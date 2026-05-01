Lançamentos da MUBI em maio de 2026: veja os filmes e as séries

O mês de maio na Mubi reforça o compromisso da plataforma com o cinema e uma curadoria de prestígio. O catálogo recebe coleções que fizeram história em Cannes e traz também uma mostra urbana de Nova York. São destaques as filmografias de Pedro Almodóvar e Paolo Sorrentino.

Entre os destaques, a coleção A Cidade Que Nunca Dorme traz clássicos como o potente Faça a Coisa Certa, de Spike Lee, e o contemporâneo Um Homem Diferente. Para os fãs do cinema europeu, a mostra Obsessões Magníficas revisita a estética vibrante de Almodóvar com títulos como Tudo Sobre Minha Mãe.

O mês também abre espaço para o horror sul-coreano com uma sessão dupla de Kim Jee-woon e uma retrospectiva dedicada ao mestre do suspense, Brian De Palma.

Confira a lista completa de lançamentos da Mubi em maio de 2026:

Filmes que entram na Mubi em maio

Faça a Coisa Certa | 01/05/2026

Medo | 01/05/2026

Eu Vi o Diabo | 01/05/2026

Até os Ossos | 01/05/2026

Tudo Sobre Minha Mãe | 05/05/2026

Bamako | 08/05/2026

Crônica dos Anos de Fogo | 08/05/2026

Abouna – Nosso Pai | 08/05/2026

The Choice | 08/05/2026

The Blazing Sun | 08/05/2026

Monangambeee | 08/05/2026