas preferências individuais. Naturalmente, o cardápio também abriga clássicos, a exemplo do Fitzgerald, e uma seleção de aperitivos saborosos, que inclui porções de dadinho de tapioca, batata rústica e ceviche, todos preparados com esmero.

Serviço: Rua Paul Redfern, 32, Ipanema, Rio de Janeiro. Funcionamento: de terça a quinta, das 18h à 1h; sábado das 18h às 2h.

Os 100 bares eleitos

Os finalistas apontados pelo júri da EXAME Casual se dividem entre dez cidades pelo país

1 Tan Tan São Paulo 2 Santana São Paulo 3 The Liquor Store São Paulo 4 Nosso Rio de Janeiro 5 Caledonia Whisky & Co. São Paulo 6 SubAstor São Paulo 7 Bar do Capincho Porto Alegre 8 MiniBar Gem Salvador 9 Cervejaria Viela Belo Horizonte 10 Bar Pirex Belo Horizonte 11 Bar dos Arcos São Paulo 11 Boca de Ouro São Paulo 11 Koya88 São Paulo 11 Picco São Paulo 15 Bar da Dona Onça São Paulo 15 Guarita São Paulo 15 Guilhotina São Paulo 15 Moela São Paulo 19 Balcão São Paulo 19 Cineclube Cortina São Paulo 19 Fel São Paulo 19 Nit São Paulo 19 Regô São Paulo 19 Seen São Paulo 19 The Punch Bar São Paulo 26 Arp Rio de Janeiro 26 Astor São Paulo 26 Cachaçaria Lamparina Belo Horizonte 26 Locale Caffè São Paulo 26 Ponto Gin Curitiba 26 Quartinho Rio de Janeiro 32 Bar Urca Rio de Janeiro 32 Bagaceira São Paulo 32 Chanchada Rio de Janeiro 32 Continental Curitiba 32 Gogo (Elena) Rio de Janeiro 32 Liz Cocktails & Co. Rio de Janeiro 32 Sede261 São Paulo 32 Sylvester São Paulo 32 Timbuca Belo Horizonte 32 Trinca São Paulo 42 Abaru São Paulo 42 Adega Pérola Rio de Janeiro 42 Boteco Rainha RJ/SP 42 Bottega 21 São Paulo 42 Brewteco Rio de Janeiro 42 Cabernet Butiquim Belo Horizonte 42 Caju São Paulo 42 Dōmo Bar São Paulo 42 Fechado São Paulo 42 Galeto Sat’s Rio de Janeiro 42 Ginger Curitiba 42 Jaguara Curitiba 42 Labuta Mar Rio de Janeiro 42 Lardo São Paulo 42 Mercadinho Bicalho Belo Horizonte 42 Mykola Lab Bar Curitiba 42 Nicolau Bar da Esquina Belo Horizonte 42 Vasco da Gama, 1020 Porto Alegre 60 Agulha Porto Alegre 60 Ananã Curitiba 60 Balbino & Martins Curitiba 60 Bar Central Recife 60 Bar da Lora Belo Horizonte 60 Bar do Luiz Fernandes São Paulo 60 Bar do Luiz Nozoie São Paulo 60 Bar do Momo Rio de Janeiro 60 Bar do Zezé Belo Horizonte 60 Borgo Mooca São Paulo 60 Bode Cheiroso Rio de Janeiro 60 Bracarense Rio de Janeiro 60 Café e Cana Salvador 60 Casa Alvorada Belo Horizonte 60 Clos São Paulo 60 EAP Empório Alto dos Pinheiros São Paulo 60 Elevado Bar São Paulo 60 Flora São Paulo 60 Florestal Belo Horizonte 60 Gran Bar Bernacca São Paulo 60 Kotori São Paulo 60 Le Jazz Petit São Paulo 60 Lemí Gastrobar Curitiba 60 Marinho Atlântica Rio de Janeiro 60 Mesa Porto Alegre 60 Moema Belo Horizonte 60 Ōkinaki Belo Horizonte 60 Olivos 657 Porto Alegre 60 Press Porto Alegre 60 Sambiquira Curitiba 60 São Cristóvão São Paulo 60 Stuzzi Rio de Janeiro 60 Toro Gramado (RS) 60 Vian Rio de Janeiro 94 Altas Gastrobar Brasília 94 Baretto São Paulo 94 Cais Rooftop Lounge Recife 94 Cascasse Il Mondo Bar São Paulo 94 Moleskine Gastrobar Fortaleza 94 Muamba Bar Belém 94 Riviera São Paulo

Os jurados

Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), Aline Gonçalves (jornalista), André Bezerra (Duo Gourmet), Andrea D‘Egmont (jornalista), Bruno Calixto (jornalista), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Caroline Grimm (@carolinegrimm), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (jornal Estado de Minas), Cesar Adames (jornalista), Daniel de Mesquita Benevides (Folha de S.Paulo), Daniel Salles (jornalista @dsallesn), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Diogo Carvalho (Destemperados), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Flávia Schiochet (jornalista), Gabrielli Menezes (Nossa), Giba Amendola (O Estado de S. Paulo), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Giulianna Iodice (Versatille), Isadora Bello Fornari (Prazeres da Mesa), Ivan Padilla (EXAME), Ju Nakad (@natripdaju), Júlia Storch (EXAME), Juliana Andrade (@viver_para_comer), Junior Ferraro (Azul), Jussara Voss (Gazeta do Povo), Keh Correia (@kehcorreia), Kelly Lobos (Burger Fest), Lela Zaniol (Destemperados), Lorena Martins (O Tempo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Marcelo Cury (@curym), Marcelo Katsuki (Folha de S.Paulo), Marcelo Sant’Iago (Top Cocktails), Marcos Nogueira (Folha de S.Paulo), Maria Eduarda Vétere (You Must Go), Mauricio Maia (O Estado de S. Paulo), Michel Berndt (@mix_o_logic), Miguel Icassatti (Gula), Nani Rodrigues (@nanirodrigues), Patricia Ferraz (rádio Eldorado), Rafael Tonon (Eater), Renata Araújo (You Must Go), Renata Mesquita (O Estado de S. Paulo), Ricardo Castilho (Prazeres da Mesa), Roberto Hirth (@robertohirth), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Saulo Yassuda (Veja SP), Sergio Crusco (jornalista), Simone Pontes (PlumiNews), Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia), Vanessa Lins (Folha de Pernambuco).