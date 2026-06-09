Lima é eleita a melhor cidade gastronômica do mundo em ranking global de 2026

Há quem escolha um destino de viagem pelas atrações turísticas ou pela natureza, mas uma coisa é inegável: muita gente acaba definindo o roteiro pelo cardápio. Mas qual é a cidade com a melhor gastronomia do mundo? Para a Time Out, a número um é Lima, no Peru.

A revista divulgou o aguardado ranking das 20 melhores cidades do mundo para comer em 2026 nesta segunda-feira, 8. A capital peruana, famosa pelos pratos com peixe, ficou no topo da lista. Seguida dela aparecem Bangkok, na Tailândia, e Cidade do México, no México. Nenhuma cidade brasileira chegou aos finalistas.

A metodologia do ranking combinou dados quantitativos e curadoria técnica. Foram mais de 24 mil entrevistas com residentes em 150 cidades ao redor do globo, que foram questionados sobre a qualidade gastronômica local, a cultura de restaurantes e o bolso. Editores e especialistas em gastronomia ouvidos pela revista avaliaram os dados. Apenas a cidade de maior pontuação de cada país foi incluída no top 20 final.

A vitória de Lima foi impulsionada sobretudo pela excelência técnica das iguarias marinhas, com o tradicional ceviche e a sofisticada causa limeña. Mas também pesou o fator financeiro: entre as 20 metrópoles que compõem o topo da lista, a capital peruana foi classificada pelos usuários como a cidade mais acessível e economicamente vantajosa para se comer fora.

Pódio de prata e bronze

Pad Thai, tradicional prato tailandês com carne de porco marinada, assada no espeto e servida com abacaxi, cebola e coentro (Unsplash/ Divulgação)

A medalha de prata ficou com Bangkok, na Tailândia, pelo segundo ano consecutivo, impulsionada por uma cultura de comida de rua considerada "inigualável" por menos de US$ 5 o prato.

São destaques pratos como o ç; Som Tam, uma salada de mamão com peixe fermentado; e Tom Yum Goong, uma sopa picante de camarão — um clássico da culinária tailandesa.

A Cidade do México garantiu o terceiro lugar, em especial pela combinação de mercados locais a restaurantes estrelados pelo Guia Michelin, com destaque para o famoso corredor de tacos al pastor na região leste da capital.

Entre os pratos mais reconhecidos, estão Tacos al Pastor, com carne de porco marinada, assada no espeto e servida com abacaxi, cebola e coentro; Pozole, uma sopa espessa de milho com carne; e as famosas quesadillas, tortilhas dobradas com recheios de queijo, carne, cogumelos ou flor de abóbora.

"As cidades desta lista são conhecidas por seus ingredientes, cozinhas icônicas e histórias gastronômicas profundas que influenciaram a forma como as pessoas comem em todo o mundo", explicou Virginia Gil, editora da Time Out nos EUA, em comunicado. "Há um fio condutor que une esses destinos: padrões migratórios que deram origem a novos pratos e tradições que moldam identidades locais há décadas."

Taco de pescado, tradicional do México (Lucas Terribili/Divulgação)

América Latina, Europa e Estados Unidos

Além de Lima, o ranking também contemplou outras três metrópoles latinas: Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina) e Medellín (Colômbia). É um reflexo da vibrante cena gastronômica que a América do Sul tem vivido nos últimos dois anos. Restaurantes desses países e até do Brasil têm aparecido em listas gastronômicas das mais diversas — o Guia Michelin entre elas.

No México, por exemplo, 29 estabelecimentos receberam uma estrela em 2026. Pujol e Quintonil, ambos na Cidade do México, receberam duas delas. Na Argentina, o Arambaru também foi reconhecido, e casas como Don Julio, Trescha, Casa Vigil, Brindillas e Azafrán são nomes consolidados. Ainda que o Brasil não tenha aparecido na lista da Time Out, o Evvai e o Tuju, ambos em São Paulo, são os únicos latino-americanos que conquistaram as três estrelas Michelin neste ano.

Chef Ivan Ralston, do Tuju (Divulgação)

No continente europeu, os destaques ficaram com Londres (4º lugar) e Barcelona (5º lugar). A capital britânica recebeu a maior nota dos moradores locais no quesito qualidade e variedade de restaurantes, tendo o histórico Borough Market como parada obrigatória. Já a cidade catalã foi lembrada pelas fortes tradições mediterrâneas.

Maior potência econômica do planeta, os Estados Unidos figuraram de forma tímida no ranking deste ano. Nova York apenas na 15ª posição. O relatório aponta que a força da Big Apple, ironicamente diante da política atual de Donald Trump, reside no caldeirão cultural da história de imigração, que refinou clássicos urbanos como pizzas, bagels e o tradicional pastrami.

As 20 melhores cidades do mundo para comer em 2026:

Segundo ranking da Time Out.