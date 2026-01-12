Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Pesquisas eleitorais 2026: confira os levantamentos que saem nesta semana

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já registra pesquisas para Presidência, Rio Grande do Norte e Goiás

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11h55.

As primeiras pesquisas eleitorais de 2026 sobre a corrida presidencial devem ser divulgadas nesta semana. Pelo menos dois levantamentos devem ser conhecidos nos próximos dias.

Além dos estudos com os possíveis nomes que disputarão a Presidência, dois levantamentos estaduais também devem ser publicados: um sobre o Rio Grande do Norte e outro sobre Goiás.

As informações constam em plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

No período de campanha eleitoral, é proibida a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Pesquisas eleitorais para presidente

Entre segunda e sexta-feira, está prevista duas pesquisas sobre a disputa presidencial neste ano.

  • Instituto: Boas Ideias- Data de divulgação: 13/01/2025 (terça-feira)
  • Instituto: Quaest - Data de divulgação: 14/01/2025 (quarta-feira)
Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

Rodízio em São Paulo: motoristas podem receber multa por descumprir a regra

Confira valores atualizados da tabela do INSS 2026

Reajuste do INSS eleva teto dos benefícios para R$ 8.475

Lençóis Maranhenses avaliam limitar visitas após salto de 191% no turismo

Mais na Exame

Mercados

Paramount processa Warner e exige divulgação de dados a acionistas

Carreira

Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo em 2026? Veja as vagas home office desta semana

Inteligência Artificial

IA registra uso de celular ao volante e outras infrações; entenda

Marketing

Tanqueray aposta em Sarah Jessica Parker em sua maior campanha em 200 anos