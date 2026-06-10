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Após escândalo, René Redzepi anuncia reabertura do Noma

Restaurante voltará a funcionar com nova equipe de liderança após crise envolvendo denúncias de violência e humilhação de funcionários. Chef afirma que ficará focado em projetos de inovação

Chef René Redzepi, do Noma: após saída do cargo após denúncias de abusos físico e mental, chef reabrirá restaurante (Soeren Bidstrup / Ritzau Scanpix / AFP/Getty Images)

Chef René Redzepi, do Noma: após saída do cargo após denúncias de abusos físico e mental, chef reabrirá restaurante (Soeren Bidstrup / Ritzau Scanpix / AFP/Getty Images)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 10 de junho de 2026 às 15h43.

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Após anunciar que se afastaria do cargo de chef após denúncias de abusos, o dinamarquês René Redzepi, cofundador do restaurante Noma, diversas vezes eleito o melhor do mundo, anunciou que o restaurante voltará a funcionar em Copenhague.

Em vídeo publicado no Instagram, Redzepi apresenta a nova equipe de liderança do Noma, com Mette Brink Søberg como chefe de pesquisa e desenvolvimento, Pablo Soto como chef executivo principal e Annika de Las Heras como nova CEO. René será o diretor criativo.

“Eu mesmo estarei focado em projetos de longo prazo”, disse. "Entre eles estão projetos tecnológicos e inovações envolvendo insetos, algas, leguminosas e fungos, que poderão ser experimentados pelos clientes do Noma."

Entenda o caso

No início do ano, o New York Times publicou depoimentos detalhados de testemunhas sobre abusos cometidos no Noma, incluindo episódios de violência física e humilhação pública ocorridos entre 2009 e 2017.

“Trabalhei para ser um líder melhor e o Noma deu grandes passos para transformar a cultura ao longo de muitos anos. Reconheço que essas mudanças não reparam o passado”, afirmou Redzepi. O chef acrescentou que “um pedido de desculpas não basta; eu assumo a responsabilidade pelos meus atos”.

Em fevereiro, Jason Ignacio White, ex-coordenador do laboratório de fermentação do Noma, começou a publicar relatos sobre abusos que afirma ter testemunhado durante o período em que trabalhou no restaurante.

“Noma não é uma história de inovação. É a história de um maníaco que gerou uma cultura de medo, abuso e exploração”, escreveu White em uma publicação no Instagram.

O nome do restaurante é um acrônimo das palavras dinamarquesas “nordisk” (nórdico) e “mad” (comida). O Noma foi inaugurado em 2003, em um cais no centro de Copenhague.

O restaurante fechou em 2016 e reabriu dois anos depois, em um novo endereço nos arredores da capital dinamarquesa.

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