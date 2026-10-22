Pela 1ª vez desde julho, aprovação de Lula supera desaprovação com 49% contra 48%

A aprovação do governo Lula ficou à frente da desaprovação pela primeira vez desde julho, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 22, a três dias do segundo turno.

Entre os entrevistados, 49% aprovam a gestão do presidente e candidato à reeleição, e 48% desaprovam. É um empate técnico, dentro da margem de erro.

Na pesquisa anterior, divulgada na quinta-feira, 15, a desaprovação era maior: 50% desaprovavam e 48% aprovavam.

A última vez que o Datafolha havia registrado a mesma configuração, com 49% de aprovação e 48% de desaprovação, foi em julho.

Veja a evolução:

Aprovam: 49% (eram 48%);

49% (eram 48%); Desaprovam: 48% (eram 50%);

48% (eram 50%); Não sabem: 2% (eram 3%)

Como o governo Lula é avaliado?

A pesquisa também mediu a avaliação da gestão. Para 39% dos entrevistados, o governo é ruim ou péssimo. Outros 36% o consideram ótimo ou bom. Os dois indicadores estão em empate técnico.

Ruim ou péssimo: 39% (eram 41%);

39% (eram 41%); Ótimo ou bom: 36% (eram 35%);

36% (eram 35%); Regular: 24% (eram 23%);

24% (eram 23%); Não sabem: 1% (eram 1%)

Como está a disputa do 2º turno?

Flávio Bolsonaro (PL) tem 47% das intenções de voto, e Lula (PT) aparece com 46%. Os dois estão em empate técnico na disputa pelo segundo turno, marcado para domingo, 25.

Brancos e nulos somam 5%, e os indecisos são 2%.

Flávio Bolsonaro (PL): 47% (eram 47% na pesquisa de quinta-feira, 15, e 49% na de quinta-feira, 8);

47% (eram 47% na pesquisa de quinta-feira, 15, e 49% na de quinta-feira, 8); Lula (PT): 46% (eram 45% nas duas pesquisas anteriores);

46% (eram 45% nas duas pesquisas anteriores); Branco, nulo ou nenhum: 5% (eram 6% no dia 15 e 5% no dia 8);

5% (eram 6% no dia 15 e 5% no dia 8); Indecisos: 2% (eram 2% no dia 15 e 1% no dia 8)

Nos votos válidos, Flávio e Lula aparecem com 50% cada. Esse é o critério usado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado, porque exclui brancos, nulos e indecisos.

No primeiro turno, realizado no domingo, 4, Flávio teve 47,03% dos votos válidos, e Lula, 45,16%, segundo o TSE.

Quantos eleitores ainda podem mudar o voto?

Segundo o Datafolha, 94% dos entrevistados dizem que o voto está totalmente decidido. Outros 6% ainda podem mudar de opinião.

Qual é a rejeição de Flávio e de Lula?

A rejeição de Flávio Bolsonaro é de 46%, contra 44% na pesquisa anterior. A de Lula é de 45%, contra 46% antes.

Ainda segundo a pesquisa, 3% dos eleitores rejeitam os dois candidatos, e 6% não rejeitam nenhum.

Outras pesquisas também mostram uma disputa apertada, como a pesquisa que mais acertou no 1º turno.

Por que é importante medir a rejeição?

A taxa de rejeição ajuda a medir o grau de resistência do eleitorado a cada candidato. Em uma disputa acirrada, como a de Lula e Flávio Bolsonaro, o indicador é importante para avaliar o potencial de crescimento de cada um na reta final da campanha.

Diferentemente da intenção de voto, que mostra em quem o eleitor pretende votar, a rejeição indica em quem ele não votaria. Um candidato com rejeição elevada pode ter mais dificuldade para conquistar eleitores indecisos ou atrair votos de quem apoiava candidatos derrotados no primeiro turno.

O indicador também ajuda a entender os limites de cada candidatura. Quando a rejeição é alta, conquistar novos eleitores pode depender não apenas da apresentação de propostas, mas também da capacidade de reduzir a resistência de quem já descarta aquele nome.

No cenário atual, em que Lula e Flávio Bolsonaro disputam votos em uma eleição apertada, a diferença entre os índices de rejeição pode ajudar a identificar qual candidato enfrenta maior resistência do eleitorado.

O dado, porém, não determina o resultado: deve ser analisado em conjunto com as intenções de voto, o número de eleitores indecisos e a possibilidade de mudança de posição até o dia da votação.

Como foi feita a pesquisa?

O Datafolha ouviu 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e está registrado no TSE sob o número BR-09709/2026.