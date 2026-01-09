‘Hamnet’ ganha sessões antecipadas no Brasil antes da estreia oficial

O filme “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet” terá sessões antecipadas nos cinemas do Brasil a partir desta sexta-feira, 9. O anúncio foi feito pela Universal Pictures Brasil em publicação nas redes sociais.

O longa é dirigido por Chloé Zhao, vencedora do Oscar por “Nomadland”, e tem Jessie Buckley e Paul Mescal no elenco. A produção conta ainda com roteiro assinado por Maggie O’Farrell, autora do livro que inspirou o filme, em parceria com a própria Zhao.

As sessões antecipadas acontecem nos dias 9 e 10 de janeiro em redes selecionadas. Após o período promocional, o filme passa a integrar o circuito comercial.

A estreia oficial nos cinemas está marcada para 15 de janeiro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Universal Pictures Brasil (@universalpicsbr)

Qual a história de ‘Hamnet: A Vida Antes de Hamlet’?

O longa adapta o livro de Maggie O’Farrell, que reconstrói aspectos da vida de William Shakespeare a partir da figura de Agnes, esposa do dramaturgo inglês.

A narrativa acompanha o casal após a morte de Hamnet, único filho homem da união, e explora o impacto desse episódio na vida da família.

O filme apresenta elementos que antecedem a criação da peça “Hamlet”, uma das obras mais conhecidas de Shakespeare, sugerindo conexões entre a tragédia pessoal e o texto que seria produzido posteriormente.