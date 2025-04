O CEO que está deixando a sua marca na Montblanc

Laurent Lecamp entrou para a Montblanc no fim de 2021. Em apenas três temporadas ele conseguiu o que todo CEO de uma grande marca deseja: deixar uma marca, um legado. A coleção Iced Sea, lançada por ele, virou um sucesso global.

A manufatura não revela números, mas a linha se tornou o best seller em sua divisão. No Watches & Wonders, maior salão de relojoaria do mundo, realizado este ano em Genebra entre 1 e 7 de abril, o destaque foi um Iced Sea menor, com caixa de 38 milímetros.

A Montblanc tem origem alemã e faz parte do grupo Richemont. Entrevistamos Lecamp pouco antes do início do Watches & Wonders. Acompanhe.

Como foi idealizar e produzir a coleção Iced Sea?

Quando entrei para a empresa, depois de algumas semanas, decidi ir para o Mont Blanc. É a única empresa de relógios na Suíça com um nome inspirado nas montanhas. Sentei lá no gelo e então veio uma luz linda e logo abaixo de mim estava a geleira. Então, eu só tirei a neve com a mão e a luz do sol veio refletindo dentro da geleira. Foi tão bonito. Tirei uma foto. E aí pensei: por que não desenvolvemos um mostrador com isso? Fui visitar um parceiro, fornecedor, e expliquei a ele o conceito. Ele disse que era impossível, porque a geleira é muito profunda na realidade. Como converter isso em um mostrador de 0,5 milímetros? Após longas discussões, após muitos meses, ele conseguiu criar o primeiro mostrador de geleira na indústria relojoeira.

Qual era a dificuldade?

O mostrador do Iced Sea requer 30 dias para ser fabricado, normalmente se leva quatro ou cinco dias para isso. Usamos um processo do século 19, o Gratte-boisé. É uma maneira de polir um mostrador sem remover o material. E é feito à mão. É um processo muito longo, mas está conectado ao Mont Blanc.

Por que fazer um Iced Sea menor?

Tivemos muitos pedidos para tamanhos menores. Esses serão os dois tamanhos que teremos, 38 e 41 milímetros. Não queríamos fazer 39 porque estava muito próximo de 41. Se você quiser fazer algo diferente, leve tempo e faça de maneira adequada.

Vocês também introduziram nesse modelo o conceito de Zero Oxygen. Por quê?

O conceito também é inspirado no montanhismo. Nosso embaixador da marca, o Reinhold Messner, é o único montanhista que escalou os 14 picos com mais de 8.000 metros, e sem oxigênio adicional. Eu propus a ele criar uma peça sem oxigênio dentro. Foi o que fizemos. Agora passamos esse conceito, que é da linha 1858, para a Iced Sea.

Qual a vantagem de um relógio 0 Oxygen?

Nós removemos o oxigênio de dentro do relógio e o substituímos por um gás neutro, no caso nitrogênio. Dessa forma todos os componentes durarão mais, porque você não tem o processo de oxidação. Também quando viajamos de um lugar frio para um lugar quente, o oxigênio dentro do relógio se transformará em umidade. Isso é muito útil para os montanhistas também. Eles dizem que quando saem da barraca, quando está 15 ou 20 graus, para menos 30, menos 40 graus, imediatamente você vê gotas aparecendo dentro do relógio.

Como vai funcionar esse serviço para quem já tem um Iced Sea, mas sem ser a versão 0 Oxigen?

Se você comprou, por exemplo, o Iced Sea há dois anos, pode não ficar tão feliz ao ver que o novo tem oxigênio zero dentro e o seu relógio não. Então, propomos que você traga seu relógio de volta às butiques. E dentro das butiques, nós vamos levar seu relógio para reparar e atualizá-lo com zero oxigênio dentro do seu relógio, a um custo de 170 euros.

Um relógio mecânico é feito para ser passado de geração para geração. O 0 Oxygen manterá o relógio em melhores condições no futuro?

Quando você tem zero oxigênio dentro, é uma garantia de que não temos oxidação. Você encontra muitos relógios com oxidação nos ponteiros, no mostrador. Isso nunca acontecerá aqui. Se você fizer uma manutenção normal a cada cinco anos, seis anos, quando abrirmos o relógio, teremos oxigênio dentro. Aqui, pode ter certeza de quando seu relógio for aberto, não haverá oxigênio.

O Iced Sea de 38 milímetros foi pensado para o público feminino?

Não, é unissex. Depende da pessoa. Se eu tenho um pulso muito pequeno, posso ter um 41 milímetros, mas 38 poderia ser mais legal. Talvez a versão com mostrador branco seja mais para mulheres. O azul pode ser para homens e para mulheres.

Como você vê a força do Iced Sea em toda a coleção Montblanc?

O Iced Sea é o nosso best-seller. Estamos no top 10 das melhores butiques do mundo. Não era o caso há dois anos. Às vezes até top cinco, top seis. Na sua região, a linha está crescendo em um ritmo incrível em termos de vendas. Acreditamos que é um produto ideal para o Brasil, até devido ao clima. A luz do sol nesse mostrador é refletida de uma maneira única. Quando o sol aparece, ele ganha vida. Se você estiver dentro da sala, é um mostrador bonito. Se você sair e observar com a luz refletindo, é incrível. É como uma geleira.

Por que o Iced Sea é tão bem-sucedido no Brasil?

Primeiro, porque temos a sorte de ter jornalistas como você explicando da melhor maneira os nossos lançamentos (risos). Se você não entende um conceito, não acredita nisso, não vai compartilhar. Outra coisa é que nasci no sul da França. Então, para mim, a vida é dançar, viver, manter amizades. É algo que eu tenho no meu DNA, na minha alma. Quando criamos um produto, trazemos algo que é reflexo da nossa alma. Seu país é parecido. Trazemos cores diferentes. O samba é cheio de cores. Talvez eu não tenha dado uma resposta sobre relógio e relojoaria. Mas dei uma resposta real de como eu me sinto.

Na relojoaria, cada vez mais marcas têm investido em modelos esportivos. Por quê?

Se você observar o mercado dos relógios suíços, mais da metade é dominado por relógios esportivos. É um mercado enorme. Mas o que fazemos na Montblanc é ter um mix. Temos relógios esportivos, como o Geosphere, o Iced Sea. E temos as linhas clássicas, com o Star Legacy e o Bohème. E o Star Legacy está funcionando extremamente bem, vem crescendo. A linha clássica é muito forte. O que é interessante é ter um equilíbrio entre o estilo casual e o estilo clássico. Você pode usar um clássico durante a semana e um modelo esportivo no fim de semana. É raro que você se vista sempre da mesma maneira.

Muitas marcas têm investido em peças com complicações, como a Montblanc. O cliente de relógios está se tornando mais sofisticado?

Sim. Complicação é o desafio para a nossa empresa, queremos mostrar aos nossos clientes e novos clientes também que somos capazes de desenvolver algo muito inovador. O Iced Sea é um excelente exemplo, é completamente inovador como produto, o Geosphere também. Mesmo o clássico pode ser inovador. Se você observar os mostradores que desenvolvemos para o Star Legacy, a especificidade com a estrela no centro, com o efeito sfumato no mostrador externo, a coroa lembrando a primeira coroa dos relógios de bolso, isso é inovador. Na Minerva (manufatura tradicional comprada pela Montblanc) trazemos complicações que não existem no mercado. Este ano estamos lançando uma edição limitada, montada por um único relojoeiro, em que combinamos a data grande com o calendário anual. Inovação é a chave para o sucesso.