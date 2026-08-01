PL oficializa Carlos Bolsonaro e Carol De Toni como candidatos em Santa Catarina

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado, 1, as candidaturas de Carlos Bolsonaro e da deputada federal Carol De Toni ao Senado por Santa Catarina. A decisão foi anunciada durante a convenção estadual da legenda, que também confirmou a candidatura do governador Jorginho Mello (PL) à reeleição.

A definição da chapa encerra uma disputa interna no partido pela indicação das duas vagas ao Senado. Com a escolha de Carlos Bolsonaro e Carol De Toni, o senador Esperidião Amin (PP) ficou fora da composição apoiada pelo PL.

Durante o evento, lideranças da legenda reforçaram o alinhamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro e defenderam a continuidade do projeto político do partido em Santa Catarina, um dos estados onde o PL obteve seus melhores desempenhos eleitorais nas últimas eleições.

Carlos Bolsonaro, que construiu sua trajetória política como vereador no Rio de Janeiro, disputará pela primeira vez um cargo eletivo por Santa Catarina. Já Carol De Toni buscará uma vaga no Senado após exercer mandato como deputada federal pelo estado.

Além das candidaturas ao Senado, a convenção confirmou a chapa do PL para a disputa estadual, com Jorginho Mello na corrida pela reeleição ao governo catarinense. O partido também contará com o apoio de aliados na composição do palanque para as eleições de 2026.