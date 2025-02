Londres é um destino fascinante que atrai turistas o ano todo, seja para visitar o Big Ben ou os pubs tradicionais. A cidade possui duas principais temporadas turísticas: a alta temporada, que ocorre durante o verão europeu (junho a agosto), quando o clima é mais ameno e os dias são mais longos; e a baixa temporada, nos meses de inverno (dezembro a fevereiro), caracterizada por temperaturas mais baixas e menor fluxo de turistas.

Durante a alta temporada, os preços tendem a ser mais elevados devido à demanda, enquanto na baixa temporada é possível encontrar tarifas mais acessíveis em hospedagem e passagens aéreas.

Conheça mais sobre a capital da Inglaterra e descubra quanto juntar para conhecê-la.

Quanto custa viajar para Londres?

A média de gastos diários em Londres é cerca de R$ 580, segundo o site Quanto Custa Viajar, desconsiderando as passagens aéreas. A seguir, veja uma estimativa média dos principais gastos:

Hospedagem

As opções de hospedagem em Londres são diversas, desde albergues econômicos até hotéis de luxo. Em média, a diária em um hotel varia entre R$ 460 e R$ 4.000. Para economizar, considere hospedagens alternativas, como albergues ou aluguel de apartamentos.

Alimentação

Os gastos com alimentação podem variar entre R$ 40 e R$ 200. Escolher um hotel com café da manha incluso ou optar por lugares menos luxuosos pode ajudar a economizar nas refeições.

Passeios

Muitas atrações em Londres são gratuitas, como museus e parques. No entanto, para atrações pagas, como a London Eye (£30) ou a Torre de Londres (£28), é aconselhável reservar um orçamento específico. Destinar cerca de £150 (R$ 975) para passeios pagos durante a viagem é uma estimativa razoável.

Transporte

O transporte público em Londres é eficiente. Um passe semanal para as zonas centrais custa cerca de £40 (R$ 260).

Lembre-se de que esses valores são estimativas e podem variar conforme suas escolhas e o câmbio vigente. É possível trocar o real por libras diretamente no Brasil ou trocar a moeda primeiro por dólar, já que esta também é uma moeda aceita em várias parte do mundo.

Quanto custa fazer os principais passeios em Londres?

Quem deseja conhecer as principais atrações da cidade inglesa, precisa preparar o bolso, já que quase todas elas cobram entrada. Veja os valores:

London Eye : A famosa roda-gigante oferece vistas panorâmicas da cidade. Os ingressos adquiridos antecipadamente online custam £32,50 por adulto.

Big Ben: Após as reformas, as visitas, que eram gratuitas, passaram a custar 25 libras para adultos e de 10 libras para pessoas de 11 a 17 anos. Crianças com menos de 10 anos não podem participar da visitação.

London Dungeon : Uma atração interativa que explora a história sombria de Londres, com ingressos a £30 para adultos.

: Uma atração interativa que explora a história sombria de Londres, com ingressos a £30 para adultos. Abadia de Westminster : Este histórico local de coroação dos monarcas britânicos tem ingressos a £27 para adultos.

Torre de Londres : Fortaleza histórica que abriga as Joias da Coroa, com ingressos a £29,90 para adultos.

Madame Tussauds : O famoso museu de cera tem ingressos a £35 para adultos.

Tower Bridge Exhibition: A exposição na famosa ponte levadiça custa £8 para adultos.

Passeios gratuitos para fazer em Londres

Londres oferece uma variedade de passeios gratuitos que enriquecem a experiência sem pesar no bolso. Veja alguns que valem a pena:

Museus : Instituições renomadas como o Museu Britânico, a National Gallery e o Museu de História Natural oferecem entrada gratuita. É recomendável visitá-los durante a semana, quando estão menos lotados.

Parques : Espaços verdes como o Hyde Park, Regent's Park e St. James's Park são ideais para caminhadas e piqueniques. A primavera e o verão são épocas especialmente agradáveis para explorá-los.

Troca da Guarda : A cerimônia em frente ao Palácio de Buckingham é gratuita e ocorre em dias alternados, geralmente às 11h. Verifique o calendário oficial para confirmar as datas.

Mercados: Visite mercados vibrantes como o Borough Market e o Portobello Road Market para vivenciar a cultura local. A entrada é gratuita, mas esteja preparado para possíveis compras tentadoras.

Qual o preço de uma passagem para Londres?

O custo das passagens aéreas do Brasil para Londres varia conforme a época do ano, antecedência da compra e promoções disponíveis. Em média, uma passagem de ida e volta custa entre R$ 4.000 e R$ 8.000, segundo o Google Flights. Há voos diretos saindo de São Paulo e do Rio de Janeiro para Londres, operados por companhias como British Airways e LATAM.

Opções com escalas, geralmente em cidades europeias como Lisboa, Paris ou Amsterdã, podem oferecer tarifas mais econômicas.

Dicas para economizar na viagem para a cidade

Para aproveitar melhor a cidade sem pesar no bolso, é recomendável seguir algumas dicas. Veja:

Hospedagem : Considere se hospedar em locais fora do centro — como Whitehall, Westminster e Piccadilly — mas bem conectados pelo transporte público, onde as tarifas são mais acessíveis.

Alimentação : Aproveite os mercados de rua e supermercados para refeições mais econômicas. Muitos pubs oferecem menus promocionais durante a semana.

Transporte : Adquira um Oyster Card para economizar nas tarifas de metrô e ônibus. Caminhar também é uma ótima maneira de explorar a cidade e economizar.

Atrações: Aproveite as inúmeras atrações gratuitas que Londres oferece e pesquise sobre dias ou horários com desconto para atrações pagas.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem para Londres com antecedência e conhecimento dos custos envolvidos permite uma experiência mais tranquila e agradável.

Estar ciente das opções de economia e das atrações gratuitas enriquece sua visita, garantindo que você aproveite ao máximo o que a cidade tem a oferecer sem comprometer seu orçamento.