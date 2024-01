5 spas em São Paulo para renovar as energias para o novo ano

Além de oferecer diferentes tipos de atividades culturais, São Paulo também possui refúgios serenos para renovar as energias e começar o novo ano com o pé direito. Com isso, selecionamos cinco spas em hotéis que oferecem opções de relaxamento na cidade. Com ambientes cuidadosamente projetados e uma variedade de tratamentos, esses espaços oferecem uma pausa necessária para o iniciar o ano.

Palácio Tangará - SPA Lancôme Absolue

Conhecido por ser um refúgio cercado de natureza em São Paulo, o luxuoso Palácio Tangará oferece o ambiente ideal para quem busca fugir da rotina cansativa da metrópole e se desconectar, para iniciar o ano com boas energias. Ampliando seu conceito de oásis urbano, o hotel inaugurou recentemente o novo Lancôme Absolue Spa, o primeiro da América Latina com tratamentos da linha Absolue da marca francesa.

O menu de tratamentos apresenta opções de massagens faciais com a tecnologia de Lancôme, como o Absolue Cyro Sculptor (R$ 890 por 90 minutos), que oferece a experiência extraordinária de regeneração da pele, alternando entre quente e frio, fazendo um choque sensorial que promove um efeito lifting imediato e que garante uma pele visivelmente hidratada, preenchida e radiante. Já o Absolue L Extrait (R$ 1.340 por 90 minutos) faz uso do elixir de mesmo nome, extraído das células regenerativas da Rosa de Lancôme. O produto é aplicado com as pétalas alisadoras em delicados movimentos, revelando uma pele mais firme, flexível e luminosa.

O spa ainda oferece uma gama de massagens corporais, como aromáticas, candle, pedras quentes, de-stress, desportivas e shiatsu, por R$ 550 por 60 minutos ou R$ 680 por 90 minutos. O menu de tratamentos ainda inclui drenagem linfática, drenogestar, esfoliação energizante e banho aromático com esfoliação energizante, por R$ 550 por 60 minutos e R$ 680 por 90 minutos.

Para os que desejam fazer mais de um procedimento, os pacotes de Day SPA ficam disponíveis de terça a sexta-feira, sendo eles o Balance, com três horas de duração por a partir de R$ 1.953, o Flow, com duas horas de duração por a partir de R$ 1.325, o Absolue Cyro Sculptor de duas horas e meia por a partir de R$ 1.860, o Day Spa Friends, para grupos de três a seis pessoas, com valores a partir de R$ 1.120 por pessoa, além de uma opção exclusiva para os casais, com duas horas de tratamentos em sala dupla, com valores a partir de R$ 2.200. Todas as opções incluem acesso às áreas de lazer: piscinas climatizadas interna e externa, saunas seca e úmida, jacuzzi, área de relaxamento e vestiários.

Serviço: Rua Deputado Laércio Corte, 1.501 - Panamby. Telefone: (11) 4904 4040. E-mail: reservas.tangara@oetkercollection.com

JW Marriott Hotel São Paulo

O Spa by JW apresenta elementos de design contemporâneos combinados com uma paleta de tons relaxantes, texturas naturais e mobiliário luxuoso. Em cinco salas de tratamento, profissionais especialistas oferecem uma seleção de terapias, promovendo a calma e o bem-estar para revigorar corpo e mente. O hotel conta ainda com uma academia de ginástica, uma sala de yoga privativa, piscina coberta e sauna.

Para o início deste ano, o SPA traz novos tratamentos para compor as experiências. Uma das novidades é o “Mind Skin” (R$ 480), projetado para aflorar os sentidos e nutrir a cútis. Esse novo conceito de tratamento facial une pele e mente por meio dos neuropsicosméticos, contando com ativos altamente tecnológicos, com propriedades que garantem estimulação sensorial e promovem um novo significado ao skin care. A experiência, além de proporcionar cuidado, limpeza, nutrição e hidratação para o rosto, também aumenta a produção dos hormônios responsáveis pela qualidade do sono, felicidade e bem-estar.

Já o tratamento "Empty Mind" (R$ R$ 458) é ideal para aqueles que estão em busca de descanso completo, pois garante uma verdadeira pausa revigorante. Projetado para o alívio das tensões acumuladas, o protocolo possui 60 minutos de duração e combina técnicas de massagem craniana, massagem nos ombros, pescoço e rosto. Além disso, uma seleção de óleos essenciais é utilizada para manter o couro cabeludo e os cabelos hidratados e revitalizados.

O protocolo “Acqua Experience” (R$ 435) foi planejada por especialistas em bem-estar para proporcionar aos clientes uma experiência única de relaxamento e revitalização. O tratamento acontece na piscina do hotel. Com água morna e ambiente sereno, o cliente é guiado a alongamentos suaves, acompanhando o ritmo da respiração e conduzido ao relaxamento profundo. Na experiência ainda são utilizadas técnicas de massagem shiatsu para atenuar possíveis dores.

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14.401 - Chácara Santo Antônio, São Paulo - SP. Instagram: @jwmarriottsaopaulo. Reservas: (11) 2526-0105 ou e-mail spa.saojw@marriott.com

Horário de funcionamento: 10h às 20h, durante todos os dias da semana.

The Spa at Renaissance - Renaissance São Paulo Hotel

The Spa at Renaissance - Renaissance São Paulo Hotel.

O The Spa at Renaissance oferece um refúgio próximo à Avenida Paulista. A proposta do spa é afastar os clientes da rotina agitada para vivenciarem experiências de relaxamento físico e mental. Dentre os tratamentos há o Banho da Tranquilidade, que utiliza óleo essencial de laranja, que purifica a pele e restaura seu esplendor e juventude e óleo de cedro, capaz de relaxar o corpo e mente. Também é adicionado óleo de gerânio, trazendo mais beleza à pele. O banho é ideal para remover o stress e a tensão do corpo e para aliviar os músculos. Duração: 50 minutos. Preço: R$ 200

Serviço: Rua Alameda Santos, 2233 - Piso SP. Jardins, São Paulo, SP - 01419-002. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta-feira: das 12h às 22h, sábado: das 10h às 20h, domingo e feriados: das 10h às 18h. Telefone: (11) 3069-2081 ou (11) 97635-7973. E-mail: spa.fitness@renaissancehotels.com

Emiliano São Paulo

Spa Santa Pele.

Localizado no Emiliano São Paulo Hotel, o SPA Santapele é um espaço especial para realizar tratamentos que proporcionam equilíbrio emocional, físico e mental. Terapeutas experientes oferecem uma ampla variedade de massagens desde shiatsu, drenagem linfática, reflexologia até massagens aromáticas, esfoliação e tratamentos faciais. A Massagem Aromática é feita à base de óleos essenciais com manobras relaxantes que podem ser combinadas com técnicas de shiatsu, drenagem linfática ou modeladora. Duração: 60 minutos mais 10 minutos de massagem de boas-vindas, por R$ 520.

O spa conta com uma área externa de relaxamento com deck, espreguiçadeiras, ducha e dois ofurôs para promover paz interior e sossego. Para completar uma experiência saudável e energizante, o Emiliano oferece um menu especial com opções de pratos leves e sucos orgânicos.

Serviço: Rua Oscar Freire, 384 - Jardins. WhatsApp. 11 91311-7944 / reservas: spa@sp.emiliano.com.br. Segunda a quarta-feira - 9h às 20h / quinta-feira a sábado - 9h às 21h / domingo e feriado - 10h às 21h. emiliano.com.br/spa/o-spa/

Anantara Spa - Tivoli Mofarrej

Localizado no coração de São Paulo, o Anantara Spa do Tivoli Mofarrej oferece uma variedade de tratamentos de bem-estar para seus hóspedes. Entre as opções de terapias exclusivas, a Massagem Shirodhara se destaca como uma experiência única que combina a tradição da Ayurveda em um ambiente sofisticado e relaxante.

A massagem Shirodhara é uma técnica milenar de bem-estar originada na Índia. Essa terapia oferece uma experiência de rejuvenescimento, equilíbrio e tranquilidade. O termo "Shirodhara" deriva do sânscrito, onde "Shiro" significa cabeça e "Dhara" se traduz como fluxo. Neste procedimento, o óleo de gergelim morno é despejado de forma contínua em um delicado fio na testa do cliente com uma massagem suave na cabeça.

Além de ajudar a aliviar problemas relacionados ao estresse, prevenir o processo de envelhecimento e melhorar a memória, a técnica também tem efeitos positivos sobre o corpo físico. A terapia auxilia na melhora da qualidade do sono, alivia dores de cabeça e enxaquecas, e nutre a pele, deixando-a mais macia e luminosa. Mais do que apenas um tratamento de spa, é uma jornada de autoconhecimento e rejuvenescimento que proporciona equilíbrio e relaxamento.

O Anantara Spa São Paulo oferece essa experiência única em um ritual que consiste em: escalda-pés, 60 minutos de Anantara Signature, 30 min de Indian Head e 30 minutos de Shirodhara. O valor do tratamento é R$ 990 por pessoa.

Serviço: Alameda Santos, 1437 – 4º andar , São Paulo, Brasil. Reservas: Tel.: (11) 3146 6420 / 3146 6421. Horário de Atendimento: De Segunda a Sábado: das 9h às 21h, Domingos e Feriados: das 9h às 19h. Valor: R$ 990 por pessoa. E-mail: spa.tspm@tivolihotels.com, Site: tivolihotels.com/tivolimofarrejsaopaulo