'As marcas de relógio formam uma família, não estamos aqui para competir'

GENEBRA. Jean-Christophe Babin acabou de mudar de cargo. Na verdade, acumulou. Até março, ele era o CEO da Bvlgari. Na virada do mês, passou a exercer também o cargo de diretor-executivo de toda a divisão de relógios do grupo LVMH, que inclui ainda TAG Heuer, Zenith, Hublot, Tiffany, Louis Vuitton, Daniel Roth, Gérald Genta e L’Epée.

Mas foi ainda apenas como executivo a frente da Bvlgari que Babin, que está há 25 anos no grupo, falou à EXAME Casual. A conversa aconteceu no estande da marca de origem romana no Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, que aconteceu este ano entre os dias 1 e 7 de abril em Genebra, na Suíça.

O que você pode dizer sobre sua nova posição como diretor de toda a divisão de relógios do grupo LVMH?

Hoje é meu primeiro dia, então tenho pouco a dizer sobre isso. Vou descobrir minhas novas funções nesses dias. Hoje, você sabe, sou principalmente CEO da Bvlgari. Estou apenas muito feliz porque adoro relógios. Minha missão será a mesma que a do Frédéric 9Arnault, que ocupava antes a posição). Ou seja, levar todo o setor de relógios do grupo LVMH a um novo nível de reputação, de tamanho também. São 25 anos que o grupo tem investido em relógios. E queremos que os relógios se tornem uma parte importante do negócio. Temos nove marcas no grupo, mas o número não importa tanto. O que importa é como as marcas se complementam em termos de DNA, história, estilo, para construir um portfólio que faça sentido.

Este ano a Bvlgari passou a fazer parte oficialmente do Watches & Wonders, o maior salão de relojoaria do mundo, que já conta com 60 marcas. O quanto isso é importante para vocês?

Foi um esforço para chegar ao lugar certo. A organização fez muito esforço, nós também, para estarmos ao lado de todas as marcas do grupo LVMH. Foi uma ideia que se materializou. É mais fácil para as pessoas nos encontrarem. E é muito emocionante estar com todas as marcas de relógios, porque fazemos parte de uma grande família. O mercado de relojoaria não é um mercado enorme. Então esses eventos não têm tanto a intenção de tomar participação de mercado dos concorrentes, mas de ampliar o apelo geral da relojoaria, além de cada marca individual. E, obviamente, quanto mais marcas prestigiadas você reunir no evento, melhor você faz para a indústria, tornando-a desejável e atraente para o cliente. Então, o papel principal não é tanto promover uma marca, mas promover uma indústria.

Qual foi a ideia de decoração do estande da Bvlgari?

Tentamos trazer Roma para Genebra. A intenção era celebrar mesmo nossa entrada no Watch & Wonders, tentamos criar essa atmosfera de templo, onde estão os deuses.

Este ano vocês atingiram o décimo recorde em menor espessura com o Octo Finissimo. Isso é algo que os clientes sempre esperam?

Estamos falando de uma coleção limitada de 20 unidades. Então, o público é mais composto por colecionadores, ou realmente aficionados por relógios, que não são muitos, mas eles realmente querem ter as novidades mais impressionantes que caracterizarão o que é o século 21.

1 /20 (KUDOKE - 3 Salmon)

2 /20 (Otsuka Lotec - No.6)

3 /20 (Chopard - L.U.C Qualité Fleurier)

4 /20 (Berneron - Mirage Sienna)

5 /20 (Rémy Cools - Tourbillon Atelier)

6 /20 (Bernhard Lederer - 3 Times Certified Observatory Chronometer)

7 /20 (H. Moser & Cie - Streamliner Small Seconds Blue Enamel)

8 /20 (IWC Schaffhausen - Portugieser Eternal Calendar)

9 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Jour Nuit)

10 /20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Brise d'Été)

11 /20 (Voutilainen - KV20i Reversed)

12 /20 (De Bethune - DB Kind Of Grande Complication)

13 /20 (Piaget Polo 79)

14 /20 (Daniel Roth - Tourbillon Souscription)

15 /20 (Laurent Ferrier - Classic Moon Silver)

16 /20 (Bovet 1822 - Récital 28 Prowess 1)

17 /20 (Massena Lab - Chronograph Monopoussoir Sylvain Pinaud x Massena Lab)

18 /20 (MING - 37.09 Bluefin)

19 /20 (Chopard - Laguna High-Jewellery Secret Watch)

20/20 (Van Cleef & Arpels - Lady Arpels Jour Enchanté)

Um modelo como o Octo Finissimo faz sentido comercialmente?

Muitos relógios são projetados para serem vendidos por décadas, em milhares ou dezenas de milhares de unidades. Quando criamos um Tourbillon Finissimo Ultra, que são tão raros e tão excepcionais, não pensamos se o custo deve ser uma coisa ou outra. O custo será a consequência do trabalho por trás do projeto, mas sabemos que os clientes vão se interessar se o projeto for relevante e único. Haverá clientes para isso e, até agora, o Finissimo construiu uma jornada muito interessante de recordes mundiais que levaram a um grande sucesso comercial, e também a um impacto muito positivo na marca de relógios Bulgari, incluindo os relógios femininos. Este ano introduzimos o movimento automático no Serpenti Lady Solotempo. Isso foi possível graças ao nosso domínio dos pequenos movimentos mecânicos. A única diferença é que o Finissimo usa um volume muito pequeno para ser muito fino, e aqui usamos o mesmo volume pequeno para ter um diâmetro menor. O Finissimo é o pai do Lady automático. Sem o Finissimo, nunca teríamos sido capazes de criar um movimento tão pequeno.

O Octo Finissimo funciona então como um laboratório dentro da Bvlgari?

Sim. Estamos falando de um volume contendo 250 componentes, imagine, em um espaço minúsculo. É de deixar a mente em choque. Com o Octo Finissimo começamos com uma análise da cadeia tradicional de relojoaria para identificar quais componentes eram absolutamente necessários para entregar um tempo preciso e exato por décadas. E percebemos que muitos relógios tinham componentes demais. Por quê? Com as décadas, os séculos, as pessoas evoluíram os relógios, modificaram, mas sem nunca mudar a base com a qual começaram. É como quando você compra uma casa nova. Inicialmente ela é mais vazia, e depois de dez anos você tem coisas por toda parte. E, graças a essa análise de valor e engenharia, chegamos à primeira conclusão de que poderiam haver muitos menos componentes para entregar não apenas a mesma precisão, mas também tornar o pós-venda muito mais fácil. Isso torna o relógio muito mais confiável, porque quanto mais componentes você tem, mais risco há de que um componente falhe.

A pergunta de sempre: qual o limite em recorde de menor espessura para o Octo Finissimo?

Bem, você sabe, sempre exploramos essas possibilidades, temos uma equipe de concepção e desenvolvimento bastante grande. Temos designers, mestres relojoeiros, engenheiros que estão explorando muitas soluções diferentes. Isso não é apenas para quebrar recordes, mas para apresentar novas maneiras de expressar o tempo através do movimento. O movimento mecânico é uma espécie de prova de artesanato e legitimidade. Pode ser que no próximo ano tenhamos algo que seja impressionante novamente. Pode ser um recorde, pode não ser um recorde. Eu não sei. Mas, com certeza, continuaremos inovando. Criar uma inovação do zero é um pouco mais difícil no início. Quando apresentamos o primeiro Finissimo, em 2014, muitas pessoas ficaram surpresas porque não esperavam tanta sofisticação de pesquisa e movimento. E também ficaram um pouco hesitantes, porque se perguntavam se isso iria durar. Depois de 11 anos, podemos dizer que o Finissimo se tornou um best-seller. Não necessariamente na versão Ultra, porque essas versões são extremamente limitadas, mas o Finissimo básico, se posso chamá-lo assim, está vendendo muito bem. É realmente um relógio de uso diário que entrou na mente dos consumidores como alternativa a várias outras marcas.

Como acontece a evolução do Finissimo?

O Finissimo não se tornou Finissimo em 2014. Quero dizer, ele nasceu em 2014. Mas como uma criança, ele teve que ir para a escola, aprender e melhorar. E agora estamos entrando, eu diria, na fase de início da adolescência. Mas ainda estamos lá. Evoluímos muito de uma criança para a adolescência, mas a boa notícia é que, ao contrário de muitos ícones, ele é muito jovem. Temos muita oportunidade. Apesar do sucesso, ainda há poucas pessoas usando esses relógios em comparação com outras marcas. Todo mundo gosta de se diferenciar.

Já o Serpenti não é tão jovem assim.

O Serpenti nasceu em 1948, você está certo. Mas apenas como um relógio de alta joalheria. Então, estávamos produzindo talvez dez unidades por ano. Ele realmente nasceu como um relógio diário em 2010, quando lançamos o Tubogas, que é o nosso best-seller agora. Então, de um relógio de alta joalheria produzindo entre dez e 20 relógios por ano, mudamos de escala, propondo um Serpenti que não é um relógio de alta joalheria. Claro, ele é tanto um relógio quanto uma joia. E essa é a magia do Tubogas. Você pode ver a joia tanto quanto o relógio.

Era importante ter um movimento automático no Serpenti?

Isso poderia ser uma opção. Quero dizer, até agora o modelo tem vendido muito bem com quartzo apenas. Mas sabemos que mais mulheres querem um movimento mecânico, primeiro ponto. E, em segundo lugar, parte do mercado de relógios é um mercado de presentes, com o homem presenteando uma mulher com um relógio. E como ele é homem, ele pensa em mecânico. Então ele vai, se tiver a opção, preferir um Serpenti mecânico. Eu diria que as mulheres, sendo muitas vezes muito práticas, enxergam a conveniência do quartzo, porque você nunca tem que se preocupar em dar corda, mas por outro lado mais e mais mulheres apreciam a consistência do trabalho artesanal.

Como você define a essência da Bvlgari? O que torna a Bulgari única?

Eu acho que são 2.700 anos de patrimônio artístico, cultural e arquitetônico. Nenhuma outra marca na Terra pode afirmar o mesmo. E isso é uma fonte ilimitada de inspiração para nossos relojoeiros, nossos joalheiros. Porque Roma tem sido protagonista da arte desde provavelmente o século 5 A.C. É a única cidade na Terra que tem sido permanentemente protagonista na história. Roma é única por causa da República, foi o primeiro império global, depois passou pelo Renascimento, teve a arte barroca, o Vaticano. Isso forneceu a uma marca como a Bulgari um tesouro dentro de inspiração que não existe em nenhum outro lugar do mundo.

Para os ocidentais, essa influência de Roma é muito evidente. Como isso é visto na Ásia, hoje um mercado fundamental para as marcas de luxo?

Roma criou a cultura ocidental, a arte ocidental, as leis ocidentais. A China fez o mesmo na Ásia. Então os chineses são extremamente respeitosos pela Bvlgari porque eles consideram Roma e Pequim como iguais, no sentido de que são as duas principais cidades ou nações que moldaram a humanidade. E foram os dois impérios mais duradouros do mundo.