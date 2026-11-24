No corredor de grifes internacionais do Shopping Iguatemi São Paulo, uma marca brasileira triplicou de tamanho. A Egrey, fundada em 2011 pelo diretor criativo Eduardo Toldi, inaugurou no domingo, 16, uma loja de 139 m² no shopping, onde ocupava desde 2014 um ponto de 44 m².

A ampliação coincide com os 12 anos da marca no shopping da avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos pontos de varejo de alto padrão mais concorridos do país. Nos últimos anos, o Iguatemi recebeu a primeira loja da H&M no Brasil e anunciou uma unidade da Sephora de 352 m² no espaço antes ocupado pela Tiffany & Co.

Segundo a empresa, a loja maior acompanha a diversificação das linhas de produto. A Egrey não divulgou o valor do investimento nem detalhou quais categorias ganham espaço no novo ponto.

Guarda-roupa como proposta

A Egrey se apresenta como uma marca de guarda-roupa atemporal, com referências de moda, arte e arquitetura e ênfase na construção e no acabamento das peças. O discurso de qualidade e durabilidade tem ganhado peso entre as marcas nacionais que disputam o consumidor de alta renda, um público que passou a olhar com mais atenção para a produção do próprio país.

Nesse contexto, uma loja maior num shopping como o Iguatemi aproxima a marca de uma clientela habituada a comprar grifes estrangeiras no mesmo corredor. O espaço adicional também permite expor as coleções de forma mais completa do que no ponto anterior.

O projeto é do Atelier Peclat, escritório de arquitetura cuja equipe neste trabalho reuniu Leticia Fantacini, Eduardo Chierighini, Nicolas Lener e Alfredo Peclat. Segundo o escritório, o ponto de partida foram as próprias roupas: corte, cores, texturas, caimento e costura foram traduzidos para a linguagem da arquitetura.

Isso aparece no espaço em linhas precisas, materiais naturais e contrastes discretos. A loja tem ambientes contínuos, paleta neutra e volumes de pedra e madeira. Com a arquitetura contida, as roupas passam a ser o principal elemento de cor e textura do ambiente.