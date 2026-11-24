Egrey: marca inaugura nova loja no Shopping Iguatemi São Paulo, com projeto do Atelier Peclat (Divulgação)
Repórter de Cultura e Lifestyle
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 12h10.
A marca brasileira Egrey ampliou significativamente seu espaço na loja do Shopping Iguatemi São Paulo, triplicando seu tamanho original. A expansão reflete a diversificação de produtos e a busca por atrair clientes de alta renda que costumam comprar grifes internacionais. O novo ambiente permite uma exposição mais completa das coleções da marca, com arquitetura projetada para complementar o design das roupas.
No corredor de grifes internacionais do Shopping Iguatemi São Paulo, uma marca brasileira triplicou de tamanho. A Egrey, fundada em 2011 pelo diretor criativo Eduardo Toldi, inaugurou no domingo, 16, uma loja de 139 m² no shopping, onde ocupava desde 2014 um ponto de 44 m².
A ampliação coincide com os 12 anos da marca no shopping da avenida Brigadeiro Faria Lima, um dos pontos de varejo de alto padrão mais concorridos do país. Nos últimos anos, o Iguatemi recebeu a primeira loja da H&M no Brasil e anunciou uma unidade da Sephora de 352 m² no espaço antes ocupado pela Tiffany & Co.
Segundo a empresa, a loja maior acompanha a diversificação das linhas de produto. A Egrey não divulgou o valor do investimento nem detalhou quais categorias ganham espaço no novo ponto.
A Egrey se apresenta como uma marca de guarda-roupa atemporal, com referências de moda, arte e arquitetura e ênfase na construção e no acabamento das peças. O discurso de qualidade e durabilidade tem ganhado peso entre as marcas nacionais que disputam o consumidor de alta renda, um público que passou a olhar com mais atenção para a produção do próprio país.
Nesse contexto, uma loja maior num shopping como o Iguatemi aproxima a marca de uma clientela habituada a comprar grifes estrangeiras no mesmo corredor. O espaço adicional também permite expor as coleções de forma mais completa do que no ponto anterior.
O projeto é do Atelier Peclat, escritório de arquitetura cuja equipe neste trabalho reuniu Leticia Fantacini, Eduardo Chierighini, Nicolas Lener e Alfredo Peclat. Segundo o escritório, o ponto de partida foram as próprias roupas: corte, cores, texturas, caimento e costura foram traduzidos para a linguagem da arquitetura.
Isso aparece no espaço em linhas precisas, materiais naturais e contrastes discretos. A loja tem ambientes contínuos, paleta neutra e volumes de pedra e madeira. Com a arquitetura contida, as roupas passam a ser o principal elemento de cor e textura do ambiente.