Dia do Espumante Brasileiro: conheça os rótulos favoritos de 10 chefs

O espumante está em alta no Brasil. Em 2025, a categoria vendeu 4,5 milhões de caixas de nove litros — o equivalente a 40,5 milhões de litros —, um crescimento de 8% em relação ao ano anterior. O avanço também se refletiu na produção nacional: no primeiro semestre de 2026, os espumantes brasileiros cresceram no mercado, enquanto os importados registraram queda de 7%, segundo a consultoria Ideal.BI.

Celebrado hoje, 22, o Dia do Espumante Brasileiro é uma oportunidade para conhecer a diversidade dos rótulos nacionais e explorar suas possibilidades à mesa. Com diferentes estilos, dos mais secos aos mais doces, a bebida oferece combinações que vão além do brinde.

Entre os motivos que fazem um espumante conquistar a preferência dos chefs estão o frescor, a acidez e a versatilidade para acompanhar diferentes pratos. Frescor e acidez aparecem como características valorizadas para acompanhar ostras e sashimis, equilibrar a untuosidade de queijos e molhos ou fazer contraponto à gordura das carnes preparadas na parrilla. Massas frescas e pizzas também entram nas combinações, mostrando a versatilidade da bebida.

Para celebrar a data, reunimos as escolhas de chefs de restaurantes de São Paulo, que indicam seus espumantes brasileiros preferidos e explicam o que torna cada rótulo especial.

André Mifano, chef do restaurante Donna

“Meu escolhido é o Cave Geisse Nature. Gosto do perfil seco e da acidez, que ajuda a equilibrar a gordura dos alimentos. É um espumante que funciona muito bem com a cozinha do Donna, especialmente com queijos e massas com molhos cremosos.”

Fábio Sinbo, chef do Azur do Mar

“Escolho o Ponto Nero Cult Nature porque combina muito bem com os peixes e frutos-do-mar que servimos no Azur do Mar. Gosto especialmente de acompanhá-lo com ostras e sashimis, pois ele valoriza a delicadeza dos ingredientes.”

Pedro Oliveira, chef do Marmotta Pasta & Bar

“Gosto do Casa Valduga Maria Valduga porque é um espumante que acompanha muito bem as massas frescas artesanais e as pizzas de longa fermentação do Marmotta. Ele ajuda a equilibrar a untuosidade dos queijos e dos molhos, trazendo leveza entre uma garfada e outra.”

Diego Gimenez, chef do restaurante Marco Zero

“Escolho o Terra Nossa Nature Branco, produzido em Espírito Santo do Pinhal, no interior de São Paulo. Gosto do perfil mais seco, que favorece a harmonização com diferentes pratos. É um espumante que acompanha bem preparações com carne suína, mariscos e peixes.”

Alejandro Roth, chef do restaurante Parrillita

“Gosto muito do Luiz Argenta Jovem Brut. Me encanta de como o perfil fresco do espumante equilibram a gordura das carnes que preparamos na parrilla. Ele ajuda a renovar o paladar e permite apreciar a intensidade dos cortes sem tornar a refeição pesada. E também vai muito com empanada".

Filipe Duarte, chef do bar e restaurante Curado

“Escolho o Berkano Cuvée Nature, da Cata Terroir, porque gosto de espumantes com perfil seco, sem uma sensação de doçura acentuada. Para mim, é uma bebida que funciona bem à mesa, acompanhando a comida sem se sobrepor aos sabores dos pratos.”

Paul Cho, chef da Paul’s Boutique

“Escolho a Cave Geisse Blanc de Blanc Brut porque combina muito bem com as pizzas do Paul’s Boutique. Gosto da acidez e do frescor, que ajudam a equilibrar a gordura dos queijos e permitem acompanhar diferentes coberturas.”

Diego Sacilotto, chef do Mercato san Vicenzo

“Gosto muito do Salton Lúcia Cané. É uma edição superespecial que a Salton faz e um rótulo que escolho quando quero dar um destaque à bebida na experiência à mesa, seja para acompanhar uma refeição, seja para celebrar.”

Fábio Lazzarini, chef do Varanda D.inner

“Escolho o Hermann Lírica porque gosto de um espumante que acompanha a refeição com leveza. Seu frescor ajuda a equilibrar a untuosidade dos pratos e a renovar o paladar entre as garfadas.”

Marcos Livi, chef do Galo Véio

“Meu espumante é o Cave Geisse Nature. Gosto do perfil seco e da acidez, que ajudam a equilibrar a gordura dos pratos e a renovar o paladar. É uma escolha que acompanha bem uma refeição do começo ao fim.”

Juliana Carani, sommelier do Ristorantino

“Não tenho um espumante preferido, mas há muitas vinícolas brasileiras que produzem rótulos de qualidade excepcional, como Cave Geisse, Valduga, Luiz Argenta, Miolo, Thera e Pizzato. O Brasil, sem dúvidas, é referência na produção de espumantes, com rótulos que se destacam pela qualidade e diversidade.