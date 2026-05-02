Hotéis 5 estrelas de São Paulo para aproveitar sem pagar pela diária

Se tem uma coisa que São Paulo tem aos montes (e com qualidade) são os hotéis de luxo. Lugares que hospedam celebridades, executivos e até viraram casa de jogadores de futebol estão dispostos por toda a cidade. Mas não estão restritos somente aos hóspedes: é possível aproveitar o melhor desses espaços sem necessariamente se hospedar neles.

Há algum tempo, os hotéis de luxo se reinventam como destinos em si, com bares de coquetelaria refinada, restaurantes autorais, spas urbanos e rooftops com vista privilegiada. O passeio oferece um pouco do luxo por um valor mais atrativo do que o da hospedagem e funciona como um bom passeio para o fim de semana.

Para quem decidiu ficar na capital neste feriado, separamos cinco hotéis de luxo para visitar sem se hospedar. Confira:

Rosewood São Paulo

O melhor hotel do Brasil, eleito pelo ranking da Casual EXAME, está localizado na região central da capital paulista, cercado por uma cena cultural vibrante e energia artística. Instalado em uma antiga maternidade e em uma torre de jardins verticais visionária, projetada pelo vencedor do Prêmio Pritzker, Jean Nouvel, o espaço devolve vida a um enclave histórico da cidade. E dá para aproveitar um pedacinho dele sem se hospedar.

Na segunda-feira de feriado, a sugestão é aproveitar o café da manhã do Le Jardin, que reúne um elegante salão interno, varanda pet friendly e um pátio tranquilo sob as árvores. Entre as opções do menu, destaca-se o Café Parisiense (R$155), que inclui suco de frutas, café, leite, chá, shot saudável, clássicos de padaria, queijos, embutidos e bowl de frutas.

Para a terça-feira de feriado, a pedida é almoçar no Taraz, restaurante em que as chamas são protagonistas e o ambiente mimetiza sabores da América do Sul. Para começar, as Ostras Frescas de Santa Catarina (R$70, com quatro unidades) vêm acompanhadas de leite de tigre de iogurte, azeite de ciboulette e gengibre. Como prato principal, faz sucesso a Pancetta de Porco Preto (R$155), com molho de tucupi, servida com creme de milho, tomate marinado e salada de PANCs.

Fasano São Paulo Jardins

Inaugurado em setembro de 2003 pelo restaurateur e hôtelier Gero Fasano, o Hotel Fasano São Paulo Jardins é consagrado como um dos endereços mais tradicionais e elegantes da capital paulista. Símbolo de excelência em serviço e gastronomia, o hotel reúne opções que também podem ser aproveitadas por não-hóspedes, ideais para diferentes momentos ao longo do feriado.

Durante as manhãs, os visitantes podem desfrutar de um brunch especial no Nonno Ruggero, servido diariamente. Especialmente aos sábados, o restaurante também apresenta seu tradicional buffet de feijoada, com opções de saladas e acompanhamentos.

Já para o jantar, a recomendação é conhecer o restaurante Fasano, referência na alta gastronomia italiana. Há ainda a possibilidade de iniciar ou estender a noite apreciando bons coquetéis no Baretto, localizado no primeiro piso do hotel e conhecido por sua programação musical intimista.

Caso a ideia seja aproveitar os dias de descanso para relaxar, o Spa Fasano conta com cinco salas de massagem. Os ambientes, pensados para acalmar todos os sentidos, acomodam uma variedade de terapias e tratamentos que também podem ser realizados por não-hóspedes, mediante reserva antecipada.

Tivoli Mofarrej São Paulo

Localizado no bairro dos Jardins, um dos mais nobres da capital paulista, e a um quarteirão da Avenida Paulista, o Tivoli Mofarrej São Paulo é um desses espaços que abriga tanto quem é hóspede quanto quem não o é.

Com toda a comodidade de um hotel cinco estrelas e a melhor vista da capital paulista, o hotel oferece tanto tratamento especial no Anantara Spa quanto café da manhã, almoço e jantar no Seen Restaurant & Bar, que oferece uma vista privilegiada para o skyline de São Paulo. Para quem é fã de brunchs aos domingos, vale a pena aproveitar o cardápio do Brunch de Outono da Lindt (R$ 380), feito em parceria com o hotel.

A experiência inclui inúmeros pratos doces e salgados e um welcome drink.

Fasano São Paulo Itaim

Ainda falando sobre o grupo, o hotel do Itaim Bibi é uma excelente opção para aproveitar o feriado com conforto e sofisticação.

A experiência, mesmo para não-hóspedes, pode começar desde cedo com um café da manhã completo e saboroso, no restaurante Gero Itaim, localizado no primeiro piso. Ideal para iniciar o dia com tranquilidade, o menu oferece uma variedade de pães, geleias, frios, queijos, ovos, frutas, cereais, iogurtes e bebidas. É preciso realizar reserva antecipada para ter acesso ao café.

O restaurante, comandado pelo talentoso chef Lomanto Oliveira, também apresenta serviços de almoço e jantar, abertos ao público geral. No cardápio, destacam-se receitas italianas clássicas, executadas com técnica e sofisticação.

Para brindar os dias de descanso, o rooftop do hotel oferece uma vista privilegiada da cidade e conta com bar próprio. Do balcão saem criações autorais e coquetéis clássicos, além de petiscos e pratos leves e saborosos. Aberto também a não-hóspedes, o espaço funciona mediante reserva.

Palácio Tangará

Você pode ter a sensação de sair de São Paulo, mesmo permanecendo na capital. O Palácio Tangará é um verdadeiro oásis na cidade, cercado pelo verde do Parque Burle Marx.

Entre os destaques está o Lancôme Absolue Spa, um refúgio de bem-estar com tratamentos exclusivos. Na gastronomia, o hotel convida para o tradicional brunch aos domingos e a clássica feijoada aos sábados — ambos com bebidas alcoólicas inclusas e ilimitadas, como espumante, vinhos, Aperol, gin & tônica e caipirinha. Completa a programação o chá da tarde, servido de segunda a sexta.

Para momentos mais descontraídos, o happy hour com música ao vivo é perfeito para aproveitar o fim do dia em um cenário único, em meio à natureza.

Famílias também encontram comodidade: há recreação infantil para crianças a partir de 4 anos, permitindo que quem vem apenas para os restaurantes desfrute da experiência com tranquilidade enquanto os pequenos se divertem com segurança.