De TAG Heuer a Bvlgari: a LVMH faz seu maior salão de relojoaria até agora

NOVA YORK. O grupo LVMH dá o chute inicial neste mês de janeiro à temporada de apresentações da relojoaria, um universo que precisa apresentar novidades ano sim, ano também, para seduzir seus consumidores. A partir desta terça-feira, 21 de janeiro, começa a LVMH Watch Week, em Nova York.

Não será exatamente como o grupo previa. Inicialmente, o salão aconteceria em Bel Air, a sofisticada zona residencial em Los Angeles. Os graves incêndios na região levaram o grupo a escolher outra praça para o evento de apresentação dos modelos das marcas do grupo.

Marcas que estão mais numerosas. No primeiro salão de relojoaria do grupo, realizado em 2020, em Dubai, participaram as quatro principais marcas do setor: TAG Heuer, Bvlgari, Zenith e Hublot. No ano passado, em Miami, estiveram também Daniel Roth e Gerald Genta, que foram relançadas pelo grupo.

Agora, no salão de Nova York, serão nove marcas, com a participação também da Tiffany & Co, da Louis Vuitton e da recém-adquirida L’Epée 1839.

A importância da relojoaria para o grupo LVMH

O aumento de marcas no evento mostra a aposta do grupo nesse segmento. Relógios nunca foram exatamente prioridade da Louis Vuitton e da Tiffany. Agora, passam a receber uma atenção maior dentro dessas grifes.

A L’Epée 1839, uma marca de relógios extravagantes, em formatos de brinquedo, por exemplo, foi comprada no meio do ano passado. Foi a primeira aquisição da gestão de Frédéric Arnault, que assumiu há um ano o cargo de CEO da LVMH Watches.

A presença de Arnault, o quarto filho do bilionário Bernard Arnault, CEO e principal acionista do grupo LVMH, mostra que o setor de relógios é uma prioridade hoje da empresa, apesar do tamanho relativo dentro do grupo e dos recentes resultados.

O faturamento total do grupo nos três primeiros trimestres de 2024 foi de 60,7 bilhões de euros. O segmento de relojoaria e joias é o terceiro maior, com faturamento de 7,5 bilhões. É um resultado 5% abaixo do registrado no mesmo período do ano passado.

O que é um salão de relojoaria

Salões de relojoaria, assim como feiras náuticas e automotivas, são eventos em que marcas apresentam as principais novidades do ano para convidados, entre jornalistas especializados que cobrem o setor e o trade – no caso do setor de relógios, as joalherias e os revendedores.

Os jornalistas têm acesso a diretores das marcas para fazer entrevistas. Os revendedores podem ver as peças em primeira mão para fazer seus pedidos de compra.

A LVMH Watch Week, a primeira feira do ano, é a única exclusiva de um só grupo. O maior salão de relojoaria é o Watches & Wonders, que acontece em Genebra, geralmente em abril, com mais de 60 marcas, entre manufaturas do grupo Richemont e marcas como Rolex, Patek Philippe e mesmo algumas da LVMH.

Este ano será especial para o segmento de relojoaria como um todos. Muitas marcas celebram datas redondas de aniversário. A Rolex faz 120 anos, a Audemars Piguet celebra 150, a Zenith cumpre 160, entre outras. Por isso, espera-se um ano cheio de lançamentos de modelos comemorativos.

Os investimentos da LVMH em relojoaria

Recentemente, o grupo LVMH anunciou a estratégia da Zenith de aumentar a produção dos calibres, o coração mecânico de um relógio, para fornecer para as demais marcas do grupo. Isso pode ao mesmo tempo impulsionar a Zenith e otimizar a produção de outras marcas.

A Zenith tem autoridade na área. Um de seus modelos mais reconhecidos é o cronógrafo El Primero. A marca já forneceu movimentos para TAG Heuer e Rolex, e hoje produz para a Hublot, que faz parte do grupo.

A LVMH não anunciou nenhuma aquisição depois da L’Epée 1839, no meio de 2024, mas Bernard Arnault comprou no ano passado uma pequena participação no grupo Richemont, dona de marcas como Cartier, Montblanc, IWC e Panerai.

E o que esperar dos lançamentos deste ano na LVMH Watch Week, que começarão a ser apresentados amanhã, 21 de janeiro? A TAG Heuer, maior marca do grupo, voltará a ser a partir deste ano, e pela próxima década, a cronometrista oficial da Fórmula 1. Por isso, devemos esperar para os próximos meses alguns lançamentos das linhas Carrera, Monaco e Formula 1, que têm uma conexão maior com o universo automobilístico.

A Bvlgari tem investido nas linhas femininas e em movimentos próprios. No setor como um todo, as manufaturas têm usado cada vez mais pedras preciosas e metais mais valiosos, de maior tíquete. A partir de amanhã a EXAME Casual passará a apresentar as principais novidades do salão. Acompanhe.