Quer trabalhar de qualquer lugar do mundo em 2026? Veja as vagas home office desta semana

Além da flexibilidade de trabalhar de casa, empresas oferecem outros benefícios para atrair talentos

Mesmo com a redução de vagas totalmente remotas em alguns setores, companhias continuam apostando no home office como diferencial competitivo (Olezzo/Getty Images)

Layane Serrano

Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 11h49.

Trabalhar de casa, do interior do Brasil ou até de outro país deixou de ser exceção e segue como estratégia de atração de talentos para empresas de tecnologia, fintechs e startups globais. Mesmo com a redução de vagas totalmente remotas em alguns setores, companhias continuam apostando no home office como diferencial competitivo — oferecendo contratos CLT, benefícios robustos e oportunidades internacionais.

Nesta semana, EXAME, em parceria com a Remotar, empresa de recrutamento para serviços remotos, selecionou vagas de emprego 100% remotas, no Brasil e no exterior, para áreas como tecnologia, marketing, vendas, dados e produto.

As oportunidades permitem trabalhar de qualquer lugar do mundo e fazem parte de empresas que mantêm o trabalho remoto como modelo permanente.

Veja abaixo as oportunidades de trabalho remoto abertas nesta semana:

Vagas Nacionais

ASAAS (Fintech) – Vagas remotas CLT
Fintech brasileira de conta digital para gestão financeira de empresas. Oferece pacote completo de benefícios.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/3819/asaas?utm_source=exame&utm_medium=12jan

Aurum (Software jurídico) – Vagas Remotas
Empresa com mais de 20 anos no mercado e pacote de benefícios atrativo.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/83/aurum-software?utm_source=exame&utm_medium=12/jan

Pipefy (Software de automação) – Vagas Remotas
Plataforma global de automação de processos, com oportunidades nas áreas de Tecnologia, Produto e Vendas.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/560/pipefy?utm_source=exame&utm_medium=12/jan

Skeelo (Leitura digital) – Vagas Remotas
Plataforma de leitura digital com trabalho remoto e benefícios como day off no aniversário.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/1527/skeelo?utm_source=exame&utm_medium=12jan

Tractian (Tecnologia industrial) – Vagas Remotas
Empresa de soluções industriais com pacote de benefícios competitivo e oportunidades em diversas áreas.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/61/tractian?utm_source=exame&utm_medium=12jan

Vagas Internacionais

Customer.io (Automação de marketing)
Plataforma global com cultura inclusiva e benefícios como licença parental desde o 1º dia.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/1457/customer.io?utm_source=exame&utm_medium=12jan

Paired (Recrutamento global)
Empresa que conecta talentos a posições internacionais, com foco em tecnologia e design.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/1916/paired?utm_source=exame&utm_medium=12jan

Remote (Plataforma global de contratação)
Especialista em contratação e gestão global de profissionais remotos, com vagas em Marketing e Tecnologia.
Inscrição: https://remotar.com.br/company/735/remote?utm_source=exame&utm_medium=12jan

