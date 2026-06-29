Montblanc celebra um século de artigos de couro em Milão

No Salone dei Tessuti, durante a Semana de Moda Masculina de Milão, encerrada na semana passada, a Montblanc apresentou suas coleções de couro Primavera/Verão 2027 com um cenário construído para marcar o centenário da linha de artigos de couro da maison. O espaço reuniu instalações de grandes dimensões, demonstrações de artesanato ao vivo e ambientes dedicados a cada linha de produto, numa apresentação que recebeu nomes como Brandon Flynn, Stella Maxwell, Arón Piper, Roman Coppola, Gemma Styles e os embaixadores da marca Daniel Brühl e Kerem Bürsin.

A história começa em 1926. Naquele ano, com a mobilidade se expandindo e as canetas deixando de ficar restritas às escrivaninhas, a Montblanc lançou seus primeiros artigos de couro: estojos para proteger os instrumentos de escrita em viagens. Foi o ponto de partida de uma categoria que a maison desenvolveu durante um século até chegar às bolsas, mochilas e acessórios que compõem o portfólio atual, sob a direção artística de Marco Tomasetta, que ingressou na empresa em 2021.

O showroom como narrativa

O espaço experiencial montado pela Montblanc durante a Semana de Moda Masculina de Milão reuniu as linhas Primavera/Verão 2027 em mesas de madeira distribuídas pelo salão, com a Árvore da Escrita como elemento central da ambientação (Divulgação)

A peça central do espaço foi a Árvore da Escrita, reinventada para a ocasião. Na base, composições feitas com excedentes de couro da Montblanc remetiam à origem da linha como protetora dos instrumentos de escrita. Na copa, galhos de papel com animais e florais em couro, entrelaçados com cartas e livros. Ao lado, uma versão em escala ampliada da icônica pasta Writing Traveler, aberta, com todos os bolsos e compartimentos visíveis, funcionou como instalação escultórica.

Vista geral do showroom da Montblanc no Salone dei Tessuti, em Milão, com a Árvore da Escrita ao centro e a versão em escala ampliada da Writing Traveler à direita, aberta para revelar seus compartimentos internos (Divulgação)

Num banco de trabalho instalado no showroom, artesãos da maison executaram ao vivo a confecção de estojos de couro para canetas, mostrando o processo para os visitantes. A Montblanc Desk, espaço com papel e canetas disponíveis, convidava os convidados a parar e escrever.

A coleção Primavera/Verão 2027

Writing Traveler em couro dourado metálico, aberta para mostrar o interior estampado com ilustrações de esquilos e elementos de escritório, com compartimentos em couro caramelo para canetas, relógio e carteira, da coleção Primavera/Verão 2027 (Divulgação)

Para a próxima temporada, a linha Writing Traveler foi apresentada em couro corteccia sfumato e granulado, com novas cores. A nova linha Soft Traveler reinterpreta os códigos de design da Writing Traveler em formas mais fluidas, em camurça e couro granulado. A linha Atlas teve destaque nas bolsas crossbody e mensageiro em couro Extreme macio. A coleção Art of the Desk evoluiu com porta-documentos, conjuntos portáteis e caixas de escrita que se abrem para revelar as ferramentas.

A paleta da estação foi definida por azuis, verdes e roxos, com detalhes em âmbar e tons já estabelecidos como o caramelo e o mel.