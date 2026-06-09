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Lima é eleita a melhor cidade gastronômica do mundo em ranking global de 2026

Capital peruana lidera lista da Time Out, que avaliou a qualidade e o custo-benefício de 150 destinos; capitais latino-americanas dominam o topo do pódio

Gastronomia global: as melhores cidades para se comer em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Gastronomia global: as melhores cidades para se comer em 2026 (Divulgação/Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 9 de junho de 2026 às 18h02.

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Há quem escolha um destino de viagem pelas atrações turísticas ou pela natureza, mas uma coisa é inegável: muita gente acaba definindo o roteiro pelo cardápio. Mas qual é a cidade com a melhor gastronomia do mundo? Para a Time Out, a número um é Lima, no Peru.

A revista divulgou o aguardado ranking das 20 melhores cidades do mundo para comer em 2026 nesta segunda-feira, 8. A capital peruana, famosa pelos pratos com peixe, ficou no topo da lista. Seguida dela aparecem Bangkok, na Tailândia, e Cidade do México, no México. Nenhuma cidade brasileira chegou aos finalistas.

A metodologia do ranking combinou dados quantitativos e curadoria técnica. Foram mais de 24 mil entrevistas com residentes em 150 cidades ao redor do globo, que foram questionados sobre a qualidade gastronômica local, a cultura de restaurantes e o bolso. Editores e especialistas em gastronomia ouvidos pela revista avaliaram os dados. Apenas a cidade de maior pontuação de cada país foi incluída no top 20 final.

A vitória de Lima foi impulsionada sobretudo pela excelência técnica das iguarias marinhas, com o tradicional ceviche e a sofisticada causa limeña. Mas também pesou o fator financeiro: entre as 20 metrópoles que compõem o topo da lista, a capital peruana foi classificada pelos usuários como a cidade mais acessível e economicamente vantajosa para se comer fora.

Pódio de prata e bronze

Pad Thai, tradicional prato tailandês com carne de porco marinada, assada no espeto e servida com abacaxi, cebola e coentro (Unsplash/ Divulgação)

A medalha de prata ficou com Bangkok, na Tailândia, pelo segundo ano consecutivo, impulsionada por uma cultura de comida de rua considerada "inigualável" por menos de US$ 5 o prato.

São destaques pratos como o ç; Som Tam, uma salada de mamão com peixe fermentado; e Tom Yum Goong, uma sopa picante de camarão — um clássico da culinária tailandesa.

A Cidade do México garantiu o terceiro lugar, em especial pela combinação de mercados locais a restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, com destaque para o famoso corredor de tacos al pastor na região leste da capital.

Entre os pratos mais reconhecidos, estão Tacos al Pastor, com carne de porco marinada, assada no espeto e servida com abacaxi, cebola e coentro; Pozole, uma sopa espessa de milho com carne; e as famosas quesadillas, tortilhas dobradas com recheios de queijo, carne, cogumelos ou flor de abóbora. 

"As cidades desta lista são conhecidas por seus ingredientes, cozinhas icônicas e histórias gastronômicas profundas que influenciaram a forma como as pessoas comem em todo o mundo", explicou Virginia Gil, editora da Time Out nos EUA, em comunicado. "Há um fio condutor que une esses destinos: padrões migratórios que deram origem a novos pratos e tradições que moldam identidades locais há décadas."

Taco de pescado do Lupe Bar y Taqueria

Taco de pescado, tradicional do México (Lucas Terribili/Divulgação)

América Latina, Europa e Estados Unidos

Além de Lima, o ranking também contemplou outras três metrópoles latinas: Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina) e Medellín (Colômbia). É um reflexo da vibrante cena gastronômica que a América do Sul tem vivido nos últimos dois anos. Restaurantes desses países e até do Brasil têm aparecido em listas gastronômicas das mais diversas — o Guia Michelin entre elas.

No México, por exemplo, 29 estabelecimentos receberam uma estrela em 2026. Pujol e Quintonil, ambos na Cidade do México, receberam duas delas. Na Argentina, o Arambaru também foi reconhecido, e casas como Don Julio, Trescha, Casa Vigil, Brindillas e Azafrán são nomes consolidados. Ainda que o Brasil não tenha aparecido na lista da Time Out, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo, são os únicos latino-americanos que conquistaram as três estrelas Michelin neste ano.

Chef Ivan Ralston, do Tuju (Divulgação)

No continente europeu, os destaques ficaram com Londres (4º lugar) e Barcelona (5º lugar). A capital britânica recebeu a maior nota dos moradores locais no quesito qualidade e variedade de restaurantes, tendo o histórico Borough Market como parada obrigatória. Já a cidade catalã foi lembrada pelas fortes tradições mediterrâneas.

Maior potência econômica do planeta, os Estados Unidos figuraram de forma tímida no ranking deste ano. Nova York apenas na 15ª posição. O relatório aponta que a força da Big Apple, ironicamente diante da política atual de Donald Trump, reside no caldeirão cultural da história de imigração, que refinou clássicos urbanos como pizzas, bagels e o tradicional pastrami.

As 20 melhores cidades do mundo para comer em 2026:

Segundo ranking da Time Out.

  1. Lima, Peru
  2. Bangkok, Tailândia
  3. Cidade do México, México
  4. Londres, Reino Unido
  5. Barcelona, Espanha
  6. Ho Chi Minh, Vietnã
  7. Melbourne, Austrália
  8. Pequim, China
  9. Atenas, Grécia
  10. Lisboa, Portugal
  11. Cidade do Cabo, África do Sul
  12. Osaka, Japão
  13. Bangalore, Índia
  14. Nápoles, Itália
  15. Nova York, EUA
  16. Hong Kong, China
  17. Buenos Aires, Argentina
  18. Marselha, França
  19. Copenhague, Dinamarca
  20. Medellín, Colômbia
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