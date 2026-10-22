Pela 1ª vez desde julho, aprovação de Lula supera desaprovação com 49% contra 48%

Eleições 2026: rejeição do presidente Lula cai pela primeira vez (Ricardo Stuckert)
Colaboradora
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 20h32.
A aprovação do governo Lula ficou à frente da desaprovação pela primeira vez desde julho, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, a três dias do segundo turno.
Entre os entrevistados, 49% aprovam a gestão do presidente e candidato à reeleição, e 48% desaprovam. É um empate técnico, dentro da margem de erro.
Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira, 15, a desaprovação era maior: 50% desaprovavam e 48% aprovavam.
A última vez que o Datafolha havia registrado a mesma configuração, com 49% de aprovação e 48% de desaprovação, foi em julho.
Veja a evolução:
A pesquisa também mediu a avaliação da gestão. Para 39% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo. Outros 36% o consideram ótimo ou bom. Os dois indicadores estão em empate técnico.
Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto, e Lula (PT) aparece com 46%. Os dois estão em empate técnico na disputa pelo segundo turno, marcado para domingo, 25.
Brancos e nulos somam 5%, e os indecisos são 2%.
Nos votos válidos, Flávio e Lula aparecem com 50% cada. Esse é o critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado, porque exclui brancos, nulos e indecisos.
No primeiro turno, realizado no domingo, 4, Flávio teve 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%, segundo o TSE.
Segundo o Datafolha, 94% dos entrevistados dizem que o voto está totalmente decidido. Outros 6% ainda podem mudar de opinião.
A rejeição de Flávio Bolsonaro é de 46%, contra 44% na pesquisa anterior. A de Lula é de 45%, contra 46% antes.
Ainda segundo a pesquisa, 3% dos eleitores rejeitam os dois candidatos, e 6% não rejeitam nenhum.
Outras pesquisas também mostram uma disputa apertada, como a pesquisa que mais acertou no 1º turno.
A taxa de rejeição ajuda a medir o grau de resistência do eleitorado a cada candidato. Em uma disputa acirrada, como a de Lula e Flávio Bolsonaro, o indicador é importante para avaliar o potencial de crescimento de cada um na reta final da campanha.
Diferentemente da intenção de voto, que mostra em quem o eleitor pretende votar, a rejeição indica em quem ele não votaria. Um candidato com rejeição elevada pode ter mais dificuldade para conquistar eleitores indecisos ou atrair votos de quem apoiava candidatos derrotados no primeiro turno.
O indicador também ajuda a entender os limites de cada candidatura. Quando a rejeição é alta, conquistar novos eleitores pode depender não apenas da apresentação de propostas, mas também da capacidade de reduzir a resistência de quem já descarta aquele nome.
No cenário atual, em que Lula e Flávio Bolsonaro disputam votos em uma eleição apertada, a diferença entre os índices de rejeição pode ajudar a identificar qual candidato enfrenta maior resistência do eleitorado.
O dado, porém, não determina o resultado: deve ser analisado em conjunto com as intenções de voto, o número de eleitores indecisos e a possibilidade de mudança de posição até o dia da votação.
O Datafolha ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrado no TSE sob o número BR-09709/2026.