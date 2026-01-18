Do Alpes à Patagônia: 6 hotéis de luxo para aproveitar a temporada de neve

Enquanto o Brasil enfrenta as altas temperaturas de janeiro, o Hemisfério Norte vive o auge do inverno elegante. É uma das melhores datas para ver a neve de perto, tanto na Europa quanto nas montanhas do Hemisfério Sul.

Para o viajante que busca fugir do óbvio, o inverno internacional deixou de ser apenas sobre esportes na neve para se transformar em um hub de bem-estar, alta gastronomia e design.

Nesta temporada, hotéis icônicos da Europa e da América do Sul estão elevando o nível do apres-ski com spas premiados e protocolos de medicina preventiva, que aproveitam o clima gelado para revigorar o corpo.

Pensando no roteiro ideal, que equilibra aventura na neve com luxo e conforto, a Casual EXAME selecionou seis propriedades que são verdadeiros destinos por si só. Seja nas pistas de Courchevel ou no coração de Londres, esses hotéis elevam o conceito de hospitalidade de inverno a um novo patamar de exclusividade. Confira a lista:

1. Brenners Park-Hotel & Spa – Baden-Baden, Alemanha

Com mais de 150 anos de história, o Brenners Park é referência mundial em medicina preventiva, longevidade e wellness. Durante o inverno europeu, o hotel reforça a programação com protocolos de detox, programas de imunidade, tratamentos regenerativos e experiências voltadas ao bem-estar integral. Isso tuido em um cenário urbano elegante, a poucos passos das termas e parques históricos de Baden-Baden.

É o endereço ideal para quem quer vivenciar o inverno longe das pistas de esqui, mas sem abrir mão da atmosfera nevada.

2. Awasi Patagônia – Torres del Paine, Chile

O Awasi Patagônia é a prova de que o inverno pode ser vivido com exclusividade em qualquer latitude. Mesmo no verão austral, os picos do Parque Nacional Torres del Paine conservam a cobertura de neve.

O diferencial aqui é a ultra personalização: cada acomodação conta com um guia de turismo e veículo privativo, que permite explorações pela natureza selvagem chilena, com gastronomia autoral de cinco estrelas. Os roteiros são pensados de forma personalizada para os hóspedes.

3. L’Apogée Courchevel – Courchevel 1850, França

No ponto mais alto da estação de esqui mais luxoso dos Alpes, o L’Apogée define o conceito de ski-in/ski-out. Com acesso direto às pistas e serviço de ski concierge, o hotel é o destino favorito de quem busca performance na neve sem abrir mão do conforto absoluto.

A estrutura inclui piscina aquecida e restaurantes que são destinos gastronômicos obrigatórios nos Alpes Franceses.

4. Grand Hotel Zermatterhof – Zermatt, Suíça

Aos pés do lendário Matterhorn, o Zermatterhof equilibra a tradição alpina com o luxo moderno. O hotel é um clássico de Zermatt e oferece uma área de bem-estar com vistas cinematográficas para as montanhas. Após um dia nas pistas exclusivas da vila — onde carros elétricos são a única forma de locomoção permitida —, o spa do hotel surge como o refúgio perfeito para desacelerar.

5. Kempinski Grand Hotel des Bains – St. Moritz, Suíça

Instalado em um antigo palácio termal, o Kempinski é um símbolo de St. Moritz — destino sinônimo de luxo e esportes de inverno desde o século XIX. O spa de grandes proporções, inspirado nas tradições de banhos alpinos, se soma à localização privilegiada para oferecer uma estadia onde esqui, bem-estar e lifestyle caminham juntos.

6. The Lanesborough – Londres, Reino Unido

Para quem prefere o inverno urbano, o The Lanesborough, em Knightsbridge, oferece um retiro de serenidade no coração de Londres. Com serviço de mordomo 24h e interiores clássicos, o hotel abriga o premiado Lanesborough Club & Spa. Programas de detox e piscinas de hidroterapia transformam a estadia em um spa urbano de luxo, ideal para quem deseja aproveitar a elegância da capital britânica no frio.