Onda de calor em Paris: veja os passeios para escapar das altas temperaturas

PARIS* - Moradores e turistas que passam o verão na Europa procuram alternativas para reduzir os impactos de uma nova onda de calor extremo, a segunda registrada no continente em um intervalo de apenas dois meses.

Autoridades emitiram alertas em mais de dez países. As altas temperaturas afetaram a operação de muitos serviços públicos de Paris e anteciparam o fechamento de pontos turísticos como o Museu do Louvre e a Torre Eiffel.

De acordo com a agência meteorológica francesa, a Météo-France, o mês de junho teve os dias mais quentes já registrados no país. O órgão comparou a atual onda de calor ao episódio de agosto de 2003, quando 16 dias consecutivos de temperaturas extremas resultaram em cerca de 70 mil mortes em diferentes países da Europa.

Segundo meteorologistas, a tendência é que as temperaturas na França e em várias partes da Europa Ocidental retornem gradualmente aos níveis habituais para esta época do ano. Ainda assim, julho e agosto concentram o pico da temporada turística e costumam registrar temperaturas mais elevadas do que as observadas em junho.

Quem viaja de países onde o uso de ar-condicionado é mais disseminado, como Estados Unidos, Japão e Emirados Árabes Unidos, pode sentir ainda mais os efeitos do calor na França.

Confira dicas de passeios por Paris e algumas orientações para organizar a viagem e driblar o calor.

Escolha hospedagens com ar-condicionado

O equipamento ainda é menos comum em grande parte da Europa do que nos Estados Unidos e em países do Leste Asiático. Na França, aproximadamente um quarto das residências conta com ar-condicionado.

Dê preferência a locais próximos de parques e piscinas

Pessoas nadam junto às margens do rio Sena durante a onda de calor em Paris, França, em 11 de julho de 2026. (EFE) (EFE)

Na região de Île-de-France, onde está localizada Paris, um portal do governo informa a localização de abrigos climáticos e áreas de resfriamento acessíveis em até dez minutos de caminhada. Já o escritório de turismo de Paris reúne informações sobre piscinas públicas da cidade.

Como dar um mergulho no Rio Sena?

Durante o verão francês, marcado por uma das temporadas de calor mais intensas dos últimos anos, Paris disponibiliza três áreas autorizadas para banho no Rio Sena. Os locais contam com controle de acesso, monitoramento diário da qualidade da água e podem ter o funcionamento suspenso conforme as condições meteorológicas.

Os pontos de banho ficam nas regiões de Bercy, Grenelle e Bras Marie, próximo ao Hôtel de Ville. Entre eles, o espaço de Grenelle é o mais procurado e permite aos visitantes nadar com a Torre Eiffel ao fundo.

O acesso aos três locais é gratuito, mas há limite de público. Cada área recebe até 200 banhistas simultaneamente e já tem capacidade para atender mais de 1.200 pessoas por dia.

Inclua atrações subterrâneas no roteiro

As Catacumbas de Paris estão entre as atrações turísticas mais famosas da capital francesa. (Divulgação) (Les Catacombs de Paris/Divulgação)

Na capital francesa, o Museu dos Esgotos apresenta uma perspectiva diferente sobre a história de Paris. As Catacumbas também figuram entre as opções para escapar das altas temperaturas, embora costumem receber grande número de visitantes.

Museu dos Esgotos

Serviço: Quai d’Orsay 93, ao lado da Pont de l’Alma | Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h. Segunda-feira: fechado. Fechado: os primeiros 15 dias de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. | Preços: Adultos: €9 (R$52,87). Tarifa reduzida: €7 (R$41,12) (idosos e famílias numerosas). Menores de 18 anos e cidadãos da UE entre 18 e 25 anos: entrada gratuita. Entrada gratuita com Paris Pass e Paris Museum Pass.

Catacumbas

Serviço: Avenue du Colonel Henri Rol-Tanguy, 1. 75014, Paris | Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 17h. Segunda-feira: fechado. Fechado: os primeiros 15 dias de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. | Preços: Adultos: €9 (R$52,87). Tarifa reduzida: €7 (R$41,12) (idosos e famílias numerosas). Menores de 18 anos e cidadãos da UE entre 18 e 25 anos: entrada gratuita.

Priorize museus, igrejas e catedrais

Sala onde é apresentada a Mona Lisa, pintura de Leonardo da Vinci, no Museu do Louvre, em Paris. (Leandro Fonseca/EXAME) (Leandro Fonseca /Exame)

Construções com paredes espessas e tetos altos tendem a manter temperaturas mais amenas. Em alguns casos, esses espaços também contam com sistemas de ar-condicionado.

Em Paris, a Catedral de Notre-Dame recebe visitantes a partir das 8h, horário considerado mais adequado para a visita. Durante a tarde, alternativas incluem o Museu de Arte Moderna de Paris e o Museu Carnavalet, instalado em uma antiga mansão climatizada. Em períodos de calor intenso, vale consultar os horários de funcionamento antes da visita, pois alguns locais podem encerrar as atividades antecipadamente.

Museu do Louvre

Serviço: Rue de Rivoli, 75001, Paris | Funcionamento: Segunda, quinta, sábado e domingo, das 9h às 18h. Quarta e sexta-feira, das 9h às 21h. Terça-feira: fechado. Última entrada uma hora antes do fechamento. Fechado em 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. | Preços: €22 para cidadãos e residentes do Espaço Econômico Europeu (EEE). Visitantes de fora do EEE: €32. Menores de 18 anos e residentes do EEE com menos de 26 anos: entrada gratuita.

Catedral de Notre-Dame

Serviço: Parvis Notre-Dame – Place Jean-Paul II, 6. 75004, Paris | Funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 7h50 às 19h. Quinta-feira, até as 22h. Sábados e domingos, das 8h15 às 19h30. A última entrada ocorre 30 minutos antes do fechamento. | Preços: Entrada gratuita. A reserva de horário pela internet é opcional e também gratuita.

Museu de Arte Moderna de Paris

Serviço: Avenue du Président Wilson, 11. 75116, Paris | Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 18h. Quinta-feira, exposições temporárias abertas até as 21h30. Segunda-feira: fechado. As bilheterias fecham às 17h15. | Preços: Coleções permanentes: entrada gratuita. É sugerida uma contribuição voluntária de €5. Exposições temporárias: valores variam conforme a mostra.

Museu Carnavalet

Serviço: Rue Madame de Sévigné, 23. 75003, Paris | Funcionamento: Terça a domingo, das 10h às 18h. Segunda-feira: fechado. As bilheterias fecham às 17h15 e as salas, às 17h45. Fechado em 1º de janeiro, 1º de maio e 25 de dezembro. | Preços: Coleções permanentes: entrada gratuita. Exposições temporárias: valores variam conforme a mostra.

Bibliothèque nationale de France (BnF)

Serviço: Rue Vivienne, 5. 75002, Paris | Funcionamento: Museu da BnF e Sala Oval: terça-feira, das 10h às 20h. Quarta a domingo, das 10h às 18h. Segunda-feira: fechado. Fechado em 1º de janeiro, segunda-feira de Páscoa, 1º de maio, segunda-feira de Pentecostes, 14 de julho, 15 de agosto e 25 de dezembro. | Preços: Museu da BnF: €10. Tarifa reduzida: €8. Bilhete combinado para o museu e uma exposição temporária: €13. Tarifa reduzida do bilhete combinado: €10. Sala Oval: entrada gratuita.

Programe os passeios para o início e o fim do dia

Pessoas caminham entre dispositivos que pulverizam névoa de água às margens do rio Sena durante a onda de calor em Paris, França, em 11 de julho de 2026. (EFE/MOHAMMED BADRA) (EFE)

Com temperaturas elevadas ao longo do dia e noites mais quentes do que o habitual, a recomendação é iniciar as atividades nas primeiras horas da manhã.

Para percorrer bairros de Paris a pé, o intervalo entre 7h e 11h costuma oferecer condições mais favoráveis. Nas horas mais quentes, a orientação é permanecer na hospedagem ou buscar bares e cafés de hotéis com ar-condicionado. Já por volta das 18h, quando o clima tende a ficar mais ameno, passeios de bicicleta voltam a ser uma opção.

*O jornalista viajou a Paris a convite da Esports Foundation.