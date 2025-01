Morre Edrey Momo, da 1900 Pizzeria, aos 56 anos

Um dos maiores nomes da gastronomia em São Paulo, Edrey Momo faleceu na madrugada deste sábado, 11, aos 56 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Reconhecido por sua atuação no setor, Edrey era sócio do restaurante Tasca da Esquina, ao lado do chef português Vitor Sobral, e dono da renomada 1900 Pizzeria, junto de seu irmão, Erik Momo.

Uma das mais tradicionais de São Paulo, a 1900 Pizzeria foi fundada pelo pai de Edrey, o maestro italiano Giovanni Momo, e a esposa, Kátia. Mas foi com a dupla de irmãos que a pizzaria ganhou destaque na gastronomia paulistana e expandiu pela região. Hoje, são dez unidades e cerca de 400 funcionários.

Recentemente, entrou para a lista da 50 Top World Artisan Pizza Chains, que avalia e ranqueia as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo. Ela ficou na 14ª posição e dividiu a lista com outras duas brasileiras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 1900 Pizzeria (@1900pizzeria)

Quem foi Edrey Momo?

Formado em administração, com especializações em marketing e gastronomia, Edrey começou a trabalhar no setor aos 19 anos, em 1988, quando assumiu a gerência do primeiro delivery da 1900 Pizzeria.

O restarauter tinha uma carreira marcada pela criatividade nos negócios. Na Tasca da Esquina, ajudou a modernizar a culinária portuguesa no Brasil. A inovação também se estendeu à Padaria da Esquina, outro sucesso do grupo.

Além dos empreendimentos, Edrey também era um defensor ativo do setor de gastronomia. Nos anos de pandemia de covid-19, destacou-se como um defensor das condições de trabalho e buscou alternativas para mitigar os impactos sobre funcionários e empresários da área.

Edrey deixa dois filhos. O funeral será realizado neste domingo, 12, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro Bela Vista, entre 9h e 16h.