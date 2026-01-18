Do Alpes à Patagônia: 6 hotéis de luxo para aproveitar a temporada de neve

Hotelaria de luxo: locais para a temporada de neve (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 07h02.
Enquanto o Brasil enfrenta as altas temperaturas de janeiro, o Hemisfério Norte vive o auge do inverno elegante. É uma das melhores datas para ver a neve de perto, tanto na Europa quanto nas montanhas do Hemisfério Sul.
Para o viajante que busca fugir do óbvio, o inverno internacional deixou de ser apenas sobre esportes na neve para se transformar em um hub de bem-estar, alta gastronomia e design.
Nesta temporada, hotéis icônicos da Europa e da América do Sul estão elevando o nível do apres-ski com spas premiados e protocolos de medicina preventiva, que aproveitam o clima gelado para revigorar o corpo.
Pensando no roteiro ideal, que equilibra aventura na neve com luxo e conforto, a Casual EXAME selecionou seis propriedades que são verdadeiros destinos por si só. Seja nas pistas de Courchevel ou no coração de Londres, esses hotéis elevam o conceito de hospitalidade de inverno a um novo patamar de exclusividade. Confira a lista:
Com mais de 150 anos de história, o Brenners Park é referência mundial em medicina preventiva, longevidade e wellness. Durante o inverno europeu, o hotel reforça a programação com protocolos de detox, programas de imunidade, tratamentos regenerativos e experiências voltadas ao bem-estar integral. Isso tuido em um cenário urbano elegante, a poucos passos das termas e parques históricos de Baden-Baden.
É o endereço ideal para quem quer vivenciar o inverno longe das pistas de esqui, mas sem abrir mão da atmosfera nevada.
O Awasi Patagônia é a prova de que o inverno pode ser vivido com exclusividade em qualquer latitude. Mesmo no verão austral, os picos do Parque Nacional Torres del Paine conservam a cobertura de neve.
O diferencial aqui é a ultra personalização: cada acomodação conta com um guia de turismo e veículo privativo, que permite explorações pela natureza selvagem chilena, com gastronomia autoral de cinco estrelas. Os roteiros são pensados de forma personalizada para os hóspedes.
No ponto mais alto da estação de esqui mais luxoso dos Alpes, o L’Apogée define o conceito de ski-in/ski-out. Com acesso direto às pistas e serviço de ski concierge, o hotel é o destino favorito de quem busca performance na neve sem abrir mão do conforto absoluto.
A estrutura inclui piscina aquecida e restaurantes que são destinos gastronômicos obrigatórios nos Alpes Franceses.
Aos pés do lendário Matterhorn, o Zermatterhof equilibra a tradição alpina com o luxo moderno. O hotel é um clássico de Zermatt e oferece uma área de bem-estar com vistas cinematográficas para as montanhas. Após um dia nas pistas exclusivas da vila — onde carros elétricos são a única forma de locomoção permitida —, o spa do hotel surge como o refúgio perfeito para desacelerar.
Instalado em um antigo palácio termal, o Kempinski é um símbolo de St. Moritz — destino sinônimo de luxo e esportes de inverno desde o século XIX. O spa de grandes proporções, inspirado nas tradições de banhos alpinos, se soma à localização privilegiada para oferecer uma estadia onde esqui, bem-estar e lifestyle caminham juntos.
Para quem prefere o inverno urbano, o The Lanesborough, em Knightsbridge, oferece um retiro de serenidade no coração de Londres. Com serviço de mordomo 24h e interiores clássicos, o hotel abriga o premiado Lanesborough Club & Spa. Programas de detox e piscinas de hidroterapia transformam a estadia em um spa urbano de luxo, ideal para quem deseja aproveitar a elegância da capital britânica no frio.