Casual
Guia de ViagensARQUITETOS DE DESTAQUEMELHORES RESTAURANTESVINHOSTURISMORELÓGIOSCEOs NO TEMPO LIVRE

Por que alguns azeites extravirgens custam muito mais que outros?

Da colheita à prateleira, vários fatores ajudam a explicar o preço de uma garrafa. Mas pagar mais não significa, necessariamente, comprar o melhor azeite

Azeites: preço não é uma medida direta da qualidade sensorial (ChatGPT Image/Reprodução)

Azeites: preço não é uma medida direta da qualidade sensorial (ChatGPT Image/Reprodução)

Ana Beloto
Ana Beloto

Colunista

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12h10.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreAzeites
Saiba mais

Diante da prateleira do supermercado, duas garrafas de azeite extravirgem podem chamar a atenção pela diferença de preço. Uma custa R$ 35, outra ultrapassa R$ 100. Se as duas são extravirgens e contêm a mesma quantidade de azeite, por que custam tão diferente?

A resposta começa muito antes de o azeite chegar à prateleira.

Tudo começa no olival. A variedade da azeitona, o manejo das oliveiras, as condições de cultivo, a colheita e o rendimento dos frutos influenciam o custo de produção. Nem toda azeitona rende a mesma quantidade de azeite. Essa relação varia conforme a variedade, o estágio de maturação e as condições da safra, incluindo fatores climáticos como a disponibilidade de água e as temperaturas ao longo do ciclo de cultivo.

O momento da colheita também faz diferença. Azeitonas colhidas mais verdes podem apresentar menor rendimento em azeite, embora isso não signifique, por si só, qualidade superior. O produtor precisa equilibrar rendimento, características sensoriais e o perfil desejado. Colher no momento certo e processar os frutos rapidamente exige planejamento, estrutura e investimento.

Depois vem a extração. Equipamentos, energia, mão de obra, armazenamento e conservação também entram nessa conta.

E a conta não termina no lagar, onde o azeite é produzido.

Nos azeites importados, o preço final incorpora transporte internacional, variações cambiais, tributos incidentes na importação, distribuição e margens dos diferentes elos comerciais. Nos nacionais, também entram os impostos sobre produção e comercialização, além dos custos de transporte, distribuição e venda. Na ponta dessa cadeia, o supermercado ou o varejista também considera seus custos operacionais e sua margem comercial na formação do preço final.

A embalagem também pesa. Garrafas, tampas e outros componentes podem ser importados, dependendo dos fornecedores, ficando sujeitos ao câmbio e aos custos de importação. O tipo de vidro, o formato da garrafa, o rótulo e a proteção contra a luz influenciam os custos. O posicionamento da marca e a estratégia comercial também ajudam a determinar o preço final.

Azeite mais caro é melhor?

Não necessariamente. O preço não é uma medida direta da qualidade sensorial. Dois azeites extravirgens podem apresentar perfis muito diferentes de aroma, amargor, picância e intensidade. Um pode ser delicado e suave; outro, verde, intenso e persistente. A escolha também depende do paladar e de como cada um será usado na cozinha.

Um preço mais alto pode refletir custos reais de produção, origem, escala e logística, mas também posicionamento e valor percebido. Da mesma forma, um azeite mais acessível pode oferecer boa qualidade, desde que tenha sido bem produzido, transportado, conservado e comercializado.

Na hora de escolher, vale olhar além da etiqueta de preço. Observe a procedência, a embalagem, as datas de envase e de validade e as condições de conservação no ponto de venda. Pense também nas possibilidades de uso na cozinha, dos pratos salgados às sobremesas. Sim, o azeite pode surpreender até nas preparações doces.

A garrafa mais cara não é automaticamente a melhor, assim como a mais barata não é necessariamente a pior. Mas vale desconfiar de preços excessivamente baixos. Em média, são necessários cerca de 10 quilos de azeitonas para produzir um litro de azeite, embora o rendimento varie conforme a variedade, a maturação e as condições de produção.

Mais importante do que escolher pelo preço isoladamente é entender o que existe por trás dele. Porque, quando conhecemos a história de uma garrafa, o valor deixa de ser apenas um número na prateleira.

Acompanhe tudo sobre:Azeites

Mais de Casual

O documentário em que Elizabeth Holmes decidiu contar sua versão

Do Cadillac da Gucci ao Monza de Clodovil, a moda que foi parar na garagem

‘A Diplomata’ estreia quarta temporada com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

7 destinos para viajar atrás de arte longe do circuito óbvio

Mais na Exame

Brasil

Abstenção, brancos e nulos: quem decide o 2º turno?

Mercado Imobiliário

Caixa não espera Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até R$ 21 mil

Esporte

Real Madrid x Sevilla: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mundo

Papa Leão XIV reaparece após cirurgia de câncer e diz que retomará atividades gradualmente