'Morro dos Ventos Uivantes', 'Impuros' e mais: o que assistir no streaming no feriado

O feriadão chegou e, para quem vai aproveitar o descanso em casa, o streaming reservou várias novas estreias. A curadoria da Casual EXAME selecionou títulos em todos as plataformas para maratonar durante os próximos três dias.

Na Netflix, o destaque é o thriller Homem em Chamas, que traz uma trama intensa de proteção e vingança ambientada no Rio de Janeiro. Já na HBO Max, o público pode mergulhar tanto na história política real com Encanadores na Casa Branca quanto na readaptação moderna de O Morro dos Ventos Uivantes, com Margot Robbie e Jacob Elordi.

No topo dos filmes clássicos e cults, a Mubi traz o aclamado Garra de Ferro, um retrato poderoso sobre a dinastia Von Erich na luta livre.

Separamos abaixo 7 filmes e séries para montar a maratona. Confira:

O Morro dos Ventos Uivantes (HBO Max)

A tragédia acontece quando Heathcliff (Jacob Elordi) se apaixona por Catherine Earnshaw (Margot Robbie), uma mulher de uma família rica na Inglaterra do século XVIII. Nesta releitura estilizada da diretora Emerald Fennell, a obsessão e a vingança ganham uma estética moderna e controversa. Leia a crítica da EXAME.

Homem em Chamas (Netflix)

Assombrado pelo passado e caçado pelos inimigos, um veterano das Forças Especiais luta com unhas e dentes para proteger uma adolescente nas ruas do Rio de Janeiro. Em um jogo de gato e rato onde ninguém é o que parece, ele precisará enfrentar seus próprios demônios para garantir a sobrevivência de quem jurou proteger.

Mulheres Imperfeitas (Apple TV)

Depois que um assassinato destrói a vida de três amigas, a amizade de décadas entre elas é testada quando uma investigação revela verdades chocantes. O suspense psicológico explora a culpa, a retribuição e as concessões que alteram vidas para sempre, provando que até os laços mais íntimos podem esconder segredos fatais. O último episódio da temporada foi ao ar nesta semana.

Garra de Ferro (Mubi)

O filme conta a trajetória conturbada dos inseparáveis irmãos Von Erich, que fizeram história no competitivo mundo da luta livre profissional no início da década de 1980. Dominados pelo pai autoritário, eles colecionam triunfos no ringue enquanto enfrentam uma sucessão de tragédias pessoais que desafiam a união da família.

Terror em Silent Hill: Regresso para o Inferno (Prime Video)

Uma carta misteriosa chama James de volta a Silent Hill em busca de seu amor perdido. Ao chegar, ele encontra uma cidade antes reconhecível transformada em um pesadelo, deparando-se com figuras aterrorizantes e começando a questionar sua própria sanidade enquanto busca a verdade.

Encanadores na Casa Branca (HBO Max)

Conhecidos como os "Encanadores da Casa Branca", E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy, ex-agentes da CIA e FBI, foram as mentes por trás do escândalo de Watergate. A série explora como a dupla acidentalmente derrubou o governo do presidente Nixon, justamente enquanto tentavam protegê-lo com manobras desastrosas.

Impuros (Disney+)

Evandro do Dendê está de volta. Nesta nova fase, ele inicia um plano de vingança implacável após um atentado contra sua família. Enquanto tenta manter seu império, ele precisa lidar com novas ameaças e alianças perigosas que colocam em xeque sua liderança e sua vida.