Panerai lança novo Submersible Navy SEALs em aço, com resistência a 500 metros

A Panerai tem uma relação com forças militares que antecede o mercado civil em décadas. A Marinha Real Italiana era cliente da maison muito antes de qualquer consumidor ter a chance de comprar um relógio da marca, e foi esse histórico de instrumentos desenvolvidos para missões reais que moldou o DNA técnico que a fabricante de luxo carrega até hoje.

O Submersible Navy SEALs PAM01738, novo lançamento da marca italiana, é mais um capítulo dessa tradição, agora em parceria com a Marinha dos Estados Unidos.

A coleção Navy SEALs existe desde setembro de 2022 e cresceu para incluir modelos Submersible e Luminor em materiais como Carbotech e titânio. O PAM01738 chega ao lado do Submersible Navy SEALs Afniotech Experience Edition PAM01089, apresentado no Watches & Wonders Geneva 2026 em caixa de háfnio, 47mm e tiragem de 35 unidades.

O PAM01738 segue o caminho oposto: sem material exótico, sem limitação de peças, em aço inoxidável de 44mm.

O relógio

Submersible Navy SEALs PAM01738 em aço inoxidável de 44mm com luneta giratória unidirecional e disco de cerâmica matte preta (Divulgação)

A caixa tem acabamento escovado integral, coroa emborrachada preta e luneta giratória unidirecional em aço com disco de cerâmica matte preta.

O fundo aparafusado em aço escovado é gravado com a insígnia licenciada dos Navy SEALs, e a espessura reforçada contribui para a resistência à água de até 50 bar, o equivalente a aproximadamente 500 metros de profundidade.

Cada relógio finalizado é testado individualmente na água antes da entrega, com controles realizados em níveis 25% acima da especificação declarada.

O movimento é o calibre P.980, automático com reserva de marcha de três dias. Conta com ponte de balanço transversal, função de parada do segundo e foi testado em seis posições para garantir precisão cronométrica.

"Com o Submersible Navy SEALs PAM01738, continuamos a construir sobre a nossa herança militar, criando relógios-ferramenta contemporâneos que honram nosso legado de projetar instrumentos de precisão para sobrevivência e aventura", afirma Alessandro Ficarelli, Diretor de Marketing e Patrimônio da Panerai.

O mostrador

Submersible Navy SEALs PAM01738 com sistema de luminescência bicolor: marcadores de hora e segundos em verde Super-LumiNova X2 e ponteiro dos minutos em azul (Divulgação)

O mostrador antracite sombreado carrega detalhes diretamente ligados ao universo dos Navy SEALs: um submostrador às 9 horas com formato inspirado em um alvo, sutis referências em amarelo e um decalque às 6 horas com a inscrição "Navy SEALs" e o padrão de resistência à água. Os índices de hora são 20% mais largos em diâmetro, com área de Super-LumiNova X2 expandida em 45%. No escuro, os marcadores de hora emitem brilho verde, enquanto o ponteiro dos minutos e o ponto luminoso às 12 horas no bisel aparecem em azul.

O relógio vem com duas pulseiras de troca rápida: uma em borracha preta, voltada para uso subaquático, e outra em lona cinza para o dia a dia. O Submersible Navy SEALs PAM01738 chega às lojas em julho de 2026 pelo preço de R$ 80.600, disponível em panerai.com.br.