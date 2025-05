Dia dos Namorados 2025: 25 restaurantes em São Paulo para jantar a dois

Com a proximidade do Dia dos Namorados, restaurantes de São Paulo preparam menus para atrair casais em busca de experiências gastronômicas especiais. De pratos autorais a clássicos repaginados, a lista reúne opções para diferentes estilos. Confira.

Amadeus

A chef Bella Masano, à frente da cozinha do Amadeus, traz menu fechado de seis tempos para o dia 12 de junho. No menu (R$ 545 por pessoa): vieira em creme de cebolinha, lula recheada com seus tentáculos e pancetta, lagosta com sua bisque ao perfume de ervas e fettuccine, camarão gigante ao curry e arroz negro. Uma leve sopa de maracujá e manga e a doçura dos morangos flambados com creme de baunilha e suspiro encerram o jantar romântico.

Para quem prefere a intimidade de casa, o Amadeus também contará com serviço de delivery com alguns de seus clássicos, como a moqueca e caldeirada (R$ 395 para duas pessoas), além de ostras frescas de cultivo próprio. A caixa com 15 unidades já abertas sobre gelo moído é enviada com limão tahiti e siciliano, “vinagrete” de melancia e “molho americano” com raiz forte. R$ 195.

Serviço: R. Haddock Lobo, 807 - Cerqueira César, São Paulo. Telefone: (11) 3061-2859. Whatsapp: (11) 94020-8905. Horários de funcionamento: Terça a sexta: 12h às 15h30 e 19h às 23h. Sábado: 12h às 17h e 19h às 23h. Domingo: 12h às 18h

Ama.zo – Cozinha Peruana

A casa se dedica à gastronomia peruana contemporânea, sob o comando do chef limenho Enrique Paredes. Para a data, o chef preparou um menu especial para os casais. Para começar, há duas opções no couvert: Ostras Ponzu e Tortilhas de Milho com Porc. De entrada, uma das sugestões é a Causa de Pulpo al Olivo, um purê de batata temperada com polvo ao milho roxo e chorizo espanhol, acompanhado de molho de azeitonas peruanas. Entre os principais, há o Siu Mai, um dumpling de camarão com molho norteño peruano de vegetais e chicha de jora (fermento de milho). Para adoçar, é possível escolher entre o Tres Leches – bolo de limão embebido em três leites, infusionado com cardamomo e cumaru, acompanhado do gelato artesanal de pisco e caju –, e o Suspiro Limeno, sobremesa que leva doce de leite peruano com praliné de castanhas amazônicas e suspiro desidratado com quinoa e Togarashi. O menu custa R$ 300 por pessoa, com direito a uma taça de espumante de welcome drinque.

Serviço: Campos Elíseos: Rua dos Guaianazes, 1149 - Campos Elíseos, São Paulo/SP - Fone: (11) 99560-4321 | Horário de funcionamento: terça das 12h às 15h30, quarta a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h, sábado das 12h às 16h30 e das 19h às 22h, domingo das 12h às 16h30. Shopping Pátio Higienópolis: Avenida Higienópolis, 618 - Higienópolis, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30, sábado das 12h às 17h e das 19h às 22h30, domingo das 12h às 17h e das 19h às 22h

Animus

No restaurante da chef Giovanna Grossi, o Dia dos Namorados será celebrado com um menu fechado em cinco tempos (R$ 350 por pessoa), servido exclusivamente em 12 de junho. A proposta da casa ganha forma em uma sequência pensada para a data, com preparos que valorizam ingredientes brasileiros e técnicas apuradas. Entre as etapas, haverá codorna com milho e requeijão de corte e, para finalizar, pavlova com mascarpone e frutas vermelhas. As reservas deverão feitas pelo WhatsApp.

Serviço: Rua Vupabussu, 347 – Pinheiros. Telefone: (11) 2371-7981 / (11) 98705-9388. Horário: quarta a sexta, 12h/15h e 19h/23h. Sáb., 12h/16h30 e 19h/23h. Dom., 12h/ 16h30.

Balaio IMS

Para o Dia dos Namorados, o Balaio IMS terá um menu de 4 etapas criado pelo chef Rodrigo Oliveira e equipe. O menu em 4 tempos terá couvert com focaccia de abóbora, manteiga da casa, azeite com melado, patê de queijo azul, petiscos com dadinho de tapioca, fonduta de queijo tulha, molho agridoce; salpicão de tambaqui, biscoito de mandioca; caldinho de abóbora, granola salgada; entradas (1 opção por pessoa) com crudo de namorado, consomê de tomate, caqui, manjericão ou purê de couve-flor, brócolis ramoso tostado, chips de tomate, farofa de pipoca. Principais (1 opção por pessoa) com lasanha de cogumelos, molho de queijos brasileiros, velouté de cenoura; namorado na brasa, camarões, arroz negro, molho de moqueca ou filé Angus na brasa, mil folhas de mandioca, molho de jabuticaba. E sobremesa (1 opção por pessoa), com torta de chocolate intenso com gianduia de castanha-do-pará, sorbet de cupuaçu; frutas amarelas: creme de pequi, compota de maracujá, sorbet de cajá, crocante de castanha ou cheesecake de doce de leite, calda de doce de leite com café, nibs de cacau.

Incluso soft drinques R$ 299 com descontoR$ 269, soft drinques +1 coquetel R$ 338 com desconto R$ 306 e Soft drinques +3 vinhos harmonizados R$ 349 com desconto R$ 315. 1° Lote de vendas até 09/06 às 16h (valor com desconto). 2° Lote entre 10/06 e 12/06 valor sem desconto.

Serviço: Av. Paulista, 2424. Terça a quinta, das 12h às 16h. Sexta e sábado, das 12h às 16h e 19h às 22h. Domingo, das 12h às 17h. Telefone: (11) 2842-9123. No dia 12/06, o restaurante abrirá especialmente para o jantar de Dia dos Namorados às 19h e 20h30.É necessário fazer reserva prévia pelo WhatsApp (11) 97269-0423. Confirmação da reserva será feita após o pagamento. Reembolso do valor somente se o cancelamento for solicitado até 09/06.

Bar da Dona Onça

O Bar da Dona Onça, da chef Janaína Torres, celebra o Dia dos Namorados com um jantar especial no coração de São Paulo. No dia 12 de junho, quem escolher o menu degustação da casa, “Celebrar, Ousar e Amar, com sete etapas (R$ 290), será recebido com duas taças de espumante Jabotica ou drinque de jaboticaba não alcoólico, ambos elaborados pela chef. O menu pode ainda ser harmonizado com bebidas alcoólicas (R$ 190) ou sem álcool (R$ 140). Para levar um pouco da celebração para casa, cada casal receberá ao fim do jantar uma charmosa caixa com beijinhos, perfeita para adoçar a comemoração.

Serviço: Edifício Copan - Av. Ipiranga 200 – CJ 27 e 29. Centro - São Paulo. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Tel: (11) 3257-2016.

Baleia Rooftop

Localizado no edifício B32, famoso pela escultura metálica de baleia na Faria Lima, o restaurante se destaca pelo cardápio de inspiração mediterrânea e pela vista privilegiada. O dia dos namorados pode ser ainda mais especial com pratos como Frutos do mar a provençal (R$ 320) feito com Lagosta, polvo, camarão, lula e mexilhão com batatas, cebola e tomate cereja, para acompanhar um bom drinque como o Mediterrânea (R$ 52) feito com gim, Campari, vermute tinto, grapefruit e agua tônica.

Serviço: Rua Lício Nogueira, 92 - Itaim Bibi, São Paulo – Fone: (11) 5464-8222 | Horário de funcionamento: segunda a sábado das 12h às 23h30, domingo das 12h às 21h30

1 /23 (Amazo: Ostras Ponzu)

2 /23 (Animus: cardápio para Dia dos Namorados)

3 /23 (Bacalhau e Vinho: Paella Valenciana para o Dia dos Namorados)

4 /23 (Baleia Rooftop: Frutos do mar a provençal)

5 /23 (Bar da Dona Onça: Seleção de Boas-vindas)

6 /23 (Bistrot Parigi: Dia dos Namorados - Ravioli de vieiras ao molho de laranja e ovas de mujol)

7 /23 (Corrientes 348: Porterhouse)

8 /23 (Donna: Fettuccine com Camarão Rosa e Lula)

9 /23 (Fasano: Stracotto de Cordeiro)

10 /23 (ICI Brasserie: Moules et Frites Brasserie)

11 /23 (Imma: Cupim Laquado)

12 /23 (NOU: Confit de pato ao vinho)

13 /23 (O Carrasco: Khao Pad)

14 /23 (Partager: menu para o Dia dos Namorados)

15 /23 (Piccini Bar: Fettuccine Al Ragu Clássico)

16 /23 (Pobre Juan: menu para o Dia dos Namorados)

17 /23 (QT Pizza Bar: menu dos namorados)

18 /23 (Selvagem: menu para o Dia dos Namorados)

19 /23 (Torero Valese: menu especial para o Dia dos Namorados)

20 /23 (Gero: Torta de chocolate ao leite com calda de avelã)

21 /23 (Tuy Cucina: menu especial para o Dia dos Namorados)

22 /23 (Varanda Dinner: Rabada de Wagyu)

23/23 (Yu: combinado para duas pessoas)

Cais

Para a noite de 12 de junho, os chefs Adriano de Laurentiis e Catarina Ferraz preparam uma edição especial de seu já conhecido "Banquete", menu fechado com pratos para compartilhar no centro da mesa.

Em cinco tempos, a experiência conta com três tartelettes de amuse bouche (ikura com crème fraîche, uni com tartar de peixe, e bottarga com carne crua), seguidas de uma seleção de crus (carpaccio de peixe branco, agrião e limão siciliano; peixe azul, consommé de cogumelos e semente de abóbora; e sopa fria de amendoim e camarão mi cuit), e de conchas (ostra pochê com molho de conchas; mexilhões com emulsão de chorizo; e vieira de Hokkaido com couve-flor e leite de coco). A noite segue com peixe no vapor com beurre blanc de jerez, e salada de endívias, beterrabas assadas e gravlax. Uma sobremesa à base de chocolate branco, chocolate 70% e avelã encerra a experiência. O valor do menu é de R$ 398 por pessoa. As reservas são obrigatórias e devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Get In, para às 19h ou 21h30.

Serviço: R. Fidalga, 314 - Vila Madalena. Horário de funcionamento: Almoço: Sexta das 12h30 às 15h. Sábado e domingo das 12h30 às 16h. Jantar: Quarta a sábado das 19h às 23h. Telefone: 11 3819-6282. Reservas: aplicativo Get In.

Clementina Bar de Vinhos

Com clima intimista e foco em vinhos naturais, o Clementina, em Pinheiros, propõe uma noite de Dia dos Namorados sem excessos, mas cheia de boas escolhas. A casa trabalha com uma seleção rotativa de vinhos servidos em taça, que muda semanalmente, incentivando o público a provar novos rótulos a cada visita. O menu traz pizzas de longa fermentação, tábuas de charcutaria e outras entradas pensadas para compartilhar. Recentemente, o Clementina também passou a oferecer uma carta de drinques vínicos assinada por Chula Barmaid, com coquetéis elaborados exclusivamente a partir de vinhos, vermutes e outros insumos vínicos. Para a noite do dia 12, os casais que fizerem reserva recebem como mimo uma caixa de balas macias de laranja da Marilia Zylbersztajn, encomendadas especialmente para a data. A casa funcionará com seu cardápio habitual e reservas limitadas.

Serviço: Reservas https://www.getinapp.com.br/sao-paulo/clementina-bar-de-vinhos Rua João Moura, 613 - Pinheiros, São Paulo. (11) 97801-1074

Corrutela

Comandado pelo chef Cesar Costa, o restaurante na Vila Madalena que é referência em sustentabilidade, ostentando a estrela verde do Guia Michelin por dois anos consecutivos, contará com pratos leves. O menu fechado para o casal sai R$ 580 e inclui uma entrada, um prato principal e uma sobremesa por pessoa. Ainda é possível optar pela harmonização de vinhos com três taças selecionadas pelo sommelier da casa para realçar cada etapa do menu (R$ 140 por pessoa).

A cada etapa estarão disponíveis algumas opções de pratos como cogumelo eryngui marinado, sobre creme de castanha de caju, amendoim crocante e folhas de cerefólio, o steak tartare com crocante de trigo e agrião, e o ceviche Corrutela (peixe branco marinado em cítricos, molho de pitaya rosa e mousse de batata doce roxa), que estão na lista das entradas, acompanhando pão artesanal.

Como principal, destaque para o polvo grelhado com batatas baby, aioli e pó de azeitonas pretas, mas há ainda uma alternativa vegetariana, uma com peixe e outra com shoulder steak. Para encerrar o jantar do dia 12, entre as opções está uma versão dos clássicos ovos nevados do Corrutela, especialmente feitos com merengues rosa, tingidos com pitaya.

Serviço: Rua Medeiros de Albuquerque, 256 - Vila Madalena. Horários de funcionamento: Quarta a sábado das 12h às 16h e 19h às 23h. Domingo 12h às 16h. Reservas: (11) 3032-2443. Reservas feitas antecipadamente até o dia 6 de junho terão 10% de desconto no PIX.

Cór

Localizado no Alto de Pinheiros o restaurante propõe um menu degustação especial para a data, servido no jantar do dia 12 de junho. A experiência começa com cavala curada em especiarias, servida com água de tomate e um sutil perfume de puxuri. Na sequência, vieiras grelhadas vêm acompanhadas de molho de champagne e purê de castanhas com capim santo, seguidas por tartare de carne de curraleiro com creme de trufas negras e camarão na brasa com molho thai e toque de cardamomo. Como prato principal, chorizo de vaca velha com cenouras orgânicas, lavanda e queijo boursin da fazenda atalaia. O menu é encerrado com foundant de chocolate 70% com caramelo salgado.

Serviço: Praça São Marcos, 825 - Alto de Pinheiros. Tel: (11) 3726-2908. Horário: Segunda, das 12h às 15h. Terça a sexta, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h.

Donna

Com ambiente elegante e intimista, o restaurante tem cardápio assinado pelo chef André Mifano, que revisita a cozinha clássica italiana à sua moda. A sugestão do chef para a data é o Raviolo de Pappa al Pomodoro com fonduta de grana padano (R$ 55), para abrir o apetite. De principal, há o Fettuccine com Camarão Rosa e Lula com molho pomodoro de tomates frescos e um toque de pimenta dedo de moça (R$ 169). Para adoçar, o Bolo de Dois Chocolates com marshmallow e framboesa é uma excelente pedida (R$ 48).

Serviço: Rua Peixoto Gomide, 1815 - Jardim Paulista, São Paulo - Fone: (11) 97593-9047. Horário de funcionamento: segunda a quinta das 19h às 22h45, sexta das 19h às 23h, sábado das 13h às 15h30 e das 19h30 às 22h45

ICI Brasserie

Seguindo a tradição francesa, uma das pedidas para a data é o Moules Et Frites Brasserie (R$ 89), porção de mexilhões com molho de tomate, alho, vinho branco e cebola, que acompanha fritas, baguete francesa e aïoli. De principal, a sugestão da casa é o Filé Mignon ao Molho Bordelaise com Aligot (R$ 130). Ao fim da refeição, vale provar ainda a clássica Mousse Au Chocolat (R$ 39).

Serviço: Rua Bela Cintra, 2203 - Jardim Paulista, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h30 e das 18h às 23h, sexta das 12h às 15h30 e das 18h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 22h

Imma Restaurante

No sobrado do Itaim Bibi que reúne varanda, jardim e galeria com obras de Tarsila do Amaral, o Imma trabalha influências ibéricas alinhadas a ingredientes brasileiros sob a condução do chef Marcelo Giachini, formado na Le Cordon Bleu e conhecido pelos arrozes feitos com grãos de agricultura familiar. Para o Dia dos Namorados, a casa serve um menu fechado (R$ 395 por casal). O roteiro inclui couvert, entrada, sobremesa e um prato principal à escolha entre Cupim Laqueado, Arroz de Pato, Robalo em Crosta ou Arroz de Cogumelos. Na saída, cada dupla leva um kit de mil-folhas para montar em casa.

Serviço: Rua Emmanuel Kant, 58 – Itaim Bibi, São Paulo (SP). (11) 3064-6250. Ter. a Sex., das 12h às 15h e 19h às 23h; sáb., das 12h às 23h e dom., das 12h às 16h.

Kanoe

O renomado chef Tadashi Shiraishi revisita capítulos marcantes de sua trajetória na cozinha para criar um menu único para o Dia do Namorados. Composto por receitas autorais, o menu trará uma seleção de sushis preparados com atum bluefin dry-aged, o serviço omakase de 18 tempos estará disponível para apenas quatro casais por noite nos dias 12, 13 e 14 de junho, mediante reserva prévia (R$ 5.600 o casal).

Uma curadoria especial de champanhes e caviar, pensada para brindar o amor sem pressa, por meio de memórias e sabores que viajam no tempo, coroam a série de jantares ofertada pela casa, que foi desenhada desde o primeiro dia para entregar uma autêntica experiência culinária japonesa. O restaurante ainda contará com a importadora De la Croix como parceira para surpreender os casais.

Serviço: Datas: 12, 13 e 14 de junho (exclusivamente com reservas pelo Tock). Horário: 19h30. Valor: R$ 5.600, casal (menu não harmonizado. Seleção de champagnes e caviar disponíveis para complementar a experiência. Valores à parte). Endereço: Alameda Itu, 1578 – Jardins - São Paulo (SP)

Make Hommus. Not War

A noite de 12 de junho será de clima romântico no Make Hommus. Not War, restaurante especializado em comida do Oriente Médio do chef Fred Caffarena em sociedade com a gastróloga Talita Silveira. No Dia dos Namorados, o casal serve um menu exclusivo para a data, durante o jantar. Em formato fechado (R$ 500 por casal), o cardápio consiste em seis receitas pensadas especialmente para a celebração.

A começar pelo Hommus, grande estrela do restaurante. Na noite em questão, a pasta de grão-de-bico não somente será preparada com castanha portuguesa, mel e manteiga de avelã, como será finalizada com trufa. Para acompanhar, o pão será o Taboon, tostado em pedra quente.

Estarão à mesa também o Kibe cru em versão inédita, com vieira, mandioca crocante, coalhada e tucupi, e a Dolma de alho-poró recheado com arroz e aspargo e finalizado com emulsão de gema curada.

Para completar, os casais poderão desfrutar ainda de duas receitas: o Mini milho assado com mel e Harissa e o Kebab de carré de cordeiro com crosta de especiarias e rosa, que Fred servirá com socarrat de couscous palestino de tomate e molho de pistache e romã.

Serviço: Data: 12 de junho. Reservas por turnos - 19h às 20h30 ou 21h às 22h30. Endereço: Rua Oscar Freire, 2270, Pinheiros. Whatsapp para reservas: (11) 99176-5171. Preço por casal: R$ 500

Nelita

Para celebrar o amor, o Nelita, entre os melhores restaurantes do Brasil, prepara uma noite especial com menu exclusivo assinado pela chef Tássia Magalhães. Da madeleine de milho com caviar ao bombom em formato de coração, cada prato foi pensado para transformar o jantar em uma experiência afetiva e inesquecível.

Menu Completo: Pão e Manteiga Noisette; Madeleine de Milho, Creme de Milho verde, Caviar; Creme de Pupunha e Couve Flor; Cappeleti en Brodo con Cogumelo Morriles; Porco com Pure de Pão Tostado e Pera; Torta de Chocolate e Maçã e Bombom de Coração.

Serviço: Rua Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros - São Paulo. Segunda a sexta-feira das 19h às 23h; Sábado, das 12h às 16h e das 19h às 23h, Domingo fechado. @nelita.restaurant Valor menu degustação: R$590 (R$490 com harmonização). Valor: R$ 490

NOU

Com cardápio democrático e ambiente descontraído, o restaurante clássico do baixo Pinheiros é uma ótima opção para celebrar ocasiões especiais. Por lá, o Dia dos Namorados vai ficar ainda melhor com o saboroso Confit de Pato (R$ 96), ao vinho do porto com purê de mandioquinha e figo assado com presunto parma e gorgonzola. Para adoçar a noite, vale pedir o Mil folhas de pistache (R$ 27).

Serviço: 2 unidades + Pinheiros: Rua Ferreira de Araújo, 419 - Pinheiros, São Paulo/SP - Fone (11) 2609-6939 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h à 0h

Nonna Rosa

Para a data, o restaurante italiano terá um menu completo e fechado com pré entrada de Crema di Cipolle, um creme de cebola ao forno com massa folhada. De entrada, é a vez da Burrata Al Tartufo, uma burrata cremosa com pesto de pistache e mel trufado, que vem acompanhada de focaccia. Entre os principais, há três opções, o rigatoni ao pomodoro com berinjela e um leve toque aromático de creme de berinjela, finalizado com ricota defumada; tagliolini de massa fresca puxado na manteiga e azeite de ervas, servido com salsa de anésia e finalizado com camarões e polvo grelhado; e o Portafolio, um filé recheado com queijo brie, brócolis e pancetta curada, regado ao molho glacê, acompanhado de mil folhas de batata, aioli de Dijon com trufas e mix de brotos cítricos. Para finalizar a refeição, o Entremet Romeu e Julieta é feito com mousse de chocolate branco com cream cheese e compota goiabada com manjericão, finalizado com um toque de limão siciliano. O menu custa R$ 550 o casal, com água e café inclusos. Os casais também receberão um mimo surpresa.

Serviço: Rua Padre João Manuel, 950 - Jardim Paulista, São Paulo/SP - Fone: (11) 2369-5542 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 12h às 16h e 19h às 23h, quinta e sexta das 12h às 16h e 19h à 0h, sábado das 12h à 0h, domingo das 12h às 17h

Pobre Juan

Inspirado nas típicas casas argentinas, o restaurante se destaca com suas saborosas carnes grelhadas na parrilla. Para o Dia dos Namorados, uma boa sugestão da casa é o Bife Ancho UMi (R$ 265), de gado 100% Angus com nota 5 de marmorização. Para acompanhar, o menu traz como opção o Arroz Biro-Biro (R$ 59), e de sobremesa vai bem a Taza Brownie (R$ 44), com calda de chocolate, brownie, brigadeiro, sorvete de vanilla e praliné de amêndoas.

Serviço: 4 unidades + Vila Olímpia: Rua Comendador Miguel Calfat, 525 - Vila Nova Conceição, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 22h, sexta e sábado das 12h às 23h, domingo das 12h às 20h

QT Pizza Bar

A QT Pizza Bar prepara um menu fechado para dois no Dia dos Namorados (R$ 250 o casal, mais 13 % de serviço) com entrada, duas pizzas em tamanho degustação e sobremesa, além de opção de harmonização paga à parte com rótulos sugeridos pela sommeliere Gabriela Monteleone. A refeição começa com o Baogherita, dupla de pães chineses cozidos no vapor e recheados à moda margherita. Na sequência surgem as redondas: Bourguignon, que combina fior di latte, grana padano, molho de beef bourguignon, bacon e alho-poró, e Flor da Serra, feita com molho de tomate, queijo meia-cura Alvorada da Serra, flor de abobrinha e azeitona. Para fechar, o Goiabadellino traz massa padellino polvilhada com açúcar, coberta de goiabada cascão e queijo quark da Pé do Morro do Japi, pensada para ser dividida pelo casal. Reservas são obrigatórias.

Serviço: Al. Ministro Rocha Azevedo, 1096, Cerqueira César – São Paulo. (11) 3064-9220 e (11) 96367-4656. Ter. a sex., das 18h às 23h. Sáb. e dom., das 17h às 23h. Reservas https://bit.ly/QTReservas

Selvagem

Para comemorar o Dia dos Namorados, o chef Filipe Leite apresenta um menu especial criado especialmente para a ocasião. Por R$ 890 o casal, a experiência inclui, para cada um, um Amuse-Bouche com pães e geleias, acompanhado de uma taça de espumante Faces Lidio Carraro, além de entrada, prato principal, sobremesa, água e café.

Dentre as opções de entradas, Carpaccio ao molho de dijon e tucupi negro, lascas de queijo Tulha, tomatinhos assados, cebola-roxa e alcaparras ou Ceviche de lula, camarão e palmito-pupunha com molho cítrico de pitaia e batata-doce crocante. Entre os pratos principais, o Espeto de frutos do mar (polvo, lula e camarão) com fregola ao tucupi, tomatinhos e aioli de urucum, o Bife de chorizo grelhado com purê de abóbora e legumes dourados, ou Palmito-pupunha e cogumelos grelhados com creme de queijo Tulha, agrião e farofa de castanhas. Para finalizar, 4x Chocolate com Brownie, mousse de chocolate, brigadeiro e calda quente de cacau ou Merengue Selvagem com Frutas vermelhas, suspiro e chantilly com cumaru.

Serviço: Portão 5, Parque Ibirapuera - Avenida Quarto Centenário, 454. Horário de funcionamento: Terça a sexta-feira das 12 às 16h e das 19h às 23h30. Sábado e domingo, das 12h às 17h e das 19h às 23h30. Valor por casal: R$ 890 com serviço. Horários: 19h às 21h e 21h30 às 23h30. Reservas: Whatsapp (11) 5198-0844

Tank Brewpub

A casa especializada em chopes artesanais terá novidades nos taps para o Dia dos Namorados, como a First Date (R$ 25 com 460ml), uma american lager queridinha dos clientes, que será relançada na data. A cerveja é feita com lúpulo Hull Mellon, que oferece notas suaves de melão e tem 4,7% de ABV. Na data, os casais que fizerem reserva ganham ainda um tiramisù de cortesia.

Serviço: Rua Amaro Cavalheiro, 45 - Pinheiros, São Paulo/SP – Fone: (11) 93208-2352 | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça e quarta das 11h30 às 23h45, quinta a sábado das 11h30 a 0h45

1 /10 Origem: o campeão da quarta edição do prêmio “Os 100 Melhores Restaurantes do Brasil” (Origem)

2 /10 Lasai: experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite (Lasai: experiência única com seu balcão exclusivo para apenas dez clientes por noite)

3 /10 Prato do restaurante Manu. (Prato do restaurante Manu.)

4 /10 Tuju: cardápio muda quatro vezes ao ano, de acordo com as estações das chuvas (RESTAURANTES 3)

5 /10 (Prato do restaurante Maní.)

6 /10 Oteque: moderna, naturalista e brasileira (Oteque)

7 /10 Evvai: revisitando as cozinhas italiana e brasileira (RESTAURANTES 6)

8 /10 (Prato do Metzi.)

9 /10 Manga: valorização de alimentos orgânicos e uso de processos feitos na casa, como a arte da charcutaria (Restaurante Manga)

10/10 Fame: menu degustação de 11 tempos no jantar com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália (Fame: menu degustação de 11 tempos no jantar com pratos que passeiam por sabores clássicos da Itália)

Tau Cozinha

O TAU Cozinha, na Vila Madalena, dedica sua cozinha a preparos vegetais conduzidos pelos chefs Fábio Battistella e Gabriel Haddad. Para o jantar de 12 de junho a casa propõe três pratos inéditos: verdes na brasa com creme de castanha e couve-flor (R$ 64), berinjela grelhada servida sobre creme de feijão amazônico e salada de amaranto (R$ 66) e o sando de abobrinha com maionese de tomate confitado e rúcula (R$ 54). A carta de bebidas ganha, também só nessa data, dois coquetéis: o Vermute e Carambola Fizz (R$ 44), que combina a fruta fresca ao vermute, e o Boulevardier de Caju (R$ 45), versão da receita clássica com infusão da fruta brasileira.

Serviço: Rua Harmonia, 797, Vila Madalena – São Paulo. (11) 99458-8677. Qua. a sex., das 19h às 23h. Sáb., das 12h às 15h e das 19h às 23h. Dom., das 12h30 às 15h.

Torero Valese

Para celebrar o Dia dos Namorados, o restaurante Torero Valese criou um menu especial, a ser apreciado no ambiente romântico e acolhedor do restaurante. De entrada, o casal poderá optar por Jamón Ibérico com 24 meses de cura, servido com Pan Tomaca, vieira fresca, azeite de limão siciliano e salsa de trufa negra. Como prato principal, Lagostim e Camarão GG grelhados, acompanhados de arroz preparado em caldo suíno e ervilhas-tortas para compartilhar. O prato leva arroz da Mantiqueira e caldo feito com carne de porco da raça Duroc. Para a sobremesa, Torta Basca de Queso com calda de amora em vinho Tempranillo. O menu para o casal custa R$ 329, sem bebidas.

Serviço: Av. Horácio Lafer, 638 - Itaim Bibi, São Paulo. Horários: Terça a sexta, das 12h às 14h30; sábado das 12h30 às 23h e domingo, das 12h30 às 17h; Feriados, das 12h às 22h30. Telefone: (11) 3168-7917, (11) 2385-2183. WhatsApp 1194046-5556. O restaurante oferecerá dois horários para reserva: 19h15 e 21h15. As reservas devem ser pagas antecipadamente.

Varanda D.inner

O restaurante do grupo Varanda apresenta a cozinha autoral do chef Fabio Lazzarini, que aposta nos preparos elaborados com diferentes tipos de carne e frutos do mar. Para deixar o dia ainda mais especial, vale conferir o Menu Degustação (R$ 280), uma experiência com sete etapas que é constantemente renovada de acordo com os ingredientes da estação.

Serviço: Rua Prudente Correia, 432 - Jardim Europa, São Paulo - Fone: (11) 3039-6500 | Horário de funcionamento: terça a sábado das 19h às 22h

Yū

A casa de culinária japonesa no Itaim Bibi sugere para a data o Combinado para 2 pessoas (R$ 242 com 32 unidades), com sashimi de salmão, sashimi de atum, sashimi de peixe da estação, sashimi de polvo, sushi de salmão, sushi de atum, sushi de peixe da estação, jo de salmão, uramaki e batera.

Serviço: Rua Jerônimo da Veiga, 121 - Itaim Bibi, São Paulo | Horário de funcionamento: segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 a 0h, sexta das 12h às 15h e das 18h30 à 0h30, sábado das 12h às 16h e das 19h a 0h30