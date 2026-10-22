Airbnb proíbe anfitriões de exigir que hospedes lavem louça e tirem lixo; veja as regras

Repórter
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h44.
O Airbnb vai restringir as tarefas de limpeza que os anfitriões podem exigir dos hóspedes antes do check-out, a saída da acomodação. As diretrizes passam a valer em 20 de novembro e proíbem cobranças como lavar louça e roupa de cama ou levar o lixo para fora da propriedade.
Com a atualização anunciada nesta semana, os pedidos deverão se limitar a tarefas consideradas razoáveis pela plataforma. Colocar pratos e talheres usados na pia e reunir as toalhas continuam entre as solicitações permitidas.
Os anfitriões também poderão orientar os viajantes a separar o lixo dos materiais recicláveis, desde que o descarte ocorra em recipientes dentro do imóvel.
Segundo a empresa, exigir serviços que caberiam a um profissional de limpeza pode prejudicar a experiência dos hóspedes e as avaliações da acomodação. A plataforma lembra que as reservas geralmente incluem uma taxa de limpeza.
As diretrizes do Airbnb preveem exceções relacionadas às condições do destino. Em regiões com presença de ursos, por exemplo, o anfitrião poderá pedir que os resíduos sejam depositados em um recipiente protegido contra animais.
Restrições locais de abastecimento de água em períodos de seca também podem justificar pedidos para reduzir o tempo de banho.
A atualização ainda impede que os anfitriões restrinjam o acesso a comodidades anunciadas na descrição da propriedade, como o ar-condicionado.