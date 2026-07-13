Harry Styles, exposições e teatro: confira a agenda cultural de São Paulo desta semana

A semana entre os dias 13 e 19 de julho promete movimentar São Paulo com uma programação intensa. Grandes shows, exposições inéditas, cinema, atividades gratuitas e atrações de férias ocupam a agenda da capital, oferecendo opções para diferentes públicos durante toda a semana.

Shows:

Harry Styles desembarca em São Paulo

O principal destaque da semana é a chegada de Harry Styles ao Brasil com a turnê "Together, Together". O artista faz apresentações nos dias 17, 18, 21 e 24 de julho no MorumBIS, marcando o início de sua passagem pelo país. Os shows começam às 20h45, com abertura dos portões às 16h.

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'Woodz World Tour' no Brasil

Os fãs de K-pop também têm encontro marcado no domingo, 19, quando o cantor sul-coreano WOODZ se apresenta no Komplexo Tempo com a turnê mundial "Archive 1". O artista, conhecido por misturar pop, rock, R&B e hip-hop em seu repertório, retorna ao Brasil após o serviço militar para um show que reúne sucessos da carreira e músicas do novo projeto. Os ingressos, incluindo opções VIP, seguem à venda.

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Karol Conká sobe ao palco em São Paulo

A cantora Karol Conká se apresenta no sábado, 18, em São Paulo. Conhecida por sucessos como "Tombei" e "É o Poder", a artista leva ao palco um repertório que reúne diferentes momentos da carreira, combinando rap, pop e música eletrônica.

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Xande de Pilares e Grupo Revelação revivem parceria histórica

Os fãs de samba e pagode terão um encontro especial no sábado, 18, quando Xande de Pilares e o Grupo Revelação apresentam a turnê "Tava Escrito: O Reencontro Histórico" no Nubank Parque. O espetáculo marca a reunião do cantor com o grupo que ajudou a consagrar sua carreira, reunindo clássicos como "Tá Escrito", "Deixa Acontecer" e "Velocidade da Luz". Em São Paulo, o show ainda contará com a participação especial de Seu Jorge.

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Exposições e oficinas:

Exposição inédita sobre Janis Joplin

Quem prefere programas culturais pode visitar a exposição "Janis", em cartaz no Museu da Imagem e do Som. A mostra reúne mais de 300 itens da trajetória de Janis Joplin, entre figurinos, manuscritos, fotografias e objetos pessoais enviados diretamente pela família da artista.

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MASP reúne exposições e programação gratuita

O Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand segue com diversas exposições em cartaz durante a semana, incluindo mostras dedicadas a Damián Ortega, Carolina Caycedo, Santiago Yahuarcani e Sol Calero.

Na sexta-feira, 17, o Vão Livre do museu recebe um set gratuito das DJs Lisa Bueno e Danúbia, como parte da programação cultural aberta ao público.

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Exposição homenageia a cantora Alcione

O Museu das Favelas apresenta a exposição "Com amor, Alcione". A mostra homenageia a trajetória da cantora maranhense por meio de objetos, documentos, imagens e instalações que revisitam sua carreira e sua importância para a cultura brasileira.

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Japan House tem atividades nas férias

A Japan House São Paulo prepara atrações gratuitas durante toda a semana. Entre os destaques estão o Ciclo de Mangá sobre Golden Kamuy, no sábado, 18, e uma oficina infantil inspirada nos sons do verão japonês, no domingo, 19.

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Peças de teatro:

Peça "Gracias a La Vida ou Os Últimos Dias de Solidão de Robinson Crusoé"

A produção "Gracias a La Vida ou Últimos Dias de Solidão de Robinson Crusoé" terá uma exibição no dia 16 de julho e promete experiências marcantes para quem ama o teatro.

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Rita Lee é homenageada com musical

"RITA LEE, UMA AUTOBIOGRAFIA MUSICAL" estará em cartaz nos dias 17, 18 e 19 de julho. Inspirado na autobiografia da cantora, o espetáculo percorre diferentes momentos da trajetória de uma das artistas mais importantes da música brasileira.

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Clássico grego ganha nova montagem em São Paulo

A peça "Mulheres de Troia" estará em cartaz na quinta-feira, 16, no Teatro Itália, levando ao palco uma nova leitura da tragédia escrita por Eurípides. O espetáculo acompanha o destino das mulheres de Troia após a queda da cidade, abordando temas como guerra, luto, resistência e sobrevivência.

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Afonso Padilha apresenta novo espetáculo de stand-up

O humorista Afonso Padilha leva aos palcos de São Paulo o espetáculo "Como Nossos Pais" no sábado, 18. Conhecido pelo humor baseado em situações do cotidiano, relacionamentos e vida adulta, o comediante apresenta um show inédito com observações sobre família, comportamento e as mudanças que chegam com o tempo.

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Thiago Ventura apresenta o espetáculo "Lado A Lado"

O humorista Thiago Ventura sobe ao palco em São Paulo com o espetáculo "Lado A Lado", levando ao público seu estilo característico de stand-up. O show reúne histórias inéditas e observações sobre cotidiano, amizades, relacionamentos e situações comuns da vida adulta, marca registrada do comediante.

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Festas:

Reencontro emo nas alturas

A programação da semana também inclui uma viagem aos anos 2000 com a festa "Também Fui Emo", que acontece na quinta-feira, 17 no Edifício Martinelli. O evento reúne DJs com clássicos de bandas que marcaram a geração emo e pop punk, além de uma vista panorâmica do centro de São Paulo.

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Edifício Martinelli vai reviver os anos 80

Quem gosta de música e festas temáticas pode incluir na agenda a Alpha by Sunset, que acontece no domingo, 19, no histórico Edifício Martinelli. A edição especial dedicada aos anos 80 promete uma tarde e noite com vista para o centro de São Paulo, DJs tocando clássicos da década, ambientação inspirada na época e clima de pôr do sol em um dos prédios mais icônicos da cidade.

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