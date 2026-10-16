A cidade eleita a melhor do mundo para quem ama livros

Ao lado da igreja de Sant'Agostino, a poucos passos da Piazza Navona (Itália), a Biblioteca Angelica guarda um acervo que começou a ganhar forma em 1604, quando o bispo agostiniano Angelo Rocca entregou cerca de 20 mil volumes aos frades do convento e determinou que a coleção ficasse aberta a qualquer pessoa, sem distinção de origem ou renda.

Reformado pelo arquiteto Luigi Vanvitelli no fim do século 18, o espaço reúne hoje raridades, como um manuscrito da Divina Comédia de meados do século 14, feito poucas décadas depois da morte de Dante.

Considerada uma das bibliotecas públicas mais antigas do mundo, a Angelica aparece entre os endereços que sustentam o resultado do levantamento da Holafly, empresa de eSIM para viajantes, que colocou Roma no topo das cidades para amantes da literatura. Divulgado em maio, o estudo avaliou 50 cidades em cinco categorias ligadas a hobbies de viagem, como gastronomia, música, esportes e leitura, e atribuiu a cada uma notas de zero a 100 com base em dados do Tripadvisor e do OpenStreetMap.

Interior da Antica Libreria Cascianelli, fundada em 1909 e mantida por três gerações de livreiros, com estantes de vidro soprado e painéis de madeira originais (Reprodução/Instagram)

Na categoria literária, a capital italiana somou 79,6 pontos, a maior nota do índice. O resultado se apoia em 897 roteiros literários, número que nenhuma outra cidade da lista alcançou, além de 326 livrarias e 87 bibliotecas. Roma também liderou a classificação geral, com 67 pontos, puxada por uma pontuação de 99,9 em comida e bebida.

Livrarias centenárias

Interior da Antica Libreria Cascianelli, fundada em 1909 e mantida por três gerações de livreiros, com estantes de vidro soprado e painéis de madeira originais (Reprodução/Antica Libreria Cascianelli)

Também perto da Piazza Navona, no Largo Febo, a Antica Libreria Cascianelli vende livros antigos desde 1909 e foi administrada ao longo do tempo por três gerações de livreiros. A livraria ocupa salas onde antes funcionava um ateliê de vestes eclesiásticas e preserva os painéis de madeira originais, as estantes de vidro soprado e até uma porta secreta na terceira sala.

Nas prateleiras convivem obras de medicina, botânica e história romana com primeiras edições raras, num espaço que já recebeu visitantes como Greta Garbo, Aristóteles Onassis, o escritor Leonardo Sciascia e o papa João XXIII.

Nos passos dos escritores

No número 26 da Piazza di Spagna, ao pé da escadaria, a Keats-Shelley House funciona como museu e memorial dedicado a John Keats, Percy Bysshe Shelley e Lord Byron. Foi nesse prédio que Keats morreu de tuberculose, em 23 de fevereiro de 1821, aos 25 anos. O acervo inclui manuscritos, primeiras edições, a máscara mortuária do poeta, uma mecha de seu cabelo e um soneto sobre Keats escrito à mão por Oscar Wilde.

Para quem prefere explorar a cidade sozinho, a plataforma VoiceMap oferece o Rome for Readers, passeio em áudio de cerca de 3,4 quilômetros e 90 minutos que começa na Terrazza del Pincio, mirante onde Henry James passava horas escrevendo enquanto observava o movimento. O trajeto segue pelo Hotel de Russie, onde Charles Dickens se hospedou em meados do século 19, e pelo Antico Caffè Greco, frequentado por Nikolai Gogol.

Top 10

Berlim ficou em segundo lugar na categoria, com 53,7 pontos. A capital alemã tem mais livrarias que Roma, 418 no total, além de 44 bibliotecas e 46 roteiros literários. Londres aparece em terceiro, com 49,6 pontos, e lidera o ranking em número de livrarias, com 875 estabelecimentos, além de cerca de 403 roteiros. Confira abaixo as dez melhores cidades do mundo para amantes da literatura, segundo a Holafly.