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Hotéis 5 estrelas de São Paulo para aproveitar sem pagar pela diária

De cafés da manhã premiados spas urbanos e rooftops, separamos endereços mais exclusivos de São Paulo que se reinventam como refúgios de lazer para não-hóspedes

Hotelaria além da hospedagem: 5 hotéis para aproveitar sem se hospedar (Divulgação)

Hotelaria além da hospedagem: 5 hotéis para aproveitar sem se hospedar (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 2 de maio de 2026 às 07h02.

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Se tem uma coisa que São Paulo tem aos montes (e com qualidade) são os hotéis de luxo. Lugares que hospedam celebridades, executivos e até viraram casa de jogadores de futebol estão dispostos por toda a cidade. Mas não estão restritos somente aos hóspedes: é possível aproveitar o melhor desses espaços sem necessariamente se hospedar neles.

Há algum tempo, os hotéis de luxo se reinventam como destinos em si, com bares de coquetelaria refinada, restaurantes autorais, spas urbanos e rooftops com vista privilegiada. O passeio oferece um pouco do luxo por um valor mais atrativo do que o da hospedagem e funciona como um bom passeio para o fim de semana.

Para quem decidiu ficar na capital neste feriado, separamos cinco hotéis de luxo para visitar sem se hospedar. Confira:

Rosewood São Paulo

O melhor hotel do Brasil, eleito pelo ranking da Casual EXAME, está localizado na região central da capital paulista, cercado por uma cena cultural vibrante e energia artística. Instalado em uma antiga maternidade e em uma torre de jardins verticais visionária, projetada pelo vencedor do Prêmio Pritzker, Jean Nouvel, o espaço devolve vida a um enclave histórico da cidade. E dá para aproveitar um pedacinho dele sem se hospedar.

Na segunda-feira de feriado, a sugestão é aproveitar o café da manhã do Le Jardin, que reúne um elegante salão interno, varanda pet friendly e um pátio tranquilo sob as árvores. Entre as opções do menu, destaca-se o Café Parisiense (R$155), que inclui suco de frutas, café, leite, chá, shot saudável, clássicos de padaria, queijos, embutidos e bowl de frutas.

Para a terça-feira de feriado, a pedida é almoçar no Taraz, restaurante em que as chamas são protagonistas e o ambiente mimetiza sabores da América do Sul. Para começar, as Ostras Frescas de Santa Catarina (R$70, com quatro unidades) vêm acompanhadas de leite de tigre de iogurte, azeite de ciboulette e gengibre. Como prato principal, faz sucesso a Pancetta de Porco Preto (R$155), com molho de tucupi, servida com creme de milho, tomate marinado e salada de PANCs.

Fasano São Paulo Jardins

Inaugurado em setembro de 2003 pelo restaurateur e hôtelier Gero Fasano, o Hotel Fasano São Paulo Jardins é consagrado como um dos endereços mais tradicionais e elegantes da capital paulista. Símbolo de excelência em serviço e gastronomia, o hotel reúne opções que também podem ser aproveitadas por não-hóspedes, ideais para diferentes momentos ao longo do feriado.

Durante as manhãs, os visitantes podem desfrutar de um brunch especial no Nonno Ruggero, servido diariamente. Especialmente aos sábados, o restaurante também apresenta seu tradicional buffet de feijoada, com opções de saladas e acompanhamentos.

Já para o jantar, a recomendação é conhecer o restaurante Fasano, referência na alta gastronomia italiana. Há ainda a possibilidade de iniciar ou estender a noite apreciando bons coquetéis no Baretto, localizado no primeiro piso do hotel e conhecido por sua programação musical intimista.

Caso a ideia seja aproveitar os dias de descanso para relaxar, o Spa Fasano conta com cinco salas de massagem. Os ambientes, pensados para acalmar todos os sentidos, acomodam uma variedade de terapias e tratamentos que também podem ser realizados por não-hóspedes, mediante reserva antecipada.

Tivoli Mofarrej São Paulo

Localizado no bairro dos Jardins, um dos mais nobres da capital paulista, e a um quarteirão da Avenida Paulista, o Tivoli Mofarrej São Paulo é um desses espaços que abriga tanto quem é hóspede quanto quem não o é.

Com toda a comodidade de um hotel cinco estrelas e a melhor vista da capital paulista, o hotel oferece tanto tratamento especial no Anantara Spa quanto café da manhã, almoço e jantar no Seen Restaurant & Bar, que oferece uma vista privilegiada para o skyline de São Paulo. Para quem é fã de brunchs aos domingos, vale a pena aproveitar o cardápio do Brunch de Outono da Lindt (R$ 380), feito em parceria com o hotel.

A experiência inclui inúmeros pratos doces e salgados e um welcome drink. 

Fasano São Paulo Itaim

Ainda falando sobre o grupo, o hotel do Itaim Bibi é uma excelente opção para aproveitar o feriado com conforto e sofisticação.

A experiência, mesmo para não-hóspedes, pode começar desde cedo com um café da manhã completo e saboroso, no restaurante Gero Itaim, localizado no primeiro piso. Ideal para iniciar o dia com tranquilidade, o menu oferece uma variedade de pães, geleias, frios, queijos, ovos, frutas, cereais, iogurtes e bebidas. É preciso realizar reserva antecipada para ter acesso ao café.

O restaurante, comandado pelo talentoso chef Lomanto Oliveira, também apresenta serviços de almoço e jantar, abertos ao público geral. No cardápio, destacam-se receitas italianas clássicas, executadas com técnica e sofisticação.

Para brindar os dias de descanso, o rooftop do hotel oferece uma vista privilegiada da cidade e conta com bar próprio. Do balcão saem criações autorais e coquetéis clássicos, além de petiscos e pratos leves e saborosos. Aberto também a não-hóspedes, o espaço funciona mediante reserva.

Palácio Tangará 

Você pode ter a sensação de sair de São Paulo, mesmo permanecendo na capital. O Palácio Tangará é um verdadeiro oásis na cidade, cercado pelo verde do Parque Burle Marx. 

Entre os destaques está o Lancôme Absolue Spa, um refúgio de bem-estar com tratamentos exclusivos. Na gastronomia, o hotel convida para o tradicional brunch aos domingos e a clássica feijoada aos sábados — ambos com bebidas alcoólicas inclusas e ilimitadas, como espumante, vinhos, Aperol, gin & tônica e caipirinha. Completa a programação o chá da tarde, servido de segunda a sexta.

Para momentos mais descontraídos, o happy hour com música ao vivo é perfeito para aproveitar o fim do dia em um cenário único, em meio à natureza.

Famílias também encontram comodidade: há recreação infantil para crianças a partir de 4 anos, permitindo que quem vem apenas para os restaurantes desfrute da experiência com tranquilidade enquanto os pequenos se divertem com segurança.

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