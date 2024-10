'Good Omens': 3ª temporada terá episódio único após acusações contra Neil Gaiman

Quase um ano após ser oficialmente renovada para a terceira temporada pelo Prime Vídeo, a série "Good Omens" ("Belas Maldições") vai retornar ao streaming em breve, mas com um episódio único e final de 90 minutos, segundo informações ouvidas pela Variety.

A produção sofreu uma série de atrasos e mudanças após as denúncias de assédio sexual contra o criador e roteirista, Neil Gaiman. O novo episódio especial ainda não tem data de estreia, mas as gravações começam no primeiro semestre de 2025. Michael Sheen e David Tennant retornarão aos papéis de Aziraphale e Crowley, respectivamente.

Baseada no livro homônimo, escrito por Gaiman e Terry Pratchett, a série criou uma grande comunidade de fãs em todo o mundo logo na primeira temporada, lançada em 2019. A renovação para o terceiro ano já havia sido atrasada, de início, pela Greve dos Roteiristas e dos Atores.

O último episódio será filmado na Escócia, país de origem de David Tennant, que está trabalhando também na direção. Neil Gaiman foi acusado em julho desse ano por agressão sexual a duas pessoas. Os supostos episódios ocorreram com duas mulheres bem mais jovem que tiveram, comprovadamente, relacionamentos consensuais ele. Os casos aconteceram com quase 20 anos de diferença. Gaiman negou todas as acusações e relatou que teve relações consesuais com as duas.

Uma das mulheres relatou que a agressão, que supostamente teria ocorrido no início dos anos 2000, tinha caráter de atos sexuais "violentos, que eu não queria ou não gostava", disse ela em entrevista ao portal "Tortoise". O segundo caso, de 2022, foi relatado pela babá do filho do autor, chamada Scarlett. Em reportagens à imprensa neo-zelandesa, a mulher relatou que Gaiman cometeu “atos sexuais violentos e degradantes” com ela, sem consentimento.

Qual é o enredo de Good Omens?

A primeira temporada é baseada no livro homônimo, escrito por Gaiman e Terry Pratchett e publicado em 1990. A trama conta a história do fim do mundo, o Armagedom, planejado pelo Céu e o Inferno para ser a luta final entre os planos — e definir qual dos dois sairia triunfante. O problema é que o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, encarregados de monitorar a vida na Terra, não estão nada animados com o final dos tempos. Eles se unem como amigos para impedir o Armagedom e o Anticristo.

Lançada em 2019, os primeiros capítulos da série são fiéis aos manuscritos de Gaiman e Pratchett, que eram melhores amigos. Mesmo sem uma continuação literária, ambos sempre especularam um final para o anjo e o demônio em uma possível adaptação para o audiovisual, mas antes que ela pudesse ser escrita, Pratchatt morreu, em 2015. Desde então, Gaiman tem trabalhado para trazer um roteiro baseado nas conversas que tinha com o amigo sobre a obra.

Na segunda temporada, já totalmente escrita e dirigida por Gaiman, sem o apoio do livro, distante do Armagedom, Crowley e Aziraphale lidam com um conflito no Céu: o anjo Gabriel desce à Terra sem memória. Seu desaparecimento cria um conflito entre o Céu e o Inferno que, inconscientemente, aproxima ainda mais o anjo e o demônio para uma relação além da amizade.