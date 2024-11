3 pizzarias brasileiras estão entre as 50 melhores do mundo; conheça

Três pizzarias paulistanas estão na lista da 50 Top World Artisan Pizza Chains, um dos maiores prêmios internacionais do mundo da pizza, que avalia e ranqueia as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo.

O anúncio foi feito hoje, 27, em Londres, e para que sejam considerados nessa categoria os restaurantes precisam ter, no mínimo, cinco unidades no país de origem. Também é levado em conta o estilo da pizza, que deve ter preparo artesanal e com o mesmo padrão de qualidade em todos os endereços.

Três casas paulistanas figuram na lista deste ano: a Bráz Pizzaria, que ficou na 4ª colocação, a mesma do ano passado, a 1900, na 14ª posição (subindo 14 posições em relação a 2023) que também recebeu o prêmio de Melhor Perfomance e a La Braciera, na 35ª posição.

O sucesso da pizza brasileira não é por acaso. São Paulo é a segunda cidade no mundo onde mais se consome pizza, atrás apenas de Nova York. Em todo estado de São Paulo, são vendidas aproximadamente 500 mil pizzas por dia, a metade do que é produzido no país inteiro.

O primeiro lugar ficou com a pizzaria espanhola Grosso Napolitano, seguido Da Michelle (Itália) e pelo francês Big Mamma Group.

A La Braciera também recebeu o prêmio Solaria Awards, que a confere como a melhor pizzaria a entrar no ranking deste ano.

“Por ser um prêmio de reconhecimento mundial, avaliado com seriedade pelas pessoas que mais dominam a arte da pizza, é um orgulho imenso poder representar o Brasil com a La Braciera, também ao lado das outras redes daqui”, diz o sócio Daniel Lucco. “Acreditamos que a pizza é um dos alimentos mais democráticos e, por incrível que pareça, ainda com muito espaço para crescer. A La Braciera nasceu para ser o momento mais saboroso e marcante do nosso cliente e continuaremos trabalhando por isso todos os dias.”

Entenda o prêmio

Diferentemente da lista anunciada em setembro, a 50 Top Pizza World que seleciona as 50 melhores pizzarias da Itália e do mundo, sem qualquer preferência de estilo, a lista 50 Top World Artisan Pizza Chains é dedicada aos negócios com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele.

Os mais de 100 juízes anônimos, visitam os restaurantes sempre em dupla, pagam a própria conta e seguem uma série de critérios para atribuir as pontuações.