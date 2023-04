Dia Internacional do Jazz: respire o som de New Orleans

New Orleans é um coração que pulsa ao ritmo da sua história e da música que hipnotiza suas ruas. Seja no Mardi Gras ou no Jazz Fest, o som dos metais e cordas se mistura aos sabores e crenças da cidade.

O jazz tem suas raízes na fusão cultural entre europeus e africanos que ocorreu em Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos, durante as décadas de 1890 e 1900. Reconhecendo sua importância como uma forma de arte que promove a unidade global, em novembro de 2011, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) oficialmente designou o dia 30 de abril como o Dia Internacional do Jazz.

Conheça alguns lugares incríveis em New Orleans para ver de perto as raízes deste estilo musical.

Congo Square é um espaço aberto, dentro do Parque Louis Armstrong, localizado no bairro Tremé, do outro lado da Rampart Street, ao norte do French Quarter. A praça é famosa por sua influência na história da música afro-americana, especialmente no jazz. As raízes do parque remontam ao período anterior à guerra, quando os africanos escravizados se reuniam para se unir, cantar e dançar na Congo Square. Esse mesmo espírito resiliente permanece no parque até hoje, onde são realizados vários dos festivais de música da cidade.

New Orleans Jazz Museum

Localizado no cruzamento do French Quarter com o corredor de música da Frenchmen Street, o New Orleans Jazz Museum fica no coração da vibrante cena musical da cidade. Por meio de parcerias com instituições educacionais locais, nacionais e internacionais, o museu promove a compreensão global do jazz como uma das formas de arte musical mais inovadoras da história. No museu, também é possível ouvir uma banda de jazz ao vivo, o programa acontece dentro do Performance Center no terceiro andar. A entrada é gratuita e aberta ao público, os lugares são limitados e oferecidos por ordem de chegada.