Four Seasons acelera expansão com hotéis, iates e residências em 2027

A agenda da Four Seasons para 2027 cobre um mapa que vai das areias de Playa Esmeralda, na Baía de Samaná, ao litoral de Okinawa, no Japão, com passagens por uma ilha privativa em Belize, pela costa de Zanzibar e por hotéis históricos de Gstaad e Berlim. A rede divulgou a lista de inaugurações, reformas, residências e roteiros previstos para o próximo ano, que combina destinos inéditos para a marca com a retomada de endereços tradicionais da hotelaria de luxo.

O pacote de 2027 dá sequência a um ano de aberturas concentradas em mercados de alto valor. Em 2026, a Four Seasons chegou a Cartagena, na Colômbia, com um hotel instalado em edifícios históricos restaurados, e a Mykonos, na Grécia. Em Veneza, assumiu a gestão do Danieli, que reúne três palácios na Riva degli Schiavoni e teve o rooftop Terrazza Danieli restaurado. Na Arábia Saudita, os resorts de Shura Island e AMAALA levaram a marca ao litoral do Mar Vermelho, com seis opções gastronômicas cada e programas de bem-estar.

Caribe e África Oriental

Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia, na República Dominicana (Divulgação)

O Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia é uma das estreias de maior destaque do próximo ano. O projeto tem design modernista tropical do arquiteto brasileiro Isay Weinfeld e segue a proposta de luxo sustentável, com construções voltadas para o mar da Baía de Samaná. Também no Caribe, o resort de Caye Chapel ocupa uma ilha privativa em Belize, com bangalôs sobre a água, campo de golfe assinado por Greg Norman e um instituto de conservação ambiental liderado por Fabien Cousteau.

Do outro lado do Atlântico, o Four Seasons Resort Zanzibar vai ocupar mais de 50 hectares à beira do Oceano Índico. A rede posiciona o endereço como complemento praiano às experiências de safári que já oferece no Serengeti, o que permite montar um roteiro completo pela Tanzânia.

Four Seasons Resort Zanzibar, na Tanzânia (Divulgação)

Oriente Médio, Egito e Ásia

Four Seasons Hotel and Private Residences Cairo Capital at Madinaty, no Egito (Divulgação)

A Arábia Saudita segue entre as frentes mais ativas da marca. Em Jeddah, o hotel da Corniche fica perto dos centros de negócios, do centro histórico de Al-Balad, das lojas da Tahlia Street e do circuito urbano de Fórmula 1, enquanto em Medina o novo hotel estará a poucos passos da Mesquita do Profeta e do acesso ao Rawdah. No Egito, a rede chega a Luxor, perto de templos e túmulos milenares, e reforça a presença na região do Cairo com um complexo de hotel e residências em Madinaty. Em Beirute, o hotel reabre com 230 acomodações, piscina no rooftop e um restaurante peruano autoral.

No Japão, o resort de Okinawa marca a estreia da Four Seasons no segmento de resorts no país. São 40 hectares no litoral, com arquitetura dos japoneses Kengo Kuma e Kuniken, inspirada na paisagem e no patrimônio cultural da ilha.

Ícones de volta ao mapa

Four Seasons Berlin, em prédio histórico ao lado da Catedral de Santa Edwiges (Divulgação)

Na Europa, o The Park Gstaad, inaugurado em 1910, reabre depois de uma transformação conduzida pelo francês Joseph Dirand. Em Berlim, a marca estreia na capital alemã com o antigo Hotel de Rome, construído no século 19 como sede do Dresdner Bank e convertido em hotel em 2006. Nos Estados Unidos, o Biltmore Santa Barbara volta à operação como Four Seasons Resort, e Jacksonville, na Flórida, ganha um hotel com restaurante no rooftop dentro do projeto de revitalização da orla, ao lado da arena de eventos e do futuro estádio de futebol americano.

O portfólio existente também passa por mudanças. O hotel de Tóquio em Marunouchi reabre com interiores do André Fu Studio, o resort de Sayan, em Bali, apresenta sete suítes redesenhadas pelo estúdio HBA às margens do rio Ayung, e a unidade da Cidade do México reformula acomodações com foco em design e arte contemporânea mexicana. Em Maui, o resort de Wailea inaugura o Kai Holo Spa.

Residências, iates e jatos

Iate da Four Seasons, que leva a hospitalidade da rede para roteiros em alto-mar (Divulgação)

No segmento residencial, o Naples Beach Club, na Flórida, soma 58 residências à beira-mar e 95 com vista para o campo de golfe de Tom Fazio, em 300 metros de orla exclusiva. Em Henderson, nos arredores de Las Vegas, o projeto independente dentro da comunidade de MacDonald Highlands reúne 171 residências em torre e seis vilas. A lista inclui ainda Washington e Porto Rico, onde a propriedade ocupa uma reserva natural de quase 200 hectares.

A Four Seasons Yachts adiciona Egito e Costa Rica aos roteiros de 2027 pelo Mediterrâneo e pelo Caribe, com saídas do Four Seasons I que contam com chefs estrelados pelo Guia Michelin no programa Chef-in-Residence. Pelo ar, o jato privativo da marca terá quatro itinerários, de 21 a 24 dias, por Ásia, África, capitais culturais e sítios de civilizações antigas.