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Lançamentos da MUBI em maio de 2026: veja os filmes e as séries

Retrospectivas de Almodóvar e Sorrentino, além de uma seleção especial de clássicos gravados em Nova York, são os destaques do mês

Maio na Mubi: veja os filmes que entram para o catálogo do streaming (Divulgação)

Maio na Mubi: veja os filmes que entram para o catálogo do streaming (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 1 de maio de 2026 às 07h01.

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O mês de maio na Mubi reforça o compromisso da plataforma com o cinema e uma curadoria de prestígio. O catálogo recebe coleções que fizeram história em Cannes e traz também uma mostra urbana de Nova York. São destaques as filmografias de Pedro Almodóvar e Paolo Sorrentino.

Entre os destaques, a coleção A Cidade Que Nunca Dorme traz clássicos como o potente Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, e o contemporâneo Um Homem Diferente. Para os fãs do cinema europeu, a mostra Obsessões Magníficas revisita a estética vibrante de Almodóvar com títulos como Tudo Sobre Minha Mãe.

O mês também abre espaço para o horror sul-coreano com uma sessão dupla de Kim Jee-woon e uma retrospectiva dedicada ao mestre do suspense, Brian De Palma.

Confira a lista completa de lançamentos da Mubi em maio de 2026:

Filmes que entram na Mubi em maio

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  • Faça a Coisa Certa | 01/05/2026
  • Medo | 01/05/2026
  • Eu Vi o Diabo | 01/05/2026
  • Até os Ossos | 01/05/2026
  • Tudo Sobre Minha Mãe | 05/05/2026
  • Bamako | 08/05/2026
  • Crônica dos Anos de Fogo | 08/05/2026
  • Abouna – Nosso Pai | 08/05/2026
  • The Choice | 08/05/2026
  • The Blazing Sun | 08/05/2026
  • Monangambeee | 08/05/2026
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  • A Graça | 08/05/2026
  • Aqui É o Meu Lugar | 15/05/2026
  • Juventude | 15/05/2026
  • O Pagamento Final | 17/05/2026
  • Um Tiro na Noite | 17/05/2026
  • Selma | 19/05/2026
  • The Echo | 19/05/2026
  • Hannah Sobe as Escadas | 22/05/2026
  • Cala a Boca Philip | 22/05/2026
  • O Dia de Peter Hujar | 22/05/2026
  • Ata-me! | 29/05/2026
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