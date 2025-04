Prada adquire Versace por US$ 1,4 bilhão e forma império da moda de luxo na Itália

A Prada anunciou, nesta quinta-feira, 10, que fechou um acordo para adquirir a rival Versace, da Capri Holdings. O valor da transação é de 1,25 bilhão de euros (aproximadamente 1,4 bilhão de dólares, conforme a taxa de câmbio desta quinta-feira). É um dos maiores movimentos da moda italiana que tenta enfrentar os conglomerados de luxo franceses. O grupo tem também a Miu Miu, a Church's, entre outras marcas.

O acordo já era dado como certo há alguns dias depois que o CEO da Prada, Andrea Guerra, embarcou na última sexta-feira para Nova York em meio às negociações. Ele foi acompanhado de Lorenzo Bertelli, herdeiro da Prada.

A transação foi aprovada pelos Conselhos de Administração da Prada e da Capri Holdings, e espera-se que seja concluída no segundo semestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação das autoridades regulatórias competentes.

"Nosso objetivo é dar continuidade ao legado da Versace, celebrando e reinterpretando sua estética ousada e atemporal; ao mesmo tempo, forneceremos a ela uma plataforma sólida, reforçada por anos de investimentos contínuos e enraizada em relacionamentos de longa data", disse o CEO da Prada, Patrizio Bertelli em um comunicado.

A Versace

Fundada em 1978 em Milão, a Versace é uma das principais casas de design de moda internacionais e epítome do luxo italiano em todo o mundo. Construída com base em um notável reconhecimento da marca, a Versace se destaca como um ativo distintivo no cenário do luxo. Profundamente enraizada na história da moda, a marca demonstra forte potencial para interpretar a contemporaneidade e marcante sensibilidade em capturar e antecipar o espírito da sociedade atual e futura.

De acordo com a Prada em um comunicado oficial, a Versace manterá seu DNA criativo e autenticidade cultural. "Ao mesmo tempo em que se beneficiará de toda a força da plataforma consolidada do grupo, incluindo capacidades industriais, execução de varejo e experiência operacional", diz o documento.

Donatella

Desde o dia 1º de abril, Donatella Versace deixou a direção artística da grife Versace, cargo que ocupou desde 1997. Ela foi substituída por Dario Vitale, que atualmente trabalha na Miu Miu, marca do grupo Prada. O movimento já era um indicativo da aquisição. Ela tem agora o cargo de embaixadora-chefe da Versace.

Os números

Em 4 de março, o grupo Prada, o maior de moda da Itália, anunciou um faturamento de 5,43 bilhões de euros em 2024, alta de 17% em comparação a 2023. Os lucros foram de 839 milhões de euros, 25% a mais que o ano anterior.

Já a Versace passa por um momento delicado. Nos últimos três meses, teve uma receita de 193 milhões de dólares, 15% a menos que o mesmo período de 2024.