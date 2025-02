Montblanc lança primeira coleção de couro do ano com três novas cores

Após apresentar uma coleção para o Ano Novo Chinês, a Montblanc começa o ano com três novas cores sazonais para sua linha essencial: smokyd blueazul esfumaçado, tom de azul claro com base cinza; cassis, tom em bordô, e pimenta caiena, que combina tons vibrantes de vermelho e laranja.

As novas cores aparecem em diferentes coleções, como na Extreme 3.0, com modelos voltados para aventuras diárias. A coleção continua a elevar seu repertório com uma seleção na cores cassis profundo e caiena.

As formas reinterpretadas na cor cassis incluem: Pasta para Documentos Fina (Thin Document Case), uma companheira estilosa para encontros de negócios, Mochila com fecho M LOCK 4810, uma peça esportiva e elegante destacada pelo fecho M LOCK 4810, de inspiração montanhista, Mochila Média com 3 compartimentos, uma opção dinâmica que oferece espaços de organização, Sling Bag, o acessório ideal para exploradores urbanos que pode ser estilizado com o uso transversal, Bolsa-carteira (Pouch), também disponível na cor pimenta caiena, projetada para transportar itens pessoais e essenciais e um conjunto de peças pequenas, entre elas carteiras, porta-cartões e porta-passaportes.

Já a vibrante cor caiena adorna os formatos: Bolsa Envelope com fecho M LOCK 4810 compacta, uma redefinição elegante do formato tradicional da bolsa envelope, Bolsa Montblanc 142 Mini com fecho M LOCK 4810 buckle, com seu formato redondo, compacto e versátil, Bolsa Montblanc 142 na versão 55cm, oferecendo uma abordagem maximalista à bolsa e tornando-a adequada para viagens, e um conjunto de peças pequenas, incluindo carteiras, porta-cartões e porta-passaportes.

Montblanc: três novas cores sazonais para sua linha essencial (Montblanc/Divulgação)

Sartorial Collection

Os códigos de design da Coleção Sartorial, desde os formatos dos frascos de tinta até a construção em forma de envelope das bolsas, prestam homenagem à beleza e à experiência sensorial da escrita em couro Saffiano. Nesta temporada, a coleção empresarial exclusiva da Montblanc revela diferentes novos formatos contemporâneos nas cores cassis e preto.

Os novos designs incluem: Tote Preta, um design confortável, igualmente adequado para ir ao escritório ou realizar tarefas de fim de semana, Trio Mensageiro, combinando linhas geométricas e organização ideal graças aos seus três compartimentos separados: dois fechos por abas magnéticas de cada lado e um compartimento central com fecho de zíper, Sling Bag, oferecendo um design contemporâneo adaptado da sling bag da coleção Extreme 3.0 da Montblanc e um conjunto de peças pequenas incluindo dois novos tamanhos de Estojo para Canetas, acomodando de 5 a 8 instrumentos de escrita.