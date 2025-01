Morre Marcello Lavenère, ex-presidente da OAB que assinou pedido de impeachment de Collor

O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Marcello Lavenère Machado, faleceu neste domingo aos 86 anos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a OAB lamentaram a morte do jurista.

Lavenère ficou nacionalmente conhecido ao assinar o pedido de impeachment do ex-presidente Fernando Collor em 1992, quando era presidente da OAB — entidade que liderou entre abril de 1991 e março de 1993.

O advogado alagoano também foi procurador do estado de Alagoas e presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça entre 2003 e 2007.

Repercussão das autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma nota:

“Sempre atuante na defesa da democracia e da justiça social, Lavenère deixou seu legado na advocacia do Brasil e à frente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, e se dedicou à luta pela reparação às vítimas da ditadura. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos, colegas e admiradores”, diz a nota do presidente.

A morte também foi lamentada pela OAB Nacional, que decretou sete dias de luto oficial. O luto foi decidido pelo vice-presidente nacional e presidente em exercício da OAB, Rafael Horn.

Para ele, “a atuação de Lavenère na advocacia e na OAB é exemplo para todos que têm compromisso com a profissão”. Horn disse ainda que “o legado de Lavenère é de luta permanente”.

“— O sentimento que nos toma é de tristeza. Quem partiu foi um dos imprescindíveis da advocacia. Um homem com alma generosa e solidária. O presidente Marcello nos deixa ensinamentos de coragem e altivez. Que descanse em paz na eternidade. À família e aos amigos, registro meu sincero pesar — declarou o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.