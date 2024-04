Concurso elege pizzaria de São Paulo a melhor da América Latina; conheça

São Paulo é a segunda cidade no mundo onde mais se consome pizza, atrás apenas de Nova York. Logo, a qualidade das redondas é reconhecida não só pelos frequentadores, mas por rankings internacionais. Ontem, 17, aconteceu no Rio de Janeiro a premiação 50 Top Pizza Latin America 2024, que escolheu a pizzaria paulistana Leggera Pizza Napoletana como a melhor pizza da América Latina.

O restaurante possui duas unidades na cidade, no bairro da Pompéia e no Jardim Paulista. Uma das pizzas mais pedidas da casa é a marinara, feita com massa de fermentação longa, molho de tomate, orégano, manjericão, alho e azeite (R$ 58).

O Brasil, com 25 pizzarias, é o país mais representado na premiação, seguido da Argentina com oito e o Chile com seis.

O guia também anunciou que os 10 primeiros colocados no 50 Top Pizza Latin America 2024 entram por direito na disputa das 100 Melhores Pizzarias do Mundo, que deve ser anunciada no Teatro Mercadante de Nápoles, Itália, no dia 10 de setembro.

Além de ganhar a segunda colocação no ranking pela QT Pizza Bar, o empresário e chef Matheus Ramos também recebeu o título de Pizzaiolo do Ano 2024 – Prêmio Ferrarelle.

“Só de estar aqui é uma alegria enorme. Estar entre os 3 primeiros colocados de uma área tão grande e rica como é a América Latina é um sonho, algo indescritível. Espero que os nomes de hoje sirvam de inspiração e reforço de que pizza não é só um fastfood, mas sim um prato rico e saboroso, que merece trabalho e dedicação para ser bem feito”, diz Ramos.

Os critérios de avaliação

Criado na Itália em 2017, o prêmio cresceu e se expandiu para outras cidades da Europa, Estados Unidos, Ásia e, estreia a versão latino-americana em 2024.

A votação é feita anualmente por um grupo de inspetores anônimos, com critérios de avaliação bem rigorosos. Em primeiro lugar é analisada a qualidade da pizza, incluindo massa, molho e combinação de ingredientes, além da origem dos produtos.

"A artesania é nosso ponto de partida, afinal, o futuro da pizza de verdade não é de natureza industrial, mas sim manual”, explica Barbara Guera, curadora do 50 Top Pizza.

O serviço e a recepção ao cliente também são importantes, avaliando a simpatia dos funcionários e a apresentação do produto.

O ambiente é criteriosamente verificado, independentemente do tamanho da pizzaria, com foco na limpeza e conforto, incluindo os banheiros.

A gestão da fila de espera é considerada, avaliando o fluxo, preferências, atenção aos clientes em espera e cobertura para chuva, além da disponibilidade de mantas para o frio.

A carta de vinhos é analisada, com prioridade para casas que oferecem vinhos regionais e cervejas artesanais.

O ranking é dividido em duas categorias: pizzarias artesanais e cadeias de pizzarias artesanais (marcas com mais de quatro lojas). Nas premiações regionais, como a da América Latina, as redes não entram na disputa.

Para as cadeias, acontece uma única premiação anual, que em 2024 será em novembro e terá Londres como sede.

A Pizzaria Bráz, eleita em 2023 como a número 4 do mundo foi a escolhida para ser a anfitriã da comemoração. Entre as brasileiras, apenas Bráz e 1900 Pizzeria figuram entre as 50 melhores de cadeias artesanais do guia, não podendo, portanto, participar da competição latino-americana.

Confira as melhores pizzarias da América Latina

1° Leggera Pizza Napoletana - São Paulo, Brasil

2° QT Pizza Bar - São Paulo, Brasil

3° Ti Amo - Adrogué, Argentina

4° A Pizza da Mooca - São Paulo, Brasil

5° Allería - Providencia, Chile

6° Ardente - Cidade do México, México

7° Unica Pizzeria - São Paulo, Brasil

8° Imilla Alzada - La Paz, Bolivia

9° Ferro e Farinha - Rio de Janeiro, Brasil

10° Atte. Pizzeria Napoletana - Buenos Aires, Argentina

11° Flama - Miraflores, Peru

12° Veridiana - São Paulo, Brasil

13° Grazie Pizzeria Napoletana - Maceió, Brasil

14° 400 Pizzería - Las Condes, Chile

15° Chichilo's - Santa Fe, Argentina

16° Siamo nel Forno - Buenos Aires, Argentina

17° Baco Pizzaria - Brasil

18° Grazie Napoli - Santo André, Brasil

19° Capricciosa - Rio de Janeiro, Brasil

20° Domani - Pizza Napoletana - Providencia, Chile

21° Coltivi - Rio de Janeiro, Brasil

22° Davvero Pizzería - Ñuñoa, Chile

23° Luigia - Foz do Iguaçu, Brasil

24° Ciao Pizzeria Napoletana - Porto Alegre, Brasil

25° Núvola - Buenos Aires, Argentina

26° Otto e Mezzo Pizza Verace - Bento Gonçalves, Brasil

27° Cincinnati - Buenos Aires, Argentina

28° Locale Pizza - Rio de Janeiro, Brasil

29° Capri - Lo Barnechea, Chile

30° Quintal 333 - Governador Valadares, Brasil

31° ST Giovanni's - Las Condes, Chile

32° Frasca - Carlos Barbosa, Brasil

33° Vinny's - Brasilia, Brasil

34° Carlos - São Paulo, Brasil

35° Francisca del Fuego - Buenos Aires, Argentina

36° Pizzaiolo - Medellín, Colombia

37° Portarossa - Pampatar, Venezuela

38° Paradiso - Pedro Juan Caballero, Paraguai

39° Pizzeria La Clásica - San Salvador, El Salvador

40° L'Incanto - Punta del Este,Uruguai

41° Di Bari Pizza - São Paulo, Brasil

42° Il Caminetto - Santo Domingo, República Dominicana

43° Seba's - Uvita, Costa Rica

44° Dopodomani - Naguanagua, Venezuela

45° Pizza di Casabona - Santos, Brasil

46° Piccola Fattoria - Rio de Janeiro, Brasil

47° L'Aperó Pizza - Cidade da Guatemala, Guatemala

48° Wilma's Pizza - São Paulo, Brasil

49° Vallino Pizzeria Napoletana - Domingos Martins, Brasil

50° La Nonna - Aguascalientes, México