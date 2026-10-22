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Airbnb proíbe anfitriões de exigir que hospedes lavem louça e tirem lixo; veja as regras

Regras entram em vigor em 20 de novembro, segundo o comunicado da companhia

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 15h44.

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O Airbnb vai restringir as tarefas de limpeza que os anfitriões podem exigir dos hóspedes antes do check-out, a saída da acomodação. As diretrizes passam a valer em 20 de novembro e proíbem cobranças como lavar louça e roupa de cama ou levar o lixo para fora da propriedade.

Com a atualização anunciada nesta semana, os pedidos deverão se limitar a tarefas consideradas razoáveis pela plataforma. Colocar pratos e talheres usados na pia e reunir as toalhas continuam entre as solicitações permitidas.

Os anfitriões também poderão orientar os viajantes a separar o lixo dos materiais recicláveis, desde que o descarte ocorra em recipientes dentro do imóvel.

Segundo a empresa, exigir serviços que caberiam a um profissional de limpeza pode prejudicar a experiência dos hóspedes e as avaliações da acomodação. A plataforma lembra que as reservas geralmente incluem uma taxa de limpeza.

Exceções às regras de limpeza

As diretrizes do Airbnb preveem exceções relacionadas às condições do destino. Em regiões com presença de ursos, por exemplo, o anfitrião poderá pedir que os resíduos sejam depositados em um recipiente protegido contra animais.

Restrições locais de abastecimento de água em períodos de seca também podem justificar pedidos para reduzir o tempo de banho.

A atualização ainda impede que os anfitriões restrinjam o acesso a comodidades anunciadas na descrição da propriedade, como o ar-condicionado.

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