BTG Pactual anuncia vantagens em restaurantes renomados aos cartões de crédito

A partir do mês de setembro, clientes do cartão de crédito do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da EXAME, terão acesso a uma nova oferta de benefícios ligados à gastronomia.

O banco acaba de lançar uma campanha que reúne vantagens em restaurantes como Rubaiyat, Varanda Grill, Fogo de Chão, Corrientes 348 e Assador, além de expandir a plataforma Ultrablue com a nova categoria premium Ultrablue World Legend.

Na nova campanha de gastronomia, os benefícios variam de acordo com o restaurante. Entre eles estão 10% de cashback na fatura, sobremesa de cortesia ou welcome drink.

As vantagens são válidas até novembro de 2026 para todos os cartões de crédito do banco.

A iniciativa se soma ao ecossistema de experiências oferecido pelo BTG Pactual a diferentes perfis de clientes. Entre os lançamentos recentes está o Ultrablue World Legend, categoria premium destinada a clientes com investimentos a partir de R$ 3 milhões, que reúne os benefícios da plataforma Ultrablue e adiciona novas vantagens em gastronomia, viagens, hotelaria, vinhos, cultura e mobilidade.

As vantagens do Ultrablue World Legend

Entre as vantagens em gastronomia, destinadas aos clientes Ultrablue World Legend, estão descontos em restaurantes do Guia Michelin, como o D.O.M, Jun Sakamoto, Kinoshita, Kazuo, Tangará Jean-Georges e o Maní. Facilidade de reservas, serviço de valet e isenção da taxa de rolha estão entre os benefícios concedidos.

Outras vantagens incluem acesso ilimitado ao Taste of Priceless, dining club do Terminal BTG, que fica localizado dentro do Aeroporto Internacional de Guarulhos. O acesso e ele, inclusive, tem 20% de desconto para clientes do banco nessa categoria. O menu do espaço é assinado pelo chef Alex Atala.

Há também uma parceria com a Argiano, vinícola italiana que oferece 10% na compra de vinhos e 15% de desconto em hospedagens pagas com o cartão do banco.

Viagens e hotelaria

Fora da gastronomia, o Ultrablue World Legend oferece vantagens para viagens nacionais e internacionais. A categoria concede 4,5 pontos por dólar gasto ou 2% de cashback em compras nacionais e internacionais (com IOF zerado), que podem ser utilizados como desconto na fatura ou redirecionados para investimentos.

Os benefícios incluem, ainda, Seguro-Viagem Omint para o titular e até dois acompanhantes, transporte para aeroportos em carros blindados da Rhino e acesso a mais de 2 mil salas VIP em aeroportos de todo o mundo pelo DragonPass e LoungeKey. É possível levar até 12 acompanhantes por ano.

Para a parte de hotelaria, a categoria oferece aos titulares e acompanhantes vantagens em hotéis como Copacabana Palace, Palácio Tangará, Hotel Unique e Hotel das Cataratas. São elas: anytime check-in e check-out, descontos em serviços de spa e drinks de boas-vindas.

O Ultrablue World Legend pode ser contratado pelo aplicativo do BTG Pactual, pelo custo de R$ 400 ao mês — desde que o titular tenha investimentos a partir de R$ 3 milhões. Clientes com gastos de R$ 40 mil mensais no cartão de crédito recebem isenção.