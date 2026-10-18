Por que alguns azeites extravirgens custam muito mais que outros?

Diante da prateleira do supermercado, duas garrafas de azeite extravirgem podem chamar a atenção pela diferença de preço. Uma custa R$ 35, outra ultrapassa R$ 100. Se as duas são extravirgens e contêm a mesma quantidade de azeite, por que custam tão diferente?

A resposta começa muito antes de o azeite chegar à prateleira.

Tudo começa no olival. A variedade da azeitona, o manejo das oliveiras, as condições de cultivo, a colheita e o rendimento dos frutos influenciam o custo de produção. Nem toda azeitona rende a mesma quantidade de azeite. Essa relação varia conforme a variedade, o estágio de maturação e as condições da safra, incluindo fatores climáticos como a disponibilidade de água e as temperaturas ao longo do ciclo de cultivo.

O momento da colheita também faz diferença. Azeitonas colhidas mais verdes podem apresentar menor rendimento em azeite, embora isso não signifique, por si só, qualidade superior. O produtor precisa equilibrar rendimento, características sensoriais e o perfil desejado. Colher no momento certo e processar os frutos rapidamente exige planejamento, estrutura e investimento.

Depois vem a extração. Equipamentos, energia, mão de obra, armazenamento e conservação também entram nessa conta.

E a conta não termina no lagar, onde o azeite é produzido.

Nos azeites importados, o preço final incorpora transporte internacional, variações cambiais, tributos incidentes na importação, distribuição e margens dos diferentes elos comerciais. Nos nacionais, também entram os impostos sobre produção e comercialização, além dos custos de transporte, distribuição e venda. Na ponta dessa cadeia, o supermercado ou o varejista também considera seus custos operacionais e sua margem comercial na formação do preço final.

A embalagem também pesa. Garrafas, tampas e outros componentes podem ser importados, dependendo dos fornecedores, ficando sujeitos ao câmbio e aos custos de importação. O tipo de vidro, o formato da garrafa, o rótulo e a proteção contra a luz influenciam os custos. O posicionamento da marca e a estratégia comercial também ajudam a determinar o preço final.

Azeite mais caro é melhor?

Não necessariamente. O preço não é uma medida direta da qualidade sensorial. Dois azeites extravirgens podem apresentar perfis muito diferentes de aroma, amargor, picância e intensidade. Um pode ser delicado e suave; outro, verde, intenso e persistente. A escolha também depende do paladar e de como cada um será usado na cozinha.

Um preço mais alto pode refletir custos reais de produção, origem, escala e logística, mas também posicionamento e valor percebido. Da mesma forma, um azeite mais acessível pode oferecer boa qualidade, desde que tenha sido bem produzido, transportado, conservado e comercializado.

Na hora de escolher, vale olhar além da etiqueta de preço. Observe a procedência, a embalagem, as datas de envase e de validade e as condições de conservação no ponto de venda. Pense também nas possibilidades de uso na cozinha, dos pratos salgados às sobremesas. Sim, o azeite pode surpreender até nas preparações doces.

A garrafa mais cara não é automaticamente a melhor, assim como a mais barata não é necessariamente a pior. Mas vale desconfiar de preços excessivamente baixos. Em média, são necessários cerca de 10 quilos de azeitonas para produzir um litro de azeite, embora o rendimento varie conforme a variedade, a maturação e as condições de produção.

Mais importante do que escolher pelo preço isoladamente é entender o que existe por trás dele. Porque, quando conhecemos a história de uma garrafa, o valor deixa de ser apenas um número na prateleira.