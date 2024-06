No tom do café: acompanhe o ritmo de Franklin com as cafeterias da cidade

A cidade de Franklin, localizada no estado americano do Tennessee, soa como uma perfeita harmonia. A apenas 27 quilômetros ao sul de Nashville, no condado de Williamson, com quase 90 mil habitantes, se destaca como uma das principais cidades da região metropolitana de Nashville.

Recebendo turistas e novos moradores de forma muito amistosa, é fácil captar um sentimento afinado em relação à região.

Com um passado relacionado à Guerra Civil Americana, foi o palco da Batalha de Franklin em 1864, uma das raras batalhas da guerra civil que ocorreram no centro da cidade.

Carter House, um dos lugares que fazem parte do roteiro que conta a história da Guerra Civil: construída em 1830, era uma das fazendas mais importantes do centro do Tennessee (Divulgação/Divulgação)

Franklin também é conhecida por sua vibrante cena musical. No bairro histórico de 16 quarteirões do centro da cidade, mais de uma dúzia de locais oferecem música ao vivo, desde restaurantes até o Franklin Theatre dos anos 1930, conhecido como um dos melhores locais de música com seus 300 lugares.

Franklin Theatre: construído em 1930 (Divulgação/Divulgação)

Em Leiper's Fork, uma vila fora do centro de Franklin — e lar de Justin Timberlake —, fica o Fox & Locke. Famoso por suas noites de microfone aberto às quintas-feiras, onde novos músicos e até vencedores do Grammy cantam, o lugar também se tornou uma plataforma para alavancar carreiras, com caçadores de talentos frequentemente presentes em busca do próximo grande nome da música.

Fox & Locke: noites de microfone aberto (Carolina Gehlen/Exame)

Para acompanhar o ritmo de tantas atrações, você vai precisar de bons cafés.

Conheça três cafeterias em Franklin, no Tennessee, que vão dar o tom da sua visita pela cidade.

McGavock's Coffee Bar & Provisions

O café está localizado no andar térreo do elegante e acolhedor hotel The Harpeth, um edifício de quatro andares com revestimento de tijolos, situado na esquina da rua, com acesso direto ao centro histórico de Franklin.

A cafeteria tem uma atmosfera industrial e serve café da manhã para hóspedes, moradores e visitantes. Você pode pedir um café filtrado a partir de US$ 3,25, preparado com grãos de torrefadoras locais como a Honest Coffee Roasters.

McGavock's Coffee Bar & Provisions: cafeteria no hotel The Harpeth (Carolina Gehlen/Divulgação)

O McGavock's oferece uma experiência de brunch durante todo o dia, com omeletes, panquecas, sanduíches e saladas. Além disso, há uma seleção de vinhos, cervejas artesanais locais e coquetéis para acompanhar. Nos dias ensolarados, é agradável sentar na área externa do café, que oferece vista para o centro da cidade. Você também pode comprar alguns souvenires no local, como ímãs de geladeira ou geleias feitas com produtos locais.

Se preferir levar o café para viagem, vale a pena explorar os arredores. O hotel Harpeth está situado às margens do rio Harpeth, que desempenhou um papel importante na batalha de Franklin há 150 anos. Hoje, suas águas calmas são ideais para passeios de canoa pelo Tennessee, pesca ou simplesmente para beber um café ao ar livre.

Endereço: 130 2nd Ave North

https://harpethhotel.com/mcgavocks/

https://www.instagram.com/mcgavockscoffee/

Franklin Bakehouse

Na Franklin Bakehouse, as prateleiras são preenchidas com pães, bolos, muffins e cookies frescos. Para quem está em busca de um bolinho pela manhã ou um pão artesanal de fermentação natural, esta é a escolha ideal para todas as refeições — café da manhã, almoço, jantar e até mesmo para um lanche rápido.

Franklin Bakehouse: pães, bolos, muffins e cookies frescos o dia todo (Carolina Gehlen/Exame)

Os especiais do dia são divulgados nas redes sociais da casa. Além disso, são preparados sanduíches e saladas para viagem na hora, e produtos locais, incluindo pacotes de café das torrefadoras de Franklin, estão disponíveis para compra.

A variedade é tão grande que pode ser difícil fazer uma escolha, mas o bagel com cream cheese e salmão defumado é uma opção que não decepciona. Servido quentinho, vem com frutas picadas.

Refil de café na Franklin Bakehouse (Carolina Gehlen/Exame)

Para acompanhar, são oferecidas várias opções de café, como latte, americano, espresso, cappuccino e café filtrado, que pode ser servido e reabastecido gratuitamente. Custa US$ 3 e há duas opções de torra disponíveis. É uma ótima opção para passar o dia lendo um livro, trabalhando ou simplesmente aproveitando a vista da cidade nas mesinhas ensolaradas.

O café servido é da 8th And Roast, uma torrefadora e loja de café com filiais na cidade de Nashville.

Endereço: 100 E Main St.

https://www.instagram.com/franklinbakehouse/

https://www.franklinbakehouse.com

Honest Coffee Roasters — The Factory

O Honest Coffee é uma empresa de torrefação de café especial que torra, prepara e vende grãos. Tudo começou no final do século 19, com um homem chamado James e uma mercearia chamada Green's. Franklin não era exatamente uma cidade cafeeira. As pessoas viajavam para Nashville para beber café no famoso Hotel Maxwell House, enquanto Franklin não tinha nada além de moonshine e marshmallow. Então, James selou seu cavalo e fez a jornada de três dias até Nashville em busca de café.

Mais de 100 anos depois, o tataraneto de James Green teve o mesmo sonho de trazer café de alta qualidade, proveniente de fontes éticas e recém-torrado para o mesmo subúrbio próspero de Nashville. Esse sonho está se realizando na forma de Honest Coffee Roasters, a primeira empresa de torrefação de café especializada da região.

O passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar (Carolina Gehlen/Exame)

O principal ponto de venda da marca está localizado na The Factory, uma antiga planta industrial construída em 1929 e renovada em 2021. Atualmente, é um complexo composto por 11 edifícios que oferecem uma variedade de serviços, incluindo restaurantes, lojas de antiguidades, galerias de arte, teatro, espaço para artesanato, mercado de agricultores e, em breve, um hotel.

O passado industrial está por toda a parte da cafeteria e dá o sabor ao lugar. Com espaço para acomodar confortavelmente quem passa para pegar um café ou fica para trabalhar, a oferta de cafés é convidativa. A marca mantém parcerias diretas com agricultores de várias partes do mundo, oferecendo uma seleção diversificada de cafés, incluindo variedades da Colômbia, Guatemala, Honduras e Brasil.

O café filtrado sai por US$ 3,50 e o cold brew infusionado com nitrogênio fica por US$ 6. Além disso, há opções disponíveis de cafés gelados e drinques à base de café.

Honest Coffee Roasters: cerca de 70 lugares na The Factory (Carolina Gehlen/Exame)

Além do equipamento de torra, é possível ver duas máquinas de espresso Kees van der Westen Spirit, uma preta e uma branca, com a marca da Honest em cima do balcão, que também dispõem os doces e salgados para acompanhar os cafés.

Os clientes também têm a opção de adquirir pacotes de café para viagem, disponíveis em grãos ou moídos na hora. Por exemplo, o El Nevado, proveniente da região de Huila, na Colômbia, está disponível por US$ 19,50. Este café apresenta notas de blueberry, geleia e chá verde.

Endereço: 230 Franklin Rd #11a

https://www.honest.coffee/

https://instagram.com/honestroasters/

Dose extra!

Franklin participa do programa Trilha do Café Artesanal, promovido pelo Escritório de Convenções e Visitantes do Condado de Williamson. Você pode adquirir o passaporte digital gratuitamente no site Visit Franklin. Basta se inscrever, fazer check-in em cada parada e aproveitar descontos em locais selecionados. Se visitar e fizer check-in em cinco ou mais locais, você pode retirar um prêmio no Centro de Visitantes do centro de Franklin.

Hop Trolley Tour: um passeio de embarque e desembarque que leva aos locais mais icônicos e históricos da cidade (Carolina Gehlen/Exame)

É também do Centro de Visitantes de Franklin que sai o Hop Trolley Tour — um passeio de embarque e desembarque com narração ao vivo que leva você aos locais mais icônicos e históricos da cidade. Por US$ 39 para adultos e US$ 29 para crianças, você poderá passear por mais de 50 locais enquanto viaja no bonde vintage.

Mais informações:

https://visitfranklin.com/digital-passports/

https://visitfranklin.com/history/the-franklin-hop-trolley-tour/

* O Centro de Visitantes está atualmente em reforma e prestando serviço em outro endereço (510 Columbia Avenue), mas o Franklin Hop ainda realiza embarques e desembarques no Centro de Visitantes localizado na 400 Main St. #130.