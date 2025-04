Herdeiro da Hermès encara processo bilionário nos EUA

Nicolas Puech, herdeiro do império de luxo Hermès, foi processado pela Honor America Capital LLC em US$ 1,3 bilhão por ações não entregues pela marca.

A ação, que tramita em Washington, alega que Puech não cumpriu acordo de transferência de participação na Hermès International, avaliada em US$ 16 bilhões, segundo informações da Bloomberg. A Honor America diz que o acordo teria o apoio do emir do Qatar, Tamim Al Thani.

A defesa do executivo afirmou que o herdeiro não participou do acordo e só soube da transação pela imprensa.

Disputas maiores

O caso envolve um conjunto de disputas maiores envolvendo Puech, que enfrenta investigações na França e Suíça a respeito do controle de 6 milhões de ações da Hermès. A situação piorou depois que Bernard Arnault, do conglomerado LVMH, comprou participação na Hermès sem divulgação prévia.

Vale lembrar que acordo de 2014 restringia à LVMH comprar novas ações da Hermès por cinco anos. Desde então, o destino das ações de Puech segue indefinido. Nesse tempo, o executivo acusou o ex-gestor financeiro Eric Freymond de má gestão. Em 2023, o Tribunal de Apelações de Genebra rejeitou a queixa de Puech contra Freymond, dizendo que ele havia transferido de forma voluntária a gestão de seus negócios, mantendo o controle, todavia, de suas contas na Suíça que tinham ações da Hermès.

Hermès supera brevemente LVMH em valor de mercado

Há 10 dias, a dona das famosas bolsas Birkin, ultrapassou brevemente a LVMH em valor de mercado em mais uma mudança relevante para o mundo da moda de luxo.

Na terça, 15, o valor de mercado da Hermès chegou a 243,65 bilhões de euros (cerca de US$ 276,3 bilhões), acima dos 243,44 bilhões da LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, se tornando a companhia mais valiosa no índice CAC40 da França.

A mudança no topo acontece logo depois de a LVMH ter divulgado resultados decepcionantes para o primeiro trimestre de 2025, com as ações caindo cerca de 6% às 05h57, no horário de Brasília.