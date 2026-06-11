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Petróleo recua após ataques dos EUA ao Irã e alívio no mercado

Futuros do S&P 500 sobem 0,7% e Nasdaq 100 avança 1,2% enquanto expectativa é de retomada das negociações no Estreito de Ormuz

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Petróleo: preço do barril oscila com guerra no Irã (atlascompany/Freepik)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 11 de junho de 2026 às 06h17.

Investidores reagiram positivamente à rápida conclusão da última rodada de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, aumentando expectativas de que as negociações para reabrir o Estreito de Ormuz possam ser retomadas.

Os contratos futuros do S&P 500 avançaram 0,7%, recuperando-se de uma mínima de cinco semanas, enquanto o Nasdaq 100 subiu 1,2%.

O Comando Central dos Estados Unidos encerrou os ataques cerca de quatro horas após sua execução, com o petróleo Brent revertendo ganhos e caindo 1%, cotado próximo a US$ 92 o barril.

Apesar de preocupações com nova escalada — reforçadas pelo alerta do presidente Donald Trump sobre novos ataques caso o Irã não assine um acordo provisório de paz —, investidores acreditam que um conflito prolongado não interessa a nenhum dos lados.

Perspectiva de mercado

Christophe Boucher, diretor de investimentos da ABN Amro Investment Solutions, afirmou que os mercados interpretam que Trump não deseja escalar o conflito e não tem interesse em ver os preços do petróleo dispararem novamente.

Títulos do Tesouro americano registraram queda nos rendimentos, enquanto o dólar permaneceu estável.

Na Europa, o Stoxx 600 avançou 0,5%, com destaque para o setor de energia. Analistas acompanham ainda a expectativa de aumento de juros pelo Banco Central Europeu, motivado por pressões inflacionárias ligadas à guerra no Oriente Médio.

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