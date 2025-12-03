50 Best: as duas melhores chefs da América Latina são brasileiras

Na noite de ontem, 2, a cidade de Antigua, na Guatemala, sediou a 13ª edição do Latin America’s 50 Best Restaurants. A esperada premiação do setor gastronômico trouxe oito prêmios para o Brasil, incluindo os troféus de melhor chef confeiteira da América Latina para Bianca Mirabili, do restaurante Evvai e a melhor chef mulher da América Latina para Tássia Magalhães, do Nelita.

Localizado em Bogotá, o restaurante El Chato se consagra neste ano na primeira posição, após subir dois pontos no último ano. O restaurante é comandado pelo chef Álvaro Clavijo, cuja visão ao fundar El Chato era redefinir a gastronomia colombiana e colocá-la no mapa mundial, oferecendo uma experiência culinária que transcende o convencional.

“Estamos imensamente felizes em celebrar o El Chato como The Best Restaurant in Latin America 2025. Estendemos nossas mais sinceras felicitações a Álvaro Clavijo e a toda sua talentosa equipe por criarem um espaço tão especial que colocou a cozinha colombiana em primeiro plano na cena internacional. Esta conquista reflete a energia, o talento e a autenticidade que tornam a gastronomia latino-americana algo único no mundo. Também parabenizamos todos os restaurantes que figuram na lista deste ano e reafirmamos nosso compromisso de continuar impulsionando o reconhecimento global desta vibrante região culinária", diz Craig Hawtin-Butcher, Diretor Geral da 50 Best.

Bianca Mirabili. do restaurante Evvai: melhor chef confeiteira da América Latina (Juliana Primon/Divulgação)

Neste ano, Buenos Aires mantém sua posição como uma das grandes potências gastronômicas da América Latina, com oito restaurantes entre os melhores da região, incluindo uma nova entrada em relação a 2024. Em seguida aparecem Lima, com sete restaurantes, e Santiago, com cinco, o que demonstra a diversidade, qualidade e constante evolução da gastronomia latino-americana.

Sete restaurantes entram pela primeira vez na lista neste ano: Casa Las Cujas (Nº 14), Yum Cha (Nº 28), Demo Magnolia (Nº 31) e Karai by Mitsuharu (Nº 45). Em La Paz, Arami ocupa a posição Nº 48 e é reconhecido como The Best Restaurant in Bolivia. El Mercado, em Buenos Aires, e Afluente, em Bogotá, também ingressaram na lista nas posições Nº 27 e Nº 34, respectivamente.

Além disso, Diacá (Nº 37), na Cidade da Guatemala; Crizia (Nº 40), em Buenos Aires; e Osso (Nº 44), em Lima, retornam à lista.

Já o Brasil conquistou seis prêmios no ranking com os restaurantes Tuju, em São Paulo (Nº 8), Nelita em São Paulo (Nº 12), Lasai, no Rio de Janeiro (Nº 13), Evvai, em São Paulo (Nº 20), A Casa do Porco, em São Paulo (Nº 25), Oteque, no Rio de Janeiro (Nº 38).

A chef Mirabili se destaca como uma artista culinária visionária, celebrada por sua habilidade magistral de fundir a riqueza das raízes gastronômicas brasileiras com técnicas e sabores internacionais de alta confeitaria. Por meio de suas criações, ela não somente demonstra domínio técnico excepcional, como também homenageia a biodiversidade local e o patrimônio cultural, trazendo uma voz distintiva ao cenário gastronômico mundial.

Tássia Magalhães recebeu o prêmio em reconhecimento à sua liderança à frente de uma equipe composta exclusivamente por mulheres.

Processo de votação

O prêmio é composto por 300 membros votantes de toda a região, cuidadosamente selecionados. Seus votos coletivos formam a lista definitiva de Latin America’s 50 Best Restaurants. A Academia está estruturada em cinco regiões: México, América Central, América do Sul (Norte), América do Sul (Sul) e Brasil. Dentro de cada região, os votantes incluem jornalistas renomados, críticos gastronômicos influentes, chefs célebres, restaurateurs destacados e gourmets experientes.

Cada membro emite 10 votos, refletindo suas experiências gastronômicas mais excepcionais nos últimos 18 meses, com um mínimo de 4 votos atribuídos a restaurantes fora de seu país de origem.

Os 50 melhores restaurantes da América Latina 2025