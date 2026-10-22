A receita da Vic Beauté para disputar a gôndola da Sephora com gigantes de maquiagem

RESUMO ＋ A marca brasileira de maquiagem premium Vic Beauté, fundada por Victoria Ceridono em 2022, chegou à Sephora em julho de 2026, com 10 pontos de venda na primeira fase da expansão. O Clube Beauté reúne 222 influenciadores, gera 18% das vendas online e tem como meta alcançar 500 membros e 25% do faturamento do e-commerce até 2027.

Até 2017, a então jornalista Victoria Ceridono era vista como uma das principais autoridades em maquiagem no país. À frente do blog Dia de Beauté, criado em 2007, e após anos como editora de beleza da Vogue Brasil, ela conquistou uma audiência fiel ao descomplicar produtos e tendências internacionais de beleza. Naquele ano, no entanto, assinou um batom vermelho em parceria com a MAC. O produto esgotou em poucas horas e o sinal do mercado foi claro: existia ali a demanda para uma marca autoral própria.

Em agosto de 2022, nasceu a Vic Beauté, uma operação digital-first e independente, sem o aporte de grandes fundos ou grupos de cosméticos, e financiada pela própria fundadora. A proposta era posicionar uma maquiagem brasileira premium na mesma prateleira de preços e prestígio de marcas globais como MAC, Nars e Fenty Beauty.

Prestes a completar cinco anos em 2027, a marca já conta com mais de 50 produtos no catálogo — impulsionados pelo Stick Tudo, bastão multifuncional para lábios, bochechas e olhos que virou o maior ícone da casa, e pelo Corretivo Incrível, primeiro item de pele da marca. No início deste ano, o portfólio também chegou às gôndolas da Sephora.

O crescimento foi impulsionado sobretudo por uma estratégia com influenciadores digitais, por meio do Clube Beauté. O projeto, pensado para criar comunidade com criadores de conteúdo selecionados, passou de 10 para 222 membros, e teve mais de mil inscritos. Já responde por 18% das vendas do e-commerce, com crescimento de 608% no faturamento ano contra ano.

"Fomos por um caminho pautado em relacionamento, proximidade e experiências, com pessoas selecionadas. O criador de conteúdo é uma peça fundamental na trajetória de qualquer marca, e quando existe uma conexão real, a conversão e o engajamento surgem como uma consequência natural", comentou Ceridono em entrevista à Casual EXAME.

Hoje, 61% das compras geradas pelo canal são de novos clientes. A meta é chegar a 500 membros até 2027 e fazer com que a comunidade seja responsável por 25% de todo o faturamento do e-commerce.

Do online para a loja física

Para sustentar o posicionamento de luxo no ambiente digital, o modelo de negócios da Vic Beauté recusa a lógica tradicional de afiliados, baseada em cupons massivos, metas de postagem ou taxas de adesão. A curadoria é manual: das mais de mil inscrições recebidas, a equipe aprovou pouco mais de 20%. Foram priorizados micro e nano influenciadores, com afinidade real pelo universo da beleza.

O grupo funciona como um painel de escuta ativa, testa amostras e fornece diagnósticos práticos de uso antes dos lançamentos oficiais.

"A Vic Beauté é uma marca brasileira de prestígio. Quando lançamos os produtos, esse posicionamento era extremamente ousado, porque nenhuma marca brasileira estava nesse lugar de cobrar o mesmo valor de uma Fenty ou de uma MAC", revela a empresária. "Quem está no clube tem uma conexão com isso, com a fórmula, com todo o projeto."

A maturidade do branding abriu caminho para o varejo multimarcas. A Vic Beauté operou, desde o início da operação, apenas com e-commerce próprio e um quiosque no Shopping Iguatemi, em São Paulo. Em julho deste ano, a marca estreou nas gôndolas da Sephora. O projeto começou em lojas estratégicas nas capitais paulista e fluminense, além de Salvador, Belo Horizonte e Porto Alegre, e encerrou a primeira fase com 10 pontos de venda físicos no varejo de luxo.

O salto de distribuição exigiu uma reorganização de capital e logística, dada a complexidade do mercado brasileiro. "O Brasil é um país gigantesco, é quase uma Europa. Eu moro em Londres há 13 anos e sempre faço esse paralelo: quando a gente só estava em São Paulo, era como se estivesse atuando apenas no Reino Unido. Ir para outros estados não é só expandir dentro do país, é quase o equivalente a abrir operação na França, na Alemanha e na Espanha ao mesmo tempo, com todos os desafios de investimento, estoque e tributação envolvidos", explica Vic.

A expansão física agora se apoia na força regional da comunidade digital. A meta para este trimestre é prospectar 60 novos membros do clube, alocados especificamente nas capitais onde as novas gôndolas físicas acabam de ser instaladas.

O desafio de dividir a prateleira com gigantes globais

Estar na Sephora significa dividir espaço com grifes multinacionais consolidadas e orçamentos milionários de mídia. Para competir de igual para igual nas gôndolas, explicou a fundadora da marca, a aposta foi a diferenciação por atributos de fórmula e o desenvolvimento autoral de produtos.

"Muitas vezes a conversa fica presa apenas a ativos da moda, mas o mais importante para mim são os atributos da fórmula. Minha pesquisa começou muito antes de ter a marca, veio após testar milhares de produtos ao longo de 20 anos de carreira", afirma a empresária. "A gente busca consistência e atemporalidade. O produto precisa ter uma régua de exigência muito alta, resolver uma dor prática e durar na rotina."

Essa resistência competitiva apoia-se em um portfólio enxuto, mas de alta frequência de uso, que ganha força no varejo presencial e prepara o terreno para o próximo passo da empresa: o lançamento de uma nova categoria de produtos programado para o próximo mês.